Strategia działalności Varsav Game Studios na lata 2025-2027 koncentruje się na rozwoju gier premium z głównymi bohaterami zwierzęcymi oraz ekspansji na rynki gier mobilnych i filmów animowanych, podała spółka. Chce mieć co najmniej jedną na dwa lata premierę gry w segmencie indie premium (PC, konsole) z naciskiem na mechaniki, regrywalność i elementy pozwalające na długotrwały rozwój kolejnych gier.

„Długoterminowa wizja: spółka dąży do ugruntowania pozycji Varsav Game Studios jako dewelopera rozpoznawalnego w tworzeniu gier premium ze zwierzęcymi bohaterami oraz ich rozwinięć w postaci produkcji mobilnych i filmów animowanych. Rozwój IP w różnych mediach pozwoli na szerszą komercjalizację projektów oraz budowanie rozpoznawalności marki na rynkach globalnych” – czytamy w komunikacie.

W szczegółach strategia jest następująca:

1. Rozwój własnych produkcji premium

o Co najmniej jedna na dwa lata premiera gry w segmencie indie premium (PC, konsole) z naciskiem na mechaniki, regrywalność i elementy pozwalające na długotrwały rozwój kolejnych gier.

o Skupienie się na projektach z unikalnymi bohaterami zwierzęcymi, tworzonych przez wewnętrzny zespół produkcyjny.

o Inspiracją dla takiego podejścia jest widoczny wśród pokolenia Millenialsów i pokolenia Z trend odkładania założenia rodziny kosztem posiadania zwierząt domowych. Globalnie około 35% graczy konsolowych jest właścicielami psów, co przekłada się na potencjalny rynek około 219 milionów graczy. Tworzenie gier z silnymi zwierzęcymi protagonistami pozwala zatem na połączenie pasji graczy do gier i ich przywiązania do zwierząt, co buduje potencjał emocjonalnego zaangażowania graczy w gry tworzone przez studio.

2. Ekspansja na rynek gier mobilnych

o Poszukiwanie strategicznych partnerów do współpracy przy adaptacji posiadanych IP (BARKOUR, Projekt ARIA) na platformy mobilne.

o Tworzenie samodzielnie lub we współpracy z partnerami nowych projektów mobilnych bazujących na IP posiadanych przez spółkę, aby zwiększyć ich globalny zasięg i potencjał komercyjny.

3. Rozwój IP poprzez filmy animowane

o Rozpoczęcie współpracy ze studiami filmowymi nad rozwojem pełnometrażowych animacji i seriali na bazie gier projektów studia – Projekt ARIA, BARKOUR, Giants Uprising.

o Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego pipeline’u umożliwiającego równoczesną produkcję gier i filmów animowanych w oparciu o te same lub zaadaptowane zasoby graficzne, lokacje oraz scenariusz.

o Znaczne skrócenie czasu i zoptymalizowanie kosztów jednoczesnej produkcji gry i filmu w oparciu o silnik Unreal Engine 5.

o Multiplikowanie potencjału posiadanych przez Spółkę IP poprzez ich komercjalizację w komplementarnych mediach.

4. Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez R&D i wykorzystanie AI

o Kontynuacja prac badawczo-rozwojowych nad wspomaganymi przez AI systemami animacji – w oparciu o bazę w postaci systemu QUADRIMA.

o Rozszerzenie wykorzystania sztucznej inteligencji w produkcji – m.in. do zautomatyzowania procesu testowania oraz optymalizacji gier.

o Wykorzystanie dostępnych zasobów etycznego, popartego konkretnymi potrzebami produkcyjnymi wykorzystania AI w produkcji.

5. Minimalizacja inwestycji w zewnętrzne podmioty

o Skupienie się w jak najszerszym wsparciu komercjalizacji projektów realizowanych przez podmioty z grupy – m.in. poprzez ich wsparcie w rozwoju biznesu i marketingu.

o Ograniczenie działań inwestycyjnych w nowe podmioty na rzecz skupienia się na rozwoju obecnych projektów.

6. Strategia wydawnicza: self-publishing i późne partnerstwa wydawnicze

o Stopniowe dojście do wydawania gier w modelu self-publishingu, co umożliwia większą niezależność, pełną realizację wizji zespołu produkcyjnego oraz maksymalizację przychodów.

o Rozwój kompetencji marketingowych i dystrybucyjnych wewnątrz spółki, co pozwoli na większą kontrolę nad procesem wydawniczym i długofalową strategią sprzedażową.

o Ewentualna współpraca z wydawcami podejmowana na jak najpóźniejszym etapie produkcji, aby uzyskiwać ponad rynkowe warunki współpracy oraz minimalizować wpływ zewnętrznych podmiotów na kreatywną wizję gier, wymieniono.

Varsav Game Studios to powstałe w 2016 r. studio specjalizujące się w produkcji gier „z innej perspektywy”, ukazujące graczowi unikalną perspektywę głównego bohatera. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews