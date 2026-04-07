The Farm 51 Group złożył do właściwego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania, podała spółka. Złożenie wniosku ma charakter ostrożnościowy i prewencyjny, w ocenie zarządu służy dochowaniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa upadłościowego. Priorytetem spółki pozostaje przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu i zawarcie układu z wierzycielami.

„Zgodnie z art. 9a ust. 2 Prawa upadłościowego, w okresie od dnia obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu do dnia prawomocnego umorzenia postępowania o zatwierdzenie układu albo do dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu do sądu nie można ogłosić upadłości, a rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości zostaje wstrzymane” – czytamy w komunikacie.

Spółka prowadzi obecnie rozmowy z potencjalnymi inwestorami w przedmiocie pozyskania finansowania na potrzeby procesu restrukturyzacji oraz bieżącej działalności operacyjnej, w tym w szczególności finansowania przeznaczonego na pokrycie części wierzytelności oraz zapewnienie środków niezbędnych do przygotowania gry „Chernobylite 2” do premiery. Na dzień publikacji niniejszego raportu rozmowy te pozostają w toku, a ich wynik nie jest przesądzony, wskazano również.

The Farm 51 to polskie studio deweloperskie notowane na NewConnect, specjalizujące się w tworzeniu gier komputerowych i rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem fotogrametrii oraz wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

