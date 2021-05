QubicGames planuje w ciągu 12 miesięcy wydać 18 tytułów na Nintendo Switch w USA i Europie, jednocześnie zwiększając ofertę dla posiadaczy konsol w Japonii, a także kontynuować ekspansję poza Nintendo Switch siłami własnymi oraz przez spółki zależne, poinformował ISBnews Jakub Pieczykolan.

„W tym roku planujemy wydać kilkanaście gier w Ameryce Północnej i Europie, jednocześnie zwiększając naszą ofertę dla posiadaczy konsol Nintendo Switch w Japonii. W związku z tym nasze najważniejsze tegoroczne premiery, takie jak ‚Pocket Mini Golf 2’, ‚Badland Game of the Year Edition’, czy ‚Real Boxing 2’ planujemy wydać we wspomnianych regionach w zbliżonym okresie, być może nawet jednego dnia. Jednocześnie kontynuujemy ekspansję poza Nintendo Switch siłami własnymi oraz przez spółki zależne – tym roku gry GK QubicGames ukażą się na wszystkich najważniejszych platformach – Xbox One (BIT.TRIP), PC (Robonauts) i PS 4 (BEATIFUL DESOLATION) oraz przynajmniej dwie nieujawnione z nazwy gry Untold Tales wydawane jednocześnie na komputery PC i konsole Sony, Microsoft i Nintendo” – powiedział ISBnews Pieczykolan.

Plan wydawniczy na Nintendo Switch: „Tiny Lands” (premiera w USA, Europie 4 czerwca, Japonia czerwiec/lipiec); „Arcane Arts Academy” (premiera w USA, Europie 4 czerwca); „Epistory” (premiera w USA, Europie w czerwcu); „Love Colors” (premiera w USA, Europie w lipcu); „Badland Game of the Year Edition” (premiera w USA, Europie, Japonii w sierpniu); „Planet Quiz” (premiera w USA, Europie w okresie sierpień/wrzesień); „Real Boxing 2” (premiera w USA, Europie, Japonii w okresie wrzesień/październik); „Splatter – Zombiecalypse Now” (premiera w USA, Europie w III kwartale); „Om Nom Run” (premiera w USA, Europie, Japonii w III kwartale); „Momolu and Friends” (premiera w USA, Europie w III kwartale); „Pocket Mini Golf 2” (premiera w USA, Europie, Japonii w III/IV kwartale); „Mayhem Combat” (premiera w USA, Europie w IV kw. 2021 / I kw. 2022); „Pudding Monsters” (premiera w USA, Europie, Japonii w IV kw. 2021); „Pocket Bowling” (premiera w USA, Europie, Japonii w IV kw. 2021 / I kw. 2022).

Plan wydawniczy na Nintendo Switch i Xbox One: „THE BIT.TRIP the complete original series” (premiera w USA, Europie w okresie III/IV kwartału); „BIT.TRIP presents… Runner 2: Future Legend of Rhythm Alien” (premiera w USA, Europie IV kw. 2021/ I kw. 2022);

Plan wydawniczy na Nintendo Switch i wersja pudełkowa: „THE BIT.TRIP the complete original series + BIT.TRIP presents… Runner 2” (premiera w USA, Europie IV kw. 2021/ I kw. 2022);

Plan wydawniczy na PC (Steam): gra „Robonauts” sierpień/wrzesień 2021;

Pięć tytułów planowanych jest do wydania w 2021 roku jedynie w Japonii na Nintendo Switch: „Akuto Showdown”; „Puzzle Book”; „Cultist Simulator”; „Eyes: The Horror Game”; „Stencil Art”. Wszystkie tytuły mają zaplanowany termin wydania w III kw. 2021.

W I kw. 2021 r. jednostkowe przychody QubicGames wzrosły o 8% r/r do ponad 3,5 mln zł, natomiast jednostkowy zysk ze sprzedaży wzrósł o 70%. Jednocześnie spółka przeprowadziła szeroko zakrojone inwestycje związane z przyszłymi grami spółki oraz całej grupy kapitałowej QubicGames, w którą wchodzi m.in. zespół wydawniczy Untold Tales.

„W okresie od stycznia do marca 2021 r. QubicGames sprzedał łącznie 522 118 sztuk gier na konsolę Nintendo Switch. Stanowi to wzrost o ponad 150% w stosunku do czwartego kwartału roku 2020, oraz o 5% w stosunku do rekordowego dotychczas pod względem sprzedaży pierwszego kwartału 2020 roku. Wyniki są tym bardziej imponujące w związku ze zmianami w sklepie Nintendo eShop, utrudniającymi agresywną politykę wyprzedażową. Pokazuje to, że QubicGames szybko przystosował się do zaistniałych zmian i wprowadził niezbędne korekty w sposobie sprzedawania gier na platformie Nintendo Switch” – podała spółka w komunikacie.

„Mimo zmian w strategii sprzedażowej gier na Nintendo Switch związanych z wprowadzeniem znaczących modyfikacji w sklepie Nintendo eShop udało nam się wygenerować rekordowe w naszej historii wyniki sprzedażowe. Unikalna strategia promocyjna związana z 17. urodzinami QubicGames odniosła sukces i stanowiła ważne źródło przychodów spółki w tym okresie. Obecnie przygotowujemy się do kolejnego dużego wydarzenia – Summer Countdown, w skład którego będą wchodzić promocje dla naszych użytkowników, promocje dla wszystkich graczy Nintendo Switch oraz releasy trzech nowych gier – ‚Tiny Lands’, ‚Arcane Arts Academy’ i ‚Epistory: Typing Chronicles'” – skomentował prezes spółki.

