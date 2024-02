Strategia Road Studio na 2024 r. zakłada m.in. wspieranie gry „Alaskan Road Truckers” (ART) i rozpoczęcie prac nad Projektem D, podała spółka. W dłuższej perspektywie (2025 i dalej) spółka zakłada dalsze prace nad „Road Truckers 2” i „American Motorcycle Simulator”.

„Strategia 2024. Cele ogólne:

– Realizacja przyszłego tytułu, samodzielnie bądź też przy wsparciu wydawcy.

– Uzyskanie niezależności finansowej spółki poprzez generowanie przychodów z ART oraz potencjalną nową umowę wydawniczą.

– Wspieranie ART.

– Wydanie wersji konsolowych PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

– Rozpoczęcie prac nad Projektem D.

– Poprawa wizerunku Road Studio.

– Rozpoczęcie prac nad sequelem ART w oparciu o doświadczenia pochodzące z produkcji gry i na podstawie już istniejącego zainteresowania wydawców” – czytamy w strategii.

Spółka podała również cele wizerunkowe na ten rok:

– „Alaskan Road Truckers” jako solidna gra – ocena Mostly Positive lub wyższa;

– Road Studio jako spółka godna zaufania i realizująca obietnice, czego przykładem jest zrealizowanie gry na PC, a niebawem – konsole;

– Road Studio jako marka rozpoznawalna ze względu na łączenie gier truckerskich z trybem pieszym first-person;

– Projekt D jako oczekiwany przez graczy tytuł znajdujący się na radarze nie tylko fanów określonego gatunku gier, ale także szerszego grona odbiorców;

– prezentowanie realnych, zgodnych z możliwościami studia planów.

Natomiast cele zespołowe są następujące: wyspecjalizowanie członków zespołu i wyłonienie ownerów różnych aspektów projektu; wdrożenie praktyk preprodukcyjnych pozwalających zminimalizować późniejsze zmiany kierunku developmentu; zacieśnienie i zwiększenie wydajności współpracy z działami produkcji i QA Movie Games oraz innymi wydawcami i partnerami; nabycie kompetencji konsolowych; unikanie crunchu (pracy w nadgodzinach).

Wśród sposobów finansowania spółka wymieniła umowę z Green Man Gaming na rozwój wersji PC oraz porting konsol, współfinansowany przez Movie Games; pierwsze wpływy według kalkulacji wydawcy Green Man Gaming i zgodnie z przewidywanymi terminami ich wykonywania powinny mieć miejsce w II kw. 2024. Przychody z tytułu ART szacowane przez wydawcę powinny odpowiadać kosztom prowadzenia Road Studio przy założeniu jednej produkcji; pozyskanie finansowania dla Projektu D na jeden (lub więcej) z poniższych sposobów:

a. znalezienie wydawcy poprzez pitchowanie wczesnego prototypu;

b. pozyskanie inwestora do realizowanych projektów poprzez indywidualne pitche;

c. przychody ze sprzedaży „Alaskan Road Truckers”;

d. współpraca z funduszem inwestycyjnym;

e. pozyskanie środków w ramach programu dofinansowania (UE lub Polska), wymieniono.

Filarem strategii 2024 ma być Projekt D.

„’Alaskan Road Truckers’ był projektem długim i problematycznym, w związku z czym Road Studio przeprowadziło jego post mortem i poprosiło dział produkcji i QA wydawcy Movie Games, najdłużej związanego z grą, o to samo. W rezultacie stwierdzono, że problemy, z którymi gra boryka się dziś, wynikają z wczesnego etapu produkcji oraz braku wczesnego realistycznego określenia zakresu gry. Aby zniwelować konsekwencje, konieczne jest przeprowadzenie procesu poprawy głębokich systemów gry, mających wpływ na wiele jej aspektów, co z kolei wymaga dodatkowego testowania. Mimo wszystko ART odniósł zdaniem wydawców sukces, a gra będzie generowała przychody, sam tytuł natomiast powinien być rozwijany w celu późniejszej realizacji sequela i budowania brandu Road Truckers. W związku z tym planowana jest kontynuacja produkcji wersji konsolowej. Jednocześnie warto kontynuować wsparcie wersji PC tak patchami, jak i kolejnymi dodatkami. Wydawca GMG przewiduje uzyskanie pełnego recoupu projektu w chwili wydania wersji konsolowych” – czytamy w strategii.

W dłuższej perspektywie (2025 i dalej) spółka zakłada, że po uzyskaniu niezależności finansowej i możliwości bezpiecznego finansowania projektów, a także wypracowaniu własnych skutecznych procesów dzięki nowemu projektowi, zasadny z perspektywy Road Studio będzie rozwój w następujących kierunkach:

– „Road Truckers 2” (RT2) – właściwy sequel „Alaskan Road Truckers”, który poprawia i rozwija mechaniki pierwowzoru. Prace koncepcyjne związane z RT2 już trwają, lecz z uwagi na konieczność rozwinięcia gry względem pierwowzoru – czyli uczynienia jej jeszcze większą – spółka zamierza najpierw zrealizować mniejszy Projekt D, aby potwierdzić lub zrewidować swoje nowe założenia produkcyjne. Niezależnie są prowadzone rozmowy z wydawcami dotyczące RT2, zaś realizacja zostanie rozpoczęta w chwili zawarcia umowy.

– „American Motorcycle Simulator” (AMS) – z uwagi na wyraźną odmienność mechanik AMS od tych z ART i licznych niezbadanych czynników oraz potencjalnych ryzyk, wznowienie AMS jest rozsądne dopiero po wypracowaniu procesów i zapewnieniu revenue stream z w pełni zrecoupowanego ART oraz Projektu D. AMS jest obciążony podobnym długiem produkcyjno technologicznym co ART, w związku z czym wznowienie go w tym momencie oznaczałoby mierzenie się z podobnymi problemami co w ART. Projekt D ma na celu wypracowanie bezpiecznych rozwiązań na poczet AMS i RT2.

– Gra w budżecie poniżej 1 mln zł na bazie jednego z IP Road Studio – projekt wspierający IP ART lub Projektu D, będący grą 2D, najpewniej o zarządzaniu, powiązaną tematycznie z uniwersum ART lub Projektu D. Taką grą mógłby być np. tytuł o zarządzaniu centrum logistycznym dla ciężarówek czy gra logiczna o optymalnym ładowaniu ciężarówek. Prosty projekt miałby na celu zapewnienie dodatkowego revenue streamu podczas spodziewanej co najmniej dwuletniej produkcji „Road Truckers 2” lub „American Motorcycle Simulator”. Tytuł ten byłby realizowany jednocześnie wraz z kolejną grą.

– Z uwagi na zainteresowanie, które już było wyrażane wobec Road Studio, spółka rozważa przyjmowanie zleceń work-for-hire, zwłaszcza dotyczących tworzenia dodatków czy spin-offów gier na silniku Unreal Engine.

Road Studio to notowany na NewConnect developer symulacyjnych gier wideo o tematyce motoryzacyjno-survivalowej, opartych jednocześnie na motywie podróży.

Źródło: ISBnews