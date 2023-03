Play2Chill zamyka IV kwartał 2022 roku z przychodami ze sprzedaży na poziomie 780 tys. zł. Spółka ma w planach kolejne premiery gier i aktywnie przygotowuje się do poprawy cashflow.

„Jeżeli chodzi o IV kwartał w liczbach, to przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły około 780 tys. zł, co stanowi znaczący wzrost porównując do kwartału poprzedniego roku. Natomiast w skali całego roku przychody i zrównane z nimi stanowiły delikatnie ponad 2 mln zł” – mówi Tomasz Róziecki, Prezes Zarządu, Play2Chill SA.

