Ironbird Creations – spółka zależna All in! Games – oraz Monolith Films zawarły list intencyjny i na jego podstawie wyraziły intencję prowadzenia negocjacji – przez okres 3 miesięcy – celem uzgodnienia zasad współpracy polegającej na produkcji oraz dystrybucji filmu bazującego na IP gry „Phantom Hellcat”, której twórcą oraz właścicielem praw własności intelektualnej jest Ironbird Creations, podało All in! Games.

„Zarząd wskazuje, że Monolith jest spółką specjalizującą się w dystrybucji, produkcji oraz współprodukcji filmowej, aktualnie w jej portfolio znajduje się ponad 1300 tytułów, w tym ponad 50 lokalnych produkcji” – czytamy w komunikacie.

All In! Games to notowany na GPW wydawca i deweloper gier komputerowych.

Źródło: ISBnews