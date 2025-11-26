Łączna sprzedaż gry „Cyberpunk 2077” przekroczyła 35 mln kopii, podał CD Projekt.

„Największy wpływ na osiągnięte w III kwartale 2025 r. przychody ze sprzedaży Grupy CD Projekt miała bieżąca, mocna sprzedaż wydanych gier, w tym głównie 'Cyberpunka 2077′ wraz z dodatkiem 'Widmo Wolności’. Wysoka sprzedaż gry sprawiła, że w omawianym okresie 'Cyberpunk 2077′ przekroczył kolejny, istotny próg sprzedażowy” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CD Projektu sięgnęły 349,07 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 227,45 mln zł rok wcześniej.

„Cieszy nas i daje duże poczucie satysfakcji to, że mimo upływu czasu 'Cyberpunk 2077′ jest tak mocnym tytułem i znajduje coraz to nowych odbiorców. Ponad 35 milionów sprzedanych kopii tej gry stanowi najlepsze potwierdzenie siły i potencjału franczyzy i pozwala nam z większym rozmachem planować jej przyszłość” – skomentował joint CEO Michał Nowakowski, cytowany w materiale.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews