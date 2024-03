Ten Square Games odnotował 15,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 51,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,52 mln zł wobec 71,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 101,53 mln zł wobec 111,27 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 118,58 mln zł vs 140,11 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 436,08 mln zł w 2023 r. wobec 537,82 mln zł rok wcześniej.

„W 2023 roku Ten Square Games jako jeden z pierwszych podmiotów w branży zdecydowanie zareagowało na strukturalne zmiany zachodzące na rynku gier. Podjęliśmy wiele trudnych, ale koniecznych decyzji, udoskonaliliśmy procesy operacyjne, zbudowaliśmy zespół specjalistów, którym bliskie są wartości firmy. Dzięki elastyczności i innowacyjności stworzyliśmy solidny fundament, który zapewnia naszej organizacji bezpieczeństwo finansowe i pozwala z rosnącym optymizmem patrzeć w przyszłość. Jesteśmy gotowi nie tylko na kolejne wyzwania rynkowe, ale także na to, aby przekuć je w nowe możliwości rozwoju dla Ten Square Games” – powiedział prezes Ten Square Games Andrzej Ilczuk, cytowany w komunikacie.

W 2023 r. całkowity poziom płatności Grupy wyniósł 443,7 mln zł i był niższy niż w 2022 r. To głównie efekt negatywnych trendów na rynku gier mobilnych, z którymi Grupa Ten Square Games mierzyła się w pierwszej połowie 2023 roku. Istotny wpływ na poziom płatności wyrażonych w zł miało również umocnienie się kursu PLN/USD. W całym 2023 r. skorygowana EBITDA wyniosła 118,6 mln zł i była niższa niż rok wcześniej. Jednak, po zmianie strategii Grupy w kwietniu 2023 r. i skupieniu się na poprawie wyników głównych gier, wynik ten systematycznie się poprawiał. W IV kw. 2023 r. wyniósł on już 35,3 mln zł i był to najwyższy kwartalny odczyt tego wskaźnika w 2023 r. i jednocześnie wynik wyższy niż ten odnotowany w IV kw. 2022 r. To efekt systematycznych prac nad optymalizacją działalności operacyjnej Grupy, tak, aby na bieżąco generować wysokie przepływy pieniężne. Grupa zamknęła 2023 r. z zyskiem netto na poziomie 15,2 mln zł, podano także.

„Mimo wyzwań rynkowych w 2023 r. Ten Square Games udowodniło nie tylko umiejętność zachowania stabilności finansowej, ale również zdolność do generowania wartości dla akcjonariuszy. Dzięki odporności modelu biznesowego grupy i umiejętności szybkiej adaptacji do zmieniających się okoliczności wypłaciliśmy w czerwcu 2023 r. naszym akcjonariuszom ponad 52 mln zł w formie dywidendy za 2022 r., a na początku 2024 r. przeprowadziliśmy skup akcji własnych o rekordowej w historii spółki wartości blisko 115 mln zł. Ta forma dystrybucji środków do naszych akcjonariuszy to alternatywa dla wypłaty dywidendy w bieżącym roku. To również kolejny dowód nie tylko na skuteczność naszej strategii, ale na potencjał spółki do generowania wolnych środków pomimo zdarzeń jednorazowych” – powiedziała członkini zarządu i CFO, Magdalena Jurewicz.

Wraz ze zmianą strategii w kwietniu 2023 r. zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu prac nad dwoma projektami Grupy oraz dopasowaniu struktury organizacyjnej Ten Square Games do priorytetów strategicznych Grupy i kondycji rynku. W rezultacie wynik Ten Square Games został obciążony kosztami odpraw z tytułu zwolnień grupowych oraz odpisów kosztów prac deweloperskich związanych z zamkniętymi projektami w wysokości 31,7 mln zł. Dodatkowo, w związku z korektą wartości i perspektyw wzrostu rynku gier Ten Square Games skorygowała księgowy zapis wartości firmy w części przypisanej do firmy Rortos w kwocie 40,8 mln zł. Jednocześnie, wraz z aktualizacją prognoz finansowych tej spółki, zmniejszeniu uległo szacowane zobowiązanie Ten Square Games z tytułu wypłaty w postaci płatności earnout o 20,1 mln zł, wyjaśniono.

Według firmy warto zwrócić uwagę na systematyczną poprawę wyników tytułów w portfolio Rortosa. Dzięki inwestycji w poprawę monetyzacji, dodanie nowych treści oraz rozwój funkcjonalności społecznościowych w „Wings of Heroes”, tytuł ten odnotował w ostatnich tygodniach poprawę głównych wskaźników. Wyższy był również poziom płatności z gry – systematyczny wzrost kw/kw zarówno w III kw., jak i w IV kw. 2023 r. Pozytywny trend w poziomie płatności gry został zachowany także w pierwszych miesiącach 2024 r. Dodatkowo, w IV kw. 2023 r. rekordowe wyniki od momentu dołączenia do grupy odnotowała także inna gra spółki Rortos – „Real Flight Simulator”, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 16,66 mln zł wobec 54,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Źródło: ISBnews