Road Studio przekroczył 250 tys. zapisów na wishlist gry Alaskan Truck Simulator, poinformował prezes Maciej Nowak. Po zaprezentowaniu dema gry spółka zaplanowała prace nad finalnym udoskonaleniem tytułu.

„Cały czas prowadzimy działania marketingowe, czego dowodem jest dynamiczny przyrost wishlisty Alaskan w ostatnim czasie. Na ten moment wishlista wynosi ponad 250 tys. zapisów. Gra jest w fazie rozpędzonego marketingu i do premiery będziemy go kontynuować” – powiedział ISBtech Nowak.

„Premierę dema Alaskan Truck Simulator oceniamy bardzo dobrze i przerosła ona nasze najśmielsze oczekiwania. Po zaprezentowaniu w czerwcu dema na festiwalu Steam przeanalizowaliśmy zebrany feedback i zaplanowaliśmy pracę nad finalnym udoskonaleniem tytułu” – dodał prezes Road Studio.

Oczekuje on, że gra będzie „bardzo przychodowa”.

„Po odliczeniu prowizji dla Steam podział zysku będzie następujący – 20% zysku trafi do wydawcy, którym jest Movie Games, a 80% do Road Studio. W Alaskan Truck Simulator nie ma zewnętrznego inwestora, jak miało to miejsce w przypadku innych premier na rynku. Dzięki temu Alaskan będzie bardzo przychodową grą” – wskazał prezes.

Oprócz pracy nad głównym tytułem, spółka pracuje również nad grą American Motorcycle Simulator, której demo zaprezentuje na jednym z wydarzeń branżowych w drugiej połowie roku.

„Pracujemy nad kilkoma innymi tytułami z uniwersum trucków i motocykli, które będziemy ogłaszali bliżej premier i zaawansowania ich produkcji. Mamy obszerne portfolio, jednak obecnie skupiamy się na premierze Alaskan Truck Simulator, która odbędzie się 7 grudnia” – podsumował prezes.

Road Studio to spółka założona przez Movie Games oraz Macieja Nowaka, inwestora oraz menadżera z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Spółka zadebiutowała na NewConnect w styczniu 2022 r. Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka zadebiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

Źródło: ISBnews