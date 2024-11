Dziś o godz. 10:00 startują zapisy na akcje Play of Battle S.A. w ramach oferty publicznej spółki. Warszawskie studio gamingowe, na którego czele stoi Jacek Bartosiak, oferuje do 309.090 akcji zwykłych na okaziciela serii L po cenie emisyjnej 22,72 zł. W ramach emisji akcji Play of Battle S.A. planuje pozyskać od inwestorów do 7,02 mln zł. Środki w całości zasilą budżet unikatowej produkcji Play of Battle. Przyjmowanie zapisów na akcje spółki zakończy się 28 listopada br. o godz. 16:00. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji jest Dom Maklerski INC S.A.

Autorska i nowoczesna produkcja studia Play of Battle S.A. o tej samej nazwie połączy gatunki gier Grand Strategy oraz RTS. Jej fabuła będzie skupiona na rywalizacji globalnych mocarstw w czasach współczesnych (2008-2025). Twórcy tytułu planują zebrać środki finansowe niezbędne do kontynuacji prac nad grą w ramach prowadzonej przez nich oferty publicznej akcji.

– Właśnie ruszają zapisy na akcje Play of Battle S.A. w ramach oferty publicznej. Kapitał, który uda nam się pozyskać z emisji, w całości zostanie przeznaczony na dalsze prace nad grą Play of Battle. Nasza ostatnia prywatna emisja, dzięki której pozyskaliśmy 1,65 mln zł, pokazuje, że obrana przez nas strategia, a tym samym tytuł, z którym chcemy wejść na rynek, spotykają się z pozytywnym odbiorem ze strony inwestorów. Wierzymy, że tak będzie i tym razem – mówi Jacek Bartosiak, Prezes Play of Battle S.A.

Play of Battle S.A. zamierza pozyskać do 7,02 mln zł. W ramach oferty publicznej spółka oferuje do 309.090 akcji zwykłych serii L. Cena emisyjna wynosi 22,72 zł za jedną akcję. Zapisy na akcje warszawskiego studia przyjmowane są za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A. od dziś do 28 listopada br. Dotychczas w drodze emisji akcji warszawskie studio pozyskało łącznie blisko 7,2 mln w gotówce i ok. 2,5 mln zł w postaci aportu (oprogramowanie komputerowe, silnik i kod gry).

Szacujemy, że całkowity budżet Play of Battle wyniesie niespełna 20 mln zł. Nasza gra zaoferuje innowacyjne mechaniki opracowane we współpracy z ekspertami wojskowymi, politycznymi i ekonomicznymi, co jest jedną z jej największych przewag konkurencyjnych. Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja może stać się hitem nie tylko na rodzimym rynku gamedev. 30 października br. zorganizowaliśmy publiczny pokaz gry, który wypełnił największą salę kinową w warszawskich Złotych Tarasach, co już teraz pokazuje, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem w Polsce. Naszą ambicją jest stworzenie tytułu, który odniesie globalny sukces – dodaje Jarosław Kotowski, Game Director i Wiceprezes Play of Battle S.A.

Play of Battle wypełni lukę w branży gamingowej, gdzie brakuje gier osadzonych w latach współczesnych. W kontekście wzrostu popularności gier strategicznych i RTS tytuł ma szansę na szybkie zdobycie uwagi szerokiego grona graczy. Produkcja będzie zawierać ponad 150 unikalnych jednostek wojskowych i realizm oparty na wiedzy uznanych ekspertów. W grze, w której użytkownicy będą mogli pokierować każdym z państw świata, znajdzie się sześć krajów z unikalnymi treściami oraz bitwy RTS na ponad 25 mapach, które wiernie odwzorowują miasta takie jak np. Braniewo czy Warszawa – Żerań.

Planowo w pierwszym kwartale 2025 r. uruchomiona zostanie karta Steam tytułu. Jego wydanie zaplanowano w 2026 r. W planach twórców po premierze są m.in. dalszy rozwój produkcji oraz stworzenie uproszczonej wersji na urządzenia mobilne. Na tym etapie twórcy zakładają wieloletni support gry, po pojawieniu się jej pełnej wersji.

30 października br. Play of Battle S.A. zaprezentowała najnowsze demo gry. Wydarzenie zorganizowane w Multikinie Złote Tarasy zgromadziło blisko 700 osób.

Źródło: Spółka