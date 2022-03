Ten Square Games (TSG) zakłada dalszą dywersyfikację portfolio gier z czterema soft-launchami nowych tytułów zaplanowanymi na ten rok, poinformował CEO Maciej Zużałek. Spółka chce utrzymać wysoki poziom pobrań gier i wzrost przychodów.

„Naszym celem jest zrównoważona platforma kilku gier o charakterze evergreen. Szykujemy 4 soft launch i nadal jesteśmy otwarci na nowe tytuły. Zakładamy więcej gier z serii 'Clash’, wchodzimy w gry sportowe, symulacje, znajdujemy kolejne segmenty z potencjałem. Chcemy rozwijać zdywersyfikowane portfolio” – powiedział Zużałek podczas wideokonferencji.

Plan zakłada premiery soft launch kolejno: „Football Elite” (kwiecień), „Wings of Heros” (gra z portfela przejętego w ub.r. Rortos zaplanowana na II kw.), „Undead Clash” (udostępnienie przesunięte na IV kw), „Magical District” (planowane w IV kw.), a także „Fishing Game” (zaplanowany na przełom roku).

Systematyczna dywersyfikacja portfolio produktów zaowocowała coraz mniejszym uzależnieniem od „Fishing Clash” (obecnie ponad 70% przychodów). Zarząd TSG oczekuje „coraz szerszej” dywersyfikacji w nadchodzących kwartałach i latach.

„Zamierzamy udowodnić, że jesteśmy w stanie pracować nie tylko nad jednym dużym tytułem, ale że będziemy rozwijać w tym samym tempie oba najważniejsze obecnie nasze tytuły 'Fishing Clash’ i 'Hunting Clash'”- powiedziała członek zarządu Anna Idzikowska.

Zaznaczyła, że w tym roku spółka chce pokazać, iż jest w stanie utrzymać wysoki poziom pobrań swoich gier i zwiększać przychody.

„Wyniki gier w styczniu i lutym były dobre. Będziemy zwiększać budżet marketingowy w porównaniu do poprzednich miesięcy” – dodała członek zarządu.

Według jej słów, spółka planuje większą aktywność na platformie iOS i przygotowuje się na zmiany w Androidzie.

„Wydaje się, że jesteśmy gotowi do działań – nie tylko płatnych wydatków, ale też ściągamy użytkowników z ruchu organicznego. Chcemy ten zrównoważony rozwój kontynuować. Pomagają nam w tym wprowadzane nowe funkcjonalności gier. Ponadto inwestujemy w nowe kanały marketingowe i jest to trwała część budżetu” – wskazała Idzikowska.

Zarząd nadal pokłada duże nadzieje w swoim sztandarowym tytule „Fishing Clash”.

„Cały czas pracujemy nad tą grą i kolejnymi inicjatywami, jak machine learning, analiza danych, strategie marketingowe. Celem jest, aby ten tytuł stał się evergreen i najlepszym wędkarskim tytułem za 5-10 lat” – dodał członek zarządu Wojciech Gattner.

W przypadku drugiej najważniejszej gry spółki „Hunting Clash”, prace skupiają się na „podniesieniu jej funkcjonalności w kierunku 'Fishing Clash'”.

„Trajektoria wyników gry pokazuje, że idzie ścieżką 'Fishing Clash’ i najbliższe 12 miesiące będą kluczowym okresem dla zdefiniowania poziomu jej potencjału. IV kw. 2021 był najlepszy dotychczas dla tej gry i nasze oczekiwania na najbliższe miesiące są bardzo optymistyczne. Wierzymy, że nisza wędkarska i myśliwska wciąż mają znaczący potencjał do zaoferowania. To my wręcz tworzymy ten rynek i po części od nas zależy jak urośnie globalnie” – stwierdził Gattner.

W kwestii „Fishing Clash China” wskazała, że kolejny kwartał będzie ważnym kamieniem milowym, ponieważ tytuł ma wejść wtedy do jednego z największych sklepów Android w Chinach.

„Przygotowujemy grę do tego celu i pracujemy nad wejściem do kolejnych sklepów na rynku chińskim. Współpraca z Netis przebiega pomyślnie. Nasza gra jest w top-3 najlepiej pobieranych gier sportowych w Chinach” – zaznaczyła członek zarządu.

Zarząd podkreślił ponadto, że integracja przejętej spółki Rortos została sfinalizowana w ostatnim kwartale ubr.

„Gry Rortos są połączone z naszymi systemami i narzędziami. Widzimy wzrost pobrań, wyniki się poprawiają i ten kierunek ma być utrzymany” – dodał Gattner.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala – twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Źródło: ISBnews