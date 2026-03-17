CD Projekt Red i WeirdCo ogłosili start kampanii crowdfundingowej „Cyberpunk Trading Card Game” na Kickstarterze, podała spółka.

„Cyberpunk Trading Card Game to pierwsza gra karciana osadzona w świecie mrocznej przyszłości stworzonym przez CD Projekt Red. Debiutancki zestaw, Welcome to Night City, skupia się na postaciach z gry Cyberpunk 2077, takich jak V, Johnny Silverhand czy Judy Álvarez. Drugi zestaw wprowadzi bohaterów z anime Cyberpunk: Edgerunners” – czytamy w komunikacie.

Na Kickstarterze trwa kampania crowdfundingowa, a wspierający mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. W trakcie kampanii WeirdCo będzie publikować aktualizacje dotyczące procesu produkcji oraz zbierać opinie społeczności, aby zapewnić graczom jak najlepsze doświadczenia płynące z gry, podano także.

„Debiutancki zestaw Cyberpunk TCG, Welcome to Night City, trafi do sprzedaży jeszcze w 2026 roku i wprowadzi do gry kultowe postaci, takie jak V, Jackie Welles czy Johnny Silverhand. Drugi zestaw rozwinie grę poprzez wprowadzenie postaci z anime Cyberpunk: Edgerunners” – czytamy dalej.

CD Projekt to notowany na GPW deweloper gier wideo z gatunku RPG. Sztandarowymi produkcjami studia CD Projekt RED jest seria „Wiedźmin” oraz „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews