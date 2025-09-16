Ultimate Games przyjęło nową strategię rozwoju na lata 2026-2028, która zastąpi dotychczasową na lata 2024-2028, podała spółka. W nowej strategii zakłada m.in. koncentrację na projektach o najwyższym potencjale rynkowym i zwiększenie obecności na rynku dużych konsol – PlayStation oraz Xbox. Nowy dokument przewiduje też istotne ograniczenie nakładów finansowych na rozwój poszczególnych produkcji: standardowy budżet pojedynczego projektu będzie mieścił się w przedziale od 5 do 50 tys. USD; jedynie w wyjątkowych przypadkach – dla tytułów o dużym potencjale sprzedażowym – przewiduje się wyższe nakłady, w przedziale 50-100 tys. USD.

„W nowej strategii spółka zakłada:

– maksymalizację przychodów, rentowności oraz zysku netto;

– poprawę efektywności operacyjnej, zwiększenie marżowości oraz ograniczenie ryzyka związanego z kosztownymi i długotrwałymi produkcjami;

– koncentrację na projektach o najwyższym potencjale rynkowym i zwiększenie obecności na rynku dużych konsol – PlayStation oraz Xbox;

– sprawne monetyzowanie posiadanych aktywów (IP);

– wdrażanie rozwiązań o charakterze finansowym, które pozwolą utrzymać stabilny i przewidywalny wzrost wyników finansowych Spółki oraz

– odejście od grupy kapitałowej” – czytamy w komunikacie.

Ultimate Games zamierza osiągnąć powyższe poprzez 1) produkcje własne, 2) publishing PC zewnętrzny oraz 3) porting & publishing na konsole, podano także.

„Spółka będzie koncentrować swoje działania na projektach gwarantujących najwyższą stopę zwrotu przy minimalnym poziomie ryzyka. Oznacza to priorytetowe traktowanie gier i marek, które mają już potwierdzony potencjał sprzedażowy oraz duże społeczności graczy. Szczególny nacisk zostanie położony na szybkie monetyzowanie posiadanych IP poprzez rozwój dodatków, aktualizacji oraz portów na różne platformy. […] Jednocześnie spółka nie będzie angażować się w kosztowne, wieloletnie produkcje, które generują znaczną ekspozycję na ryzyko niepowodzenia komercyjnego” – czytamy w dokumencie.

Zarząd podjął też decyzję o zmniejszeniu udziału polskich zespołów deweloperskich w realizacji projektów, co wynika z rosnących kosztów oraz trudności w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku. W ich miejsce spółka będzie aktywnie rozwijać współpracę z partnerami zagranicznymi, szczególnie w regionach, gdzie koszty wytwarzania są niższe, a jakość usług pozostaje na wysokim poziomie.

„Kierunkiem strategicznym spółki na lata 2026-2028 jest zwiększenie obecności na rynku dużych konsol – PlayStation oraz Xbox. Wybrane projekty będą rozwijane i portowane do wersji dedykowanych tym platformom. Jednocześnie spółka planuje ograniczenie działalności na rynku Nintendo Switch, który w ostatnich 2- 3 latach charakteryzuje się coraz większą konkurencją oraz mniejszą opłacalnością. Switch pozostanie jedynie platformą uzupełniającą, wykorzystywaną w przypadku projektów o wysokiej kompatybilności z tym środowiskiem. Strategia zakłada, że dywersyfikacja na PlayStation i Xbox stanie się istotnym źródłem przychodów, podczas gdy stopniowe ograniczenie obecności na Nintendo Switch pozwoli skupić zasoby i inwestycje na bardziej rentownych segmentach rynku konsolowego” – czytamy dalej.

W dacie publikacji niniejszej strategii sytuacja finansowa spółki jest dobra, podkreśliło Ultimate Games. Podało, że posiada wolne środki w postaci gotówki w kwocie ponad 6 mln zł, na bieżąco finansuje wszystkie swoje produkcje i od wielu lat wypłaca co roku dywidendę akcjonariuszom. W ocenie zarządu posiadane przez spółkę środki powinny być wystarczające dla sfinansowania działań objętych strategią.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

Źródło: ISBnews