Ten Square Games odnotowało 47,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 39,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 54,28 mln zł wobec 42,39 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 60,57 mln zł wobec 51,32 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA to 57,55 mln zł wobec 54,83 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„2024 rok charakteryzował się ustabilizowaniem wyników bez znacznych wahań między kwartałami. Lepszy wynik na poziomie skorygowanej EBITDA w I kwartale 2025 roku to głównie efekt niższych nakładów marketingowych w marcu. II kwartał to kontynuacja niższych wydatków marketingowych, co ma swoje przełożenie w postaci niższych płatności. Jednakże dzięki silnej dyscyplinie kosztowej udało się utrzymać wynik skorygowanej EBITDA na zbliżonym poziomie do 2024 roku. Grupa zamyka pierwsze półrocze 2025 roku z zyskiem netto równym 47,4 mln zł w porównaniu do zysku netto na poziomie 40 mln zł w porównywalnym okresie 2024 roku. Wpływ na lepszy wynik mają w sporej mierze niegotówkowe księgowania odraczania przychodu (i powiązanego kosztu), które w 2024 roku pomniejszały wynik o 655 tys. zł, a w 2025 roku powiększają go o 5,1 mln zł. Dodatkowo, dzięki restrukturyzacji działalności przeprowadzonej w 2023 roku w spółce stowarzyszonej Gamesture Sp. z o.o., również ona poprawia swoje wyniki. W pierwszym półroczu 2024 roku udział Ten Square Games w stracie netto Gamesture Sp. z o.o. wyniósł ok. 195 tys. zł, a w pierwszym półroczu 2025 roku Grupa odnotowała udział w zysku w wysokości 376 tys. zł” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 181,09 mln zł w I półroczu wobec 198,12 mln zł rok wcześniej.

„Pierwsze półrocze 2025 roku to kontynuacja negatywnych trendów z poprzednich kwartałów. Istotna niepewność gospodarcza, walutowa oraz zbrojna znacząco wpływa na zachowania konsumenckie, a tym samym na Grupę i odnotowywane płatności w grach. W rezultacie całkowity poziom płatności Grupy w I półroczu 2025 roku wyniósł 171,9 mln zł i był niższy o 12,3% w stosunku do analogicznego okresu 2024 roku. Warto jednakże zauważyć, że zarówno kurs USD/zł, jak i EUR/zł w trakcie 2025 roku znajdował się istotnie poniżej poziomu 2024 roku. Grupa, jako eksporter swoich usług, wykazuje tym samym niższe przychody, niż miałoby to miejsce przy zastosowaniu kursów z 2024 roku” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 54,79 mln zł wobec 46,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews