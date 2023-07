W Polsce aktywnych było ok. 494 producentów i wydawców gier według stanu na maj bieżącego roku, wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pt. „The game industry of Poland – report 2023”.

„Liczba studiów niemal przestała rosnąć po tym, jak podwoiła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W tym momencie nie jest możliwe stwierdzenie, czy ta statystyka osiągnęła pewnego rodzaju 'płaskowyż’, od którego zacznie ponownie rosnąć po spełnieniu określonych kryteriów, czy też należy spodziewać się spadku liczby studiów w najbliższym czasie. Niemniej jednak nadal można zaobserwować pewną rotację. Nowe firmy powstają każdego roku, a wiele z nich ma znacznie lepsze fundamenty niż w przeszłości. Jednak zazwyczaj zastępują one zlikwidowane i nie przyczyniają się do ogólnego wzrostu liczby przedsiębiorstw w tej branży w takim stopniu, jak miało to miejsce wcześniej” – czytamy w raporcie.

Według raportu, w sektorze pracuje 15 290 osób, co oznacza wzrost o 16% r/r. W liczbie tej jest 24% kobiet i jednocześnie ok. 14,5% obcokrajowców.

„1 286 mln euro przychodów wygenerowanych przez polską branżę gier w 2022 roku nie pozwala na zajęcie drugiego czy nawet trzeciego miejsce w Europie w tej kategorii. Wyprzedzają nas nie tylko Wielka Wielka Brytania i Francja, ale także co najmniej Niemcy, Finlandia i Szwecja [możliwe, że także Hiszpania i Turcja]. Dlatego pod względem przychodów plasujemy się od 3 do 5 miejsc niżej niż w rankingu zatrudnienia, co wskazuje, że w tym obszarze jest wiele do zrobienia” – czytamy dalej.

W raporcie podano także, że sektor w Polsce odpowiada za ponad 530 wydań rocznie.

Źródło: ISBnews