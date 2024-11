Ten Square Games odnotowało 12,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 22,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 15,61 mln zł wobec 25,03 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 26,52 mln zł wobec 33,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,98 mln zł w III kw. 2024 r. wobec 105,57 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 52,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 16,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 292,1 mln zł w porównaniu z 327,95 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 81,35 mln zł wobec 83,24 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W 2024 roku rynek gier mobilnych nadal zmagał się z negatywnymi trendami. Pod ich wpływem pozostawały przychody Grupy, w szczególności w pierwszej połowie roku. W trzecim kwartale 2024 roku widoczne były już efekty działań naprawczych podjętych przez zarząd Ten Square Games. Płatności wzrosły o 6,3% w stosunku do drugiego kwartału br. (tj. do 102,3 mln zł z 96,2 mln zł). Wśród głównych czynników, które wpłynęły na działalność Grupy, zarząd Ten Square Games zidentyfikował przede wszystkim czynniki gospodarcze, w tym utrzymującą się wysoką inflację, zmieniające się potrzeby graczy i rosnącą konkurencję o ich czas i budżet przeznaczony na rozrywkę. Aby przeciwdziałać pogorszeniu wyników finansowych, Grupa utrzymywała dyscyplinę kosztową po przeprowadzonej w 2023 roku restrukturyzacji. W rezultacie większość pozycji kosztowych po trzech kwartałach 2024 roku była niższa niż w analogicznym okresie 2023 roku. Dla przykładu powtarzalne koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się po trzech kwartałach 2024 roku o blisko 20% w porównaniu z 2023 rokiem” – czytamy w raporcie.

„W związku z istotnym wzrostem nakładów na marketing w trzecim kwartale 2024 roku wskaźnik skorygowanej EBITDA był nieznacznie niższy niż w drugim kwartale 2024 roku i wyniósł 26,5 mln zł. Warto zauważyć, że do tej pory w 2024 roku Grupie udało się ustabilizować wynik na poziomie skorygowana EBITDA, który w każdym z kwartałów kształtował się na poziomie ok. 27 mln zł. W rezultacie, po trzech kwartałach 2024 roku skorygowana EBITDA wyniosła 81,3 mln zł. Dodatkowo, spółka stowarzyszona (Gamesture Sp. z o.o.,) odnotowała w trzecim kwartale 2024 roku zysk netto z działalności. To drugi kwartał z rzędu poprawy wyników tej spółki. Dzięki temu w trzecim kwartale 2024 roku Ten Square Games skonsolidowało udział w zysku Gamesture Sp. z o.o. w wysokości 69 tys. zł, co miało pozytywny wpływ na wynik netto Grupy. Zysk netto Grupy Ten Square Games w trzecim kwartale 2024 roku wyniósł 12,5 mln zł, a kumulatywny wynik za trzy kwartały 2024 roku wyniósł 52,5 mln zł i był wyższy niż w analogicznym okresie 2023 roku” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2024 r. wyniósł 58,91 mln zł wobec 27,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews