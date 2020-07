SimFabric złożył do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) wniosek o dofinansowanie stworzenia centrum badawczo-rozwojowego – Space Engine Lab w ramach działania 2.1 PO IR – konkurs 1/2.1/2020, podała spółka. Łączna wartość projektu to ponad 25,31 mln zł, z czego wartość ewentualnego dofinansowania to ponad 15,18 mln zł.

„Projekt centrum badawczo-rozwojowego – Space Engine Lab planowany jest do uruchomienia w czwartym kwartale 2020 roku i miałby trwać przez kolejne 36 miesięcy. Łączna wartość projektu to ponad 25,31 mln zł, z czego wartość ww. dofinansowania to ponad 15,18 mln zł” – czytamy w komunikacie.

„Działania w obszarze badawczo-rozwojowym są jednym z głównych filarów realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Istotnym jej elementem jest m.in. tworzenie innowacyjnych rozwiązań w branży gier komputerowych, dlatego też kolejnym krokiem, jaki chcemy podjąć jest budowa centrum badawczo rozwojowego – Space Engine Lab. Prace w tym zakresie zamierzamy rozpocząć jeszcze w tym roku, zakładamy że realizacja całego przedsięwzięcia potrwa około 3 lata. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu zespołu i podmiotów współpracujących stworzymy nowoczesne zaplecze, które pozwoli nam realizować ambitne projekty o wysokim potencjale rynkowym” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.

Stworzenie przez SimFabric infrastruktury B+R ma być punktem wyjścia do realizacji kluczowego założenia agendy badawczo-rozwojowej projektu Space Engine Lab, którym jest opracowanie własnego silnika graficznego Space Engine 3D. Narzędzie to posłuży do tworzenia superrealistycznych symulatorów przestrzeni kosmicznej, kierowanych zarówno do przemysłu rozrywkowego, jak i do największych agencji kosmicznych. W przygotowaniu wspomnianych rozwiązań, centrum będzie korzystało z technologii fotogrametrii, MoCap, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i własnych narzędzi oraz rozwiązań informatycznych, podano także.

„Przygotowywanie wniosku, procedury i planów stworzenia centrum badawczo-rozwojowego rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku. Wybrany został teren i wstępny kosztorys oraz wykonawca. Z uwagi na pandemię istniało prawdopodobieństwo, że rozpoczęcie realizacji zmuszeni będziemy przesunąć na rok kolejny. Biorąc pod uwagę kolejne etapy odmrażania gospodarki oraz stopniowy powrót do przedsięwzięć inwestycyjnych i budowlanych, mamy nadzieję, że w czwartym kwartale 2020 roku przystąpimy do realizacji naszych planów budowy Space Engine Lab. O poszczególnych decyzjach w kwestii dofinasowania projektu będziemy informować na bieżąco” – powiedziała prezes Julia Leszczyńska.

Spółka w ramach agendy badawczej projektu podpisała listy intencyjne o współpracy z dwoma uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytetem Zielonogórskim w Zielonej Górze, podsumowano w materiale.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

