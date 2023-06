Gra „Thief Simulator: Greenview Street VR”, wydana na platformę Meta (Oculus) Quest 2, osiągnęła od premiery (7 lipca ub.r.) do końca maja br. sprzedaż w wysokości 148 059, przy 13 756 zwrotach, co daje sprzedaż netto w wysokości 134 303 egzemplarzy, podało 3R Games. Wartość sprzedaży brutto to 2,52 mln USD, a netto, przypadająca na spółkę – 1,28 mln USD (przy czym w br. – 402 tys. USD).

3R Games to notowany na rynku głównym GPW producent gier i aplikacji w technologii VR (virtual reality) oraz AR (augmented reality) z Grupy PlayWay. Spółka powstała z połączenia notowanej na warszawskiej giełdzie HubStyle z poznańskim studiem deweloperskim 3R Studio Mobile. Strategią spółki jest produkcja gier VR ze szczególnym uwzględnieniem platformy Oculus. Spółka zamierza zarówno portować gry z portfolio PlayWay, jak i przygotowywać własne produkcje.

Źródło: ISBnews