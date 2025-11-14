Render Cube wyznaczył datę premiery oraz cenę dodatku [DLC] pt. Exquisite Pack do gry Medieval Dynasty w wersji na PC oraz Konsole na 4,99 euro/USD, a premiera DLC będzie miała miejsce 5 grudnia 2025 roku, podała spółka.

„Premiera DLC będzie miała miejsce 5 grudnia 2025 roku. Cena DLC wynosić będzie 4,99 EUR/USD [ceny regionalne mogą się różnić]. Dodatek wymaga posiadania lub zakupu podstawowego tytułu” – czytamy w komunikacie.

Render Cube to łódzkie studio deweloperskie założone w 2012 r. W ostatnich latach spółka skupia się na produkcji własnych tytułów, wydawanych na platformach PC. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2021 r., a w 2024 r. przeniosła notowania na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews