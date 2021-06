The Dust ustalił cenę emisyjną akcji serii F w wysokości 14 zł za akcję, podała spółka.

W ramach publicznej emisji akcji, z której spółka zamierza pozyskać 5 mln zł netto, inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 199 000 akcji serii F, a inwestorom instytucjonalnym 101 000 akcji , podano również.

Jednocześnie poinformowano, że oferujący (tj. Me & My Friends), w związku z wynikami procesu budowy księgi popytu, postanowił o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii A1. W związku z powyższym, na podstawie Memorandum Informacyjnego oferowane będą wyłącznie akcje serii F spółki.

Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na następujące cele:

a) rozwój gry „I, the Inquisitor” i koszty funkcjonowania spółki, tj. zwiększenie zatrudnienia w zespole odpowiedzialnym za produkcję gry (story designerzy, graficy 3D), dział marketingu, zwiększenie liczby wersji językowych gry do 11, rozszerzenie fabuły oraz długości rozgrywki, w tym liczby zadań pobocznych – 3 mln zł;

b) rozwój działu Quality Assurance – 0,5 mln zł;

c) działania marketingowe – 1 mln zł;

d) działalność wydawnicza – 0,5 mln zł.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie „Cyklu Inkwizytorskiego” na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

Źródło: ISBnews