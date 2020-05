Red Dev Studio planuje premiery gier: „Doubles Hard”, „Powetris” i „Space Shift” jeszcze w II kw., podała spółka.

„Celem strategicznym Red Dev Studio na ten rok jest intensyfikacja rozwoju portfolia produkcyjnego naszego studia. Konsekwentnie realizujemy przyjęty plan. Jeszcze w bieżącym kwartale do sprzedaży trafią nasze trzy tytuły: ‚Doubles Hard’, ‚Powetris’ i ‚Space Shift’. Rozpoczęliśmy także prace nad nową grą – ‚Gravity Maze’. Większość naszych produkcji będzie dostępnych na PC i konsoli Nintendo Switch” – powiedział prezes Wojciech Sypko, cytowany w komunikacie.

Gra „Doubles Hard” to gra zręcznościowa, w której celem gracza jest zebranie diamentów, przy jednoczesnym unikaniu spadających obiektów. Musi on także omijać ruchomych przeciwników utrudniających mu przejście przez poszczególne etapy gry. Tytuł trafił do sklepu Steam, obecnie trwa ustalenie daty premiery gry na platformie. Wydawcą tytułu jest Ultimate Games. Gra „Powetris” to kreatywne połączenie znanych i docenianych klasycznych tytułów, tj. „Pipemania” i „Tetris”. Zadaniem gracza jest układanie spadających klocków i na bieżąco podejmowanie szybkich decyzji, które mają wpływ na dalszą rozgrywkę. Trójwymiarowa gra logiczna „Space Shift”, inspirowana klasyczną dwuwymiarową grą „Sokoban”, jest w fazie testów, prowadzonych wspólnie z wydawcą – No Gravity Games, podano także.

W maju br. spółka rozpoczęła prace nad projektem „Gravity Maze”.

„Produkcja ‚Gravity Maze’ wpisuje się w przyjętą strategię stworzenia serii małych niskobudżetowych gier, które mają pozwolić na zdywersyfikowanie naszego portfolio. Przy niewielkich kosztach produkcji są one w stanie wygenerować przychody rzędu 20-40 tys. zł rocznie z każdej gry” – dodał prezes.

Z kolei w lipcu ma być gotowy prolog do gry symulującej platformę wiertniczą – „Drill Deal”. Wydawcą gry będzie Ultimate Games.

„Kontynuujemy rozmowy biznesowe w związku z pracą nad naszym nowym tytułem pod roboczą nazwą Project X. Więcej szczegółów będę w stanie przekazać już w czerwcu br.” – dodał prezes.

W bieżącym roku spółka przewiduje dywersyfikację źródeł przychodów, poprzez stworzenie portfolio kilkunastu gier niskobudżetowych na kilku platformach elektronicznej dystrybucji gier. Studio zamierza tworzyć w każdym kolejnym roku co najmniej dwanaście gier niskobudżetowych, co oznacza co najmniej jedną premierę w każdym miesiącu oraz 1-2 większych projektów o budżecie powyżej 100 tys. zł.

Red Dev Studio prowadzi działalność na rynku gier wideo, skupiając się na produkcji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od września 2019 r.

Źródło: ISBnews