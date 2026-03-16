W ciągu pierwszych 72 godzin od premiery gry „Pizza Slice” sprzedaż tytułu przekroczyła 5,3 tys. egzemplarzy, a aktualna wishlista wzrosła do ponad 56 tys. użytkowników, podał współwydawca Gaming Factory. Przychód netto ze sprzedaży na Steam wynosi około 40 tys. USD (uwzględniając zwroty i lokalne podatki, bez prowizji platformy).

„Kolejnym etapem rozwoju Pizza Slice będzie wdrażanie nowych aktualizacji do gry, a w dalszej kolejności portowanie tytułu na najpopularniejsze konsole” – czytamy w komunikacie.

Za produkcję gry odpowiada studio Quest Craft, a jej współwydawcami są Gaming Factory oraz Ultimate Games.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole, notowany na głównym rynku GPW. Spółka produkuje i wydaje gry o zróżnicowanej tematyce, w tym: symulatory, gry przygodowe i gry akcji.

Źródło: ISBnews