Notowana na NewConnect spółka zależna CI Games – United Label – uzyskała ponad 2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży gry Tails of Iron, w ciągu 10 dni od premiery tytułu. Projekt zadebiutował 17 września na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation. Wskazana kwota uwzględnia prowizje dla platform dystrybucyjnych.

– Wolumen sprzedaży Tails od Iron na wszystkich dostępnych obecnie platformach osiągnął ponad 45 tys. sztuk. Widać, że gra podoba się graczom, na Steam tytuł uzyskał prawie 90 proc. pozytywnych recenzji – mówi Darren Newnham, prezes United Label. – Konsekwentnie realizujemy wizję dostarczania projektów wieloplatformowych. Sprzedaż Tails of Iron w wersji na konsole wygenerowała około 1,07 mln zł przychodu (52% sprzedaży), sprzedaż wersji na PC przyniosła ok. 980 tys. zł przychodu (48% sprzedaży) – dodaje Darren Newnham.

Tails of Iron to projekt o największym budżecie produkcyjnym w portfolio United Label. Narracyjna gra z gatunku RPG-lite, umiejscowiona w charakterystycznej stylizowanej na średniowiecze scenerii, jest trzecim projektem wydawniczym spółki.

– Wszystkie tytuły wydane przez United Label: Tails of Iron, Eldest Souls i Röki, zostały bardzo dobrze przyjęte przez krytyków i uzyskały oceny na poziomie 9/10. Wyróżnienia i nominacje do nagród nie przestają spływać na Röki (Develop: Star Awards), a ostatnio także Tails of Iron i Eldest Souls, które zostały nominowane w konkursie Pixel Awards Europe 2021. To potwierdzenie, że United Label jest w stanie tworzyć gry wysokiej jakości i jest skoncentrowane na tworzeniu hitowych gier. Myślę, że wszystkie wydane do tej pory produkcje będą miały istotny wpływ na wyniki spółki co najmniej do końca 2023 roku – dodaje Darren Newnham. W Tails of Iron gracz wciela się w rolę prawowitego dziedzica tronu królestwa szczurów, młodego Redgi the Rat, który musi odzyskać ziemię swoich przodków, opanowaną przez najeźdźców z klanu Iron Frog.

