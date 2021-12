Render Cube oczekuje sprzedaży ok. 300 tys. kopii gry „Medieval Dynasty” w momencie jej debiutu na konsolach, planuje też wprowadzić kolejną aktualizację do gry na wersję PC jeszcze w I kw. 2022 r., poinformował ISBnews prezes Damian Szymański. W efekcie spółka liczy na dalszy wzrost wyników finansowych w 2022 r. względem br.

„Pracujemy nad wersjami konsolowymi gry 'Medieval Dynasty’ na najnowszą generację sprzętu od Sony i Microsoft i jesteśmy zadowoleni z pierwszych buildów. Będziemy testować możliwość dostosowania naszej gry również do wersji PS4 i Xbox One. Nie mamy wpływu na sam proces certyfikacji i z doświadczenia wiemy, że może on potrwać kilka miesięcy od momentu przesłania finalnej wersji gry. Z tego względu wersja konsolowa gry może nieznacznie różnić się od wersji na PC i nie obejmować 1-2 ostatnich aktualizacji, ale po debiucie dostosujemy ją do najnowszej wersji” – powiedział Szymański w rozmowie z ISBnews.

„Prognozujemy, że na konsole uda nam się sprzedać około 30% nakładu w wersji na PC, co wyniesie w momencie debiutu około 300 tys. sztuk. To wszystko – naszym zdaniem – wpłynie pozytywnie na wyniki i oczekujemy ich dalszego wzrostu względem bieżącego roku” – dodał prezes.

Spółka oddała niedawno w ręce graczy pierwszą dużą aktualizację dla tytułu „Medieval Dynasty”.

„Duża liczba graczy zgłaszała nam potrzebę wprowadzenia do gry opcjonalnego trybu TPP, ta perspektywa trzeciej osoby w 'Medieval Dynasty’ była jednym z najczęściej zgłaszanych przez graczy usprawnieniem. W naszej ocenie, ten tryb sprawdzi się również bardzo dobrze w wersji na konsole. W pierwszym kwartale chcemy wprowadzić kolejną aktualizację, będzie ona związana z możliwością dekorowania domów, kreatywność naszych graczy jest bardzo duża i domagali się takiej dodatkowej funkcjonalności” – powiedział Szymański.

Według niego, sprzedaż gry 'Medieval Dynasty’ w przyszłym roku przekroczy ponad 1 mln sztuk.

Spółka podała wcześniej dziś, że sprzedaż „Medieval Dynasty”, która miała swój debiut w trybie early access 17 września 2020 r., wyniosła na Steam, Epic, GOG łącznie 865 tys. sztuk. Wishlista na Steam wyniosła 1,1 mln osób.

Prezes podkreślił, że gra „Medieval Dynasty” jest na wczesnym etapie monetyzacji co nie znaczy, że spółka nie myśli już o kolejnej części.

„Mamy kilka fajnych pomysłów i będziemy wstępnie rozpoczynać nad nimi pracę. Na razie mogę potwierdzić, że jeszcze jest za wcześnie na 'Medieval Dynasty 2′, bo obecna gra sprzedaje się bardzo dobrze, a nasze największe dotychczasowe przeceny nie przekraczały 20%. W tej chwili skupiamy się również na zwiększeniu zespołu pracującego nad grami, powiększamy biuro o ponad 200 m2 w celu utworzenia własnego studio do nagrań dźwięku oraz wygospodarowania większej przestrzeni do nagrań z wykorzystaniem sprzętu motion capture. Zakupiliśmy go niedawno, a pierwsze efekty widać już w aktualizacji z trybem TPP, do której samodzielnie nagrywaliśmy animacje – dodał Szymański.

W zeszłym roku Render Cube osiągnął 7,5 mln zł przychodu, a zysk netto wyniósł blisko 6 mln zł. W ciągu trzech kwartałów 2021 r. spółka zanotowała 8,4 mln zł przychodów i 6,1 mln zł zysku netto.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r. W początkowym okresie działalności skupiało się na prowadzeniu prac outsourcingowych, zlecanych głównie przez innych producentów gier, co zaowocowało współpracami z m.in. CD Projekt, Techland czy Platige Image. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC. Spółka jutro zadebiutuje na rynku NewConnect.

