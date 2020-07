Pyramid Games zawarł umowę z Ultimate Games na portowanie i wydanie gry „Rover Mechanic Simulator” na konsole Nintendo Switch, Xbox One i PlayStation 4, podała spółka.

„Na podstawie zawartej umowy, emitent jako właściciel praw autorskich do gry w wersji na PC, udzielił licencjobiorcy wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, pięcioletniej licencji niezbędnej do wykonania portu oraz wydania przez licencjobiorcę gry na wspominane powyżej konsole. Zgodnie z zawartą umową, licencjobiorca jest uprawniony do udzielania dalszych licencji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy” – czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta na okres pięciu lat, z możliwością jej przedłużenia. Wynagrodzenie spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć, podano także.

Pyramid Games to studio zajmujące się tworzeniem gier komputerowych założone w 2012 roku. Jego główna siedziba znajduje się w Lublinie, a tworzą je fani gier oraz pasjonaci nauki i science-fiction. Ich produkcje koncentrują się na tematyce odkrywania nieznanego i zdobywania wiedzy. Spółka należy do Grupy Playway.

Źródło: ISBnews