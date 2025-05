The Farm 51 na ambicję ugruntowania pozycji lidera wśród niezależnych deweloperów segmentu AA+ dzięki grze „Chernobylite 2”, poinformował członek zarządu i dyrektor produkcji Wojciech Pazdur.

„Decydując się na przekształcenie 'Chernobylite 2′ w pełnoprawną grę RPG z otwartym światem, przekroczyliśmy granice tradycyjnych projektów indie. Ambicją zespołu jest ugruntowanie pozycji lidera wśród niezależnych deweloperów segmentu AA+. Najbliższe miesiące poświęcimy na dopracowanie gry, przygotowania do pełnej premiery oraz na dalszy rozwój technologii o podwójnym zastosowaniu (dual-use), które stanowią jeden z filarów naszej strategii produkcyjnej” – powiedział Pazdur, cytowany w komunikacie.

Cele strategiczne na 2025 r. obejmują dalszy rozwój „Chernobylite 2”, kontynuację prac nad „Wardevil”, wdrażanie technologii dual-use, a także realizację kolejnych etapów kampanii promocyjnych i obecność na kluczowych wydarzeniach branżowych w Polsce i za granicą, podano także.

„Na początku marca 2025 r. gra 'Chernobylite 2: Exclusion Zone’ zadebiutowała w formule Early Access na platformie Steam. Mimo że początkowe wyniki sprzedażowe były niższe od oczekiwań, tytuł spotkał się z szerokim zainteresowaniem społeczności graczy i twórców treści. Spółka zdecydowała się na elastyczne dostosowanie strategii marketingowej oraz intensyfikację działań poprawiających jakość i stabilność gry” – czytamy w komunikacie.

The Farm 51 Group opublikował wyniki finansowe za 2024 r. Spółka odnotowała najlepszy rok w swojej historii, zarówno pod względem przychodów, jak i zysków operacyjnych. W minionym roku przychody wyniosły 22,6 mln zł, w porównaniu do 21,5 mln zł w 2023 r. Wynik EBITDA wzrósł do prawie 6,8 mln zł względem 1,5 mln zł rok wcześniej, a zysk netto osiągnął 2,42 mln zł, co stanowi znaczącą poprawę wobec straty netto w wysokości 0,52 mln zł zanotowanej rok wcześniej.

„Miniony rok był dla nas przełomowy nie tylko z perspektywy rozwoju produktowego, ale również wyników finansowych. Osiągnęliśmy rekordowe przychody i zysk netto, co potwierdza skuteczność naszej strategii biznesowej. Sukces 'Chernobylite: Complete Edition’, wejście gry do programu PlayStation Plus oraz pozytywny odbiór 'Wardevil’ pokazują, że nasze IP mają realny potencjał w segmencie gier AA+. Równocześnie konsekwentnie inwestujemy w rozwój kompetencji i technologii, które stanowią fundament dla naszych przyszłych projektów” – podsumował prezes Robert Siejka.

The Farm 51 tworzy gry singleplayer oraz multiplayer na PC i konsole, aplikacje VR oraz uczestniczy w innowacyjnych projektach edukacyjnych i komercyjnych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

Źródło: ISBnews