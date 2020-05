Ten Square Games odnotował 35,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 10,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 37,56 mln zł wobec 12,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA w I kw. 2020 osiągnęła poziom 38 mln zł (+206% r/r oraz +10% k/k).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,02 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 45,3 mln zł rok wcześniej.

„Pierwszy kwartał 2020 roku był bardzo dobry dla Ten Square Games. Flagowy tytuł ‚Fishing Clash’ dalej pobijał swoją bazę przychodową przebijając po raz pierwszy pułap 30 mln zł płatności w samym marcu 2020. Dla porównania marzec 2019 zamknęliśmy z kwotą o ok. połowę niższą, tj. 14,7 mln zł. Wyższe miesięczne obroty oczywiście przełożyły się na znacząco wyższe płatności kwartalne, które urosły w 1Q 2020 o 126% w porównaniu do 1Q 2019 oraz o 25% w porównaniu do 4Q 2019. Wzrost przychodów z ‚Fishing Clash’ jest oczywiście związany także z większymi nakładami marketingowymi, które w 1Q 2020 roku wyniosły ponad 18 mln zł (o 21% więcej niż w 1Q 2019 i o 38% więcej w porównaniu do 4Q 2019). Wydatki marketingowe nie przekładają się wprost proporcjonalnie do przychodów ze sprzedaży w tym samym okresie co poniesiony wydatek, ponieważ gracz pozyskany w danym miesiącu generuje dla grupy przechody głównie w kolejnych miesiącach” – czytamy w raporcie finansowym.

Pozostałe aktywne tytuły grupy radziły sobie również dobrze, „Let’s Fish” ze stabilnym poziomem przychodów +/- 4 mln zł kwartalnie, a „Wild Hunt” przebił swój dotychczasowy poziom notując 3,5 mln zł w 1Q 2020. Gra „Wild Hunt” jest wspierana niewielkimi budżetami marketingowymi, jednakże większość ruchu jest w tym tytule generowana organicznie. Wzrost przychodów jest natomiast związany z wprowadzeniem nowych eventów i optymalizacją parametrów gry, podano także.

Według spółki gry, które obecnie są w fazie soft launch („Hunting Clash”, „SoliTales”, „Flip This House”) nie generują jeszcze istotnych przychodów ze sprzedaży, są natomiast wspierane kampaniami marketingowymi (0,5 mln zł w 1Q 2020 łącznie na 3 tytuły) w celu możliwości weryfikacji wybranych KPI dla tytułów.

Struktura geograficzna przychodów Ten Square Games w I kwartale 2020 była następująca: Ameryka Płn. 40,3%, Europa 41,4% oraz Azja 13,6%, pozostałe rynki 4,7%. Największa część przychodów (ponad 96%) Ten Square Games generowana jest z mikropłatności w grach (In App purchases).

„Płatności generowane przez ‚Fishing Clash’ dynamicznie się zwiększają i przekroczyły w kwietniu poziom 40 mln zł, który jeszcze niedawno mógł się wydawać całkowicie poza zasięgiem. Grę cały czas rozwijamy, poprawiając parametry monetyzacyjne, a ponadto widzimy zwiększone zainteresowanie grami mobilnymi w ostatnich miesiącach, związane z tym, że ludzie przebywając dłużej w domach, chętniej korzystają z gier mobilnych. Analizując na bieżąco rozwój sytuacji na rynku User Acquisition i zachowania graczy, w połowie marca zdecydowaliśmy się na bardzo dynamiczne zwiększenie nakładów na marketing. Pozwoliło nam to skokowo zwiększyć liczbę graczy, którzy, liczymy na to, zostaną z nami na długo i pozwolą trwale podnieść bazę przychodową. Sytuacja na rynku jest bardzo dynamiczna a my, dzięki naszemu zapleczu analitycznemu i sprawnemu podejmowaniu decyzji jesteśmy w stanie szybko dostosowywać swoje działania do bieżącej sytuacji” – powiedział prezes Maciej Zużałek, cytowany w osobnym komunikacie.

„Na dziś nadal nie odczuwamy negatywnych aspektów sytuacji związanej z koronowirusem. Nasi pracownicy pracują zdalnie, życie firmy toczy się normalnie. W Chinach cały czas czekamy na certyfikację gry ‚Fishing Clash’ – jesteśmy w stałym kontakcie z naszym chińskim partnerem – Netease oraz chińskim regulatorem. Obecnie nie osiągamy istotnych przychodów z rynku chińskiego” – dodał wiceprezes Arkadiusz Pernal.

Zużalek przypomniał, że spółka w IV kw. 2019 roku uruchomiła w fazie soft launch na Androidzie aż trzy nowe gry – dwie gry kobiece: „Flip This House” i „SoliTales” oraz nową grę myśliwską – „Hunting Clash”.

„Na obecnym etapie budują bazę graczy i bardzo szybko się rozwijają. Obecnie wprowadzamy poprawki, ulepszenia i nowe elementy. Wszystkie trzy chcielibyśmy udostępnić szerzej na globalnym rynku jeszcze w tym roku. Pozwoli to znacznie zwiększyć bazę użytkowników, dzięki czemu będziemy mieli możliwość dalszego ich rozwijania i testowania na większą skalę oraz przede wszystkim finalnej ich oceny” – dodał Maciej Zużałek.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 36,42 mln zł wobec 10,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Źródło: ISBnews