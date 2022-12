Road Studio zmieni dotychczasową strategię, koncentrując się na ukończeniu produkcji Alaskan Truck Simulator (ATS), podała spółka w nawiązaniu do przeprowadzonego audytu. W osobnym komunikacie studio podało, że podpisało term sheet (porozumienie w sprawie zawarcia umowy współwydawniczej) z Green Man Gaming Label Limited, dotyczące sfinansowania produkcji ATS na kwotę 1 075 000 euro.

„Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego audytu [zarząd] podjął decyzję o zmianie dotychczasowej strategii, która zakładała jednoczesną pracę nad wieloma grami z uniwersum drogi koncentrując się na ukończeniu produkcji ATS. Tym samym na moment sporządzenia raportu zawieszone zostały prace nad pozostałymi grami. W ocenie obecnego zarządu prace spółki nad ATS zmierzają w dobrym kierunku, zespół pracuje sprawnie, a gra ta ma potencjał by konkurować z liderami swojego gatunku” – czytamy w komunikacie.

Road Studio przeprowadziło audyt wewnętrzny, zgodnie z którym sytuacja zastana przez nowy zarząd przedstawia się następująco:

1. Wielkość zespołu spółki: 20 osób

2. Projekty realizowane przez spółkę:

a. Alaskan Truck Simulator (ATS) – symulator ciężarówki z elementami survivalu,

b. American Motorcycle Simulator (AMS) – symulator motocykla z elementami gry przygodowej,

c. w przeszłości spółka prowadziła prace rozwojowe nad czterema innymi projektami.

Środki pieniężne, które wpłynęły do spółki: ok. 8,1 mln zł

Emisja z czerwca roku 2022 została w całości opłacona, a podwyższenie złożone do KRS, wymieniono.

„Poniższe wyliczenia są szacunkowe ze względu na duży stopień nieuporządkowania danych finansowych w spółce” – wskazano. Następnie spółka podaje, że:

a. Dotychczasowy koszt projektu Alaskan Truck Simulator: ok. 3 mln zł / ok. 3,8-4,3 mln zł (zwiększenie uwzględnia przeksięgowanie zawieszonych pozostałych projektów realizowanych przez emitenta z uwagi na brak zidentyfikowanych rezultatów prac lub/oraz zbieżność tematyczną rezultatów z ATS, czy możliwość zaadaptowania rezultatów).

b. Dotychczasowy koszt projektu American Motorcycle Simulator: ok. 1,6 mln zł

c. Koszty administracyjne i inne: ok. 1,6-2 mln zł (trudności w estymacji wynikają ze współdzielenia niektórych kosztów przez projekt ATS i AMS wraz z kosztami administracyjnymi, bez wyłączności projektów na te koszty)

d. Udzielone pożyczki w ramach grupy kapitałowej (niespłacone): 0,55 mln zł

e. Burn rate miesięczny (uśredniono na 2022): 323 tys. zł brutto

f. Stopień ukończenia projektu ATS: 65% (zaimplementowano większość podstawowych mechanik. Pracy wymagają m.in. animacje, mapa gry oraz misje.)

g. Budżet wymagany do ukończenia projektu ATS: ok. 3 mln zł

h. Czas wymagany do ukończenia projektu ATS: 8-10 miesięcy przy dotychczasowym przebiegu produkcji. Zarząd analizuje rozwiązania umożliwiające skrócenie terminu do 6 miesięcy.

i. Stopień ukończenia projektu AMS: 30% (Zaimplementowano główne mechaniki oraz pierwszy obszar gry z pięciu zakładanych.)

„Aby zabezpieczyć spółkę finansowo Road Studio wraz z Movie Games prowadzą zaawansowane rozmowy z potencjalnym współwydawcą tytułu. Jednocześnie powstają plany zakładające inne scenariusze. Kolejna emisja akcji jest obecnie wykluczona” – czytamy także.

W osobnym komunikacie spółka podała, że zarząd wypowiedział w trybie natychmiastowym list intencyjny zawarty 20 października 2022 roku z inwestorem będącym podmiotem zagranicznym. Spółka uzgodniła wtedy warunki umowy inwestycyjnej (term sheet), dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje Road Studio oraz emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających inwestora do objęcia akcji.

W trzecim komunikacie spółka poinformowała o podpisaniu term sheet (porozumienie w sprawie zawarcia umowy współwydawniczej) z Green Man Gaming Label Limited z siedzibą w Londynie, dotyczącego sfinansowania produkcji Alaskan Truck Simulator na kwotę 1 075 000 euro (ok. 5 000 000 zł) obejmującą koszty produkcji oraz marketingu. Term Sheet zakłada zawarcie umowy współwydawniczej do 20 stycznia 2023 r.



Zarząd wskazuje że Green Man Gaming to doświadczony brytyjski sprzedawca, dystrybutor i wydawca gier, który na swojej platformie zebrał już ponad 4,7 mln użytkowników.

Road Studio to notowany na NewConnect developer symulacyjnych gier wideo o tematyce motoryzacyjno-survivalowej, opartych jednocześnie na motywie podróży.

Źródło: ISBnews