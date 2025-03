Ten Square Games odnotowało 23,31 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w IV kw. 2024 r. wobec 34,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął odpowiednio: 28,39 mln zł wobec 35,35 mln zł zysku rok wcześniej.

„W IV kwartale 2024 roku łączna wartość płatności w TSG wyniosła 99,9 mln zł, co przełożyło się na roczny wynik na poziomie 398,1 mln zł. Skorygowany wynik EBITDA wzrósł w IV kwartale o 7,1% do 28,4 mln zł, natomiast w skali roku wyniósł 109,7 mln zł, odnotowując spadek o 7,5% r/r. Mimo tego Grupa poprawiła swój wynik netto, który sięgnął 14,6 mln zł w IV kwartale i 67,1 mln zł w całym roku. To efekt ścisłej kontroli kosztów oraz braku jednorazowych zdarzeń, które obciążyły wyniki w 2023 roku” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 18,25 mln zł wobec 16,74 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody razem sięgnęły 94,36 mln zł w IV kw. 2024 r. wobec 108,12 mln zł rok wcześniej.

W całym 2024 r. spółka miała 67,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 15,21 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 386,45 mln zł wobec 436,08 mln zł.

W 2024 r. skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 94,2 mln zł wobec 101,53 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA – odpowiednio: 109,73 mln zł 118,58 mln zł zysku rok wcześniej.

„2024 był rokiem intensywnej pracy i odważnych decyzji. Dzięki zdobytej wiedzy mamy pełną jasność co do zmian, które należy wdrożyć, aby zapewnić długoterminowy wzrost TSG. 2025 rok to koniec etapu prób i błędów – to czas działania według precyzyjnie określonego planu, opartego na rzetelnej diagnozie i strategicznych priorytetach. Wzmocniliśmy nasze kompetencje w kluczowych obszarach determinujących sukces Grupy – od LiveOps, przez strategię monetyzacji, po rozwój produktu. Dlatego, choć rynek pozostaje wymagający, mocno wierzę w naszą zdolność do trwałej zmiany trendu w płatnościach naszych głównych tytułów w 2025 roku. Dysponujemy solidnymi fundamentami, dostosowaliśmy strategię rozwoju produktu do zmieniającego się rynku i mamy zespół gotowy do skutecznego realizowania naszej strategii wzrostu” – skomentował CEO Andrzej Ilczuk, cytowany w komunikacie.

W 2024 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 113,9 mln zł, dodatkowo wzmacniając stabilność finansową Spółki. Na koniec roku środki pieniężne i ich ekwiwalenty sięgnęły 143,8 mln zł, podano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2024 r. wyniósł 72,69 mln zł wobec 16,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews