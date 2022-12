Drago entertainment powziął informację o przekroczeniu progu 1 mln sztuk sprzedanych egzemplarzy gry „Gas Station Simulator” (GSS) w wersji PC, a także na konsolach Xbox, PlayStation, Nintendo oraz uwzględniając płatny dodatek DLC, podała spółka.

„Z wielką satysfakcją pragnę poinformować, że sprzedaż Gas Station Simulator, w wersji na PC, PlayStation, Xbox One i Nintendo Switch, osiągnęła kluczowy próg sprzedażowy, przekraczający 1 milion egzemplarzy. Cieszę się, że udało nam się stworzyć jeden z najlepszych i najgłośniejszych symulatorów ostatnich lat, który w kilkanaście miesięcy od globalnej premiery spełnił oczekiwania tak pokaźnego grona odbiorców. To dla nas wielki powód do dumy i ogromne wyróżnienie, za które dziękujemy wszystkim fanom gry. Od początku zależy nam na tym by to właśnie oni rozwijali razem z nami ten tytuł. Stąd też konsekwentnie dodajemy do projektu coraz to nowe dodatki i uaktualnienia, bazujące często na sugestiach graczy. Pracujemy również nad rozwojem uniwersum i jednym z zapowiedzianych już tytułów: Road Diner Simulator. Chcemy w ten sposób wpłynąć na dalsze zwiększanie monetyzacji projektu” – powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Globalna premiera tytułu Gas Station Simulator na platformie Steam odbyła się 15 września 2021 r. Od października 2022 r. gra dostępna jest w wersjach konsolowych, na PlayStation4, Nintendo Switch i Xbox. Do tej pory konsolowe wersje gry sprzedały się w ponad 50 tys. egzemplarzy, a płatny dodatek dostępny od 11 maja 2022 roku o nazwie Can Touch This w liczbie około 105 tys. egzemplarzy.

Obecnie gra ma ponad 14 tys. recenzji na platformie Steam, z których 86% jest pozytywnych, podano również.

Obecnie Studio finalizuje prace nad nowym autorskim tytułem o nazwie Winter Survival, przy którym rolę doradcy merytorycznego pełnił dotychczas Marek Kamiński, podróżnik i zdobywca obu biegunów Ziemi. Partnerzy właśnie podpisali porozumienie w zakresie zmiany warunków partycypacji w zysku ze sprzedaży gry. Doradca zrezygnował z 20% udziału w zyskach ze sprzedaży tytułu. Tym samym udział krakowskiej spółki w tym zakresie powiększył się, podano.

Drago entertainment to producent i deweloper gier wideo, powstały w 1998 roku w Krakowie. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2021 r.

