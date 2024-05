Ten Square Games (TSG) odnotowało 17,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 12,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

„Grupa zamknęła pierwszy kwartał 2024 roku z zyskiem netto równym 18 mln zł w porównaniu do straty netto na poziomie 12,8 mln zł w porównywalnym okresie 2023 roku. Pozytywny wpływ na ten wynik miał brak zdarzeń o charakterze jednorazowym, które w analogicznym okresie 2023 roku obciążyły wynik Grupy kwotą odpisów aktualizujących w wysokości 26,6 mln zł. Dodatkowo, dzięki restrukturyzacji działalności przeprowadzonej w 2023 roku w spółce stowarzyszonej Gamesture Sp. z o.o. poprawia one swoje wyniki. W pierwszym kwartale 2024 roku udział Ten Square Games w stracie netto Gamesture Sp. z o.o. zmniejszył się do ok. 242 tys. zł podczas gdy w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł on 3,3 mln zł (m.in. ze względu na odpis wartości), a w pierwszym kwartale 2023 roku 937 tys. zł” – czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,11 mln zł wobec 14,41 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 23,61 mln zł wobec 17,14 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA sięgnął 27,49 mln zł wobec 27,63 mln zł zysku rok wcześniej.

„W trakcie 2023 roku jednostka dominująca dokonywała kilku odpisów aktualizujących wartości aktywów, co istotnie zaburzało poziom zysku operacyjnego, w trakcie pierwszego kwartału 2024 roku takie transakcje nie miały miejsca. Grupa osiągnęła zysk operacyjny równy 19,1 mln zł, a skorygowana EBITDA wyniosła 27,5 mln zł. Jest to wynik gorszy niż w poprzednich kwartałach, jednakże Grupa dalej pracuje nad efektywnością kosztową oraz stara się podnieść bazę przychodową” – czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,12 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 117,45 mln zł rok wcześniej.

„Początek 2024 roku przyniósł spadki w poziomie płatności dwóch głównych tytułów Grupy – 'Fishing Clash’ i 'Hunting Clash’, przy wzroście wpływów z 'Wings of Heroes’. W rezultacie całkowity poziom płatności Grupy wyniósł 99,7 mln zł i był niższy o 8,1% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 19,4% w stosunku do analogicznego kwartału 2023 roku” – napisano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 19,67 mln zł wobec 10,68 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Comman

Źródło: ISBnews