SimFabric podpisał porozumienie z francuskim wydawcą Just For Games S.A.S. o rozszerzeniu na kolejne 2 lata współpracy wydawniczej w zakresie sprzedaży wersji pudełkowych gier spółki na konsole Nintendo Switch, podał SimFabric. Umowa obejmuje zarówno gry SimFabric z aktualnego portfolio, jak i nowe gry, które planowane są do wydania w wersji pudełkowej we współpracy z Just For Games, podkreślono.

SimFabric tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W sierpniu 2022 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews