Ten Square Games (TSG) podniósł wydatki marketingowe w III kw. i spodziewa się ich efektów w kolejnych okresach, poinformowała CFO spółki Magdalena Jurewicz.

„Od początku roku wydatki zostały istotnie obniżone. Mówimy oczywiście o tytułach 'Fishing Clash’ i 'Hunting Clash’. Wraz z obniżeniem wydatków krótkoterminowo EBITDA rośnie, bo obniżamy koszt tu i teraz, a płatności i przychody będą niższe w kolejnych okresach. Tak że zarówno w I, jak i II kwartale EBITDA jest dość wysoka, głównie dzięki niższym wydatkom marketingowym. Natomiast III kwartał to jest istotna inwestycja w marketing, przy czym głównie nowych tytułów. 'Trophy Hunter’ z 6 mln, zwiększone wydatki na 'Wings of Heroes’. Tak że wydaliśmy teraz, a mamy nadzieję zarobić w kolejnych okresach. Tak że nasza EBITDA jest rzeczywiście niższa, ale wiemy dlaczego. Jest to świadoma decyzja o inwestycji w marketing. My ją traktujemy jako inwestycję, czyli coś, co nam przyniesie przychody i korzyści w kolejnych okresach” – powiedziała Jurewicz podczas videokonferencji.

Podkreśliła „bardzo wysokie” wydatki marketingowe na poziomie 20 mln zł, gdzie kwartał wcześniej było to niecałe 13 mln zł.

„Za tym idzie właśnie obniżona krótkoterminowo EBITDA. Natomiast […] zawsze podkreślamy, że dalej to jest rentowna spółka, osiągamy pozytywne wyniki i nasz wynik netto za ten kwartał wynosi niespełna 18 mln zł” – dodała CFO TSG.

Andrzej Ilczuk, prezes TSG, dodał, że spółka przechodzi bardzo dużą zmianę, opartą o „czynnik ludzki”.

„Wprowadziliśmy w naszej organizacji ekspertów z zewnątrz, którzy mają za zadanie pomóc nam przy nowych produktach, przy skalowaniu obecnych, poprawie performance naszych flagowych produktów. To się dzieje. 'Fishing Clash’ i 'Hunting Clash’ mają już od wielu kwartałów obniżone wydatki marketingowe. Chcieliśmy mieć bardzo stałą liczbę graczy. Obserwujemy na przykładzie chociażby 'Hunting Clash’, że w segmentacji możemy możemy ugrać w okolicach plus 20%. […] Pomimo drastycznie niższego DAU [daily active users] nie mieliśmy tak dobrych wyników. Więc cała operacja trwa. Jeszcze nie widzimy wszystkich wszystkich pozytywów tej zmiany. Natomiast widzimy już pierwsze oznaki tego, że czy w 'Hunting, czy w „Fishing’ są pozytywy” – wskazał CEO TSG.

Zaznaczył, że to musi potrwać, ponieważ cała organizacja przestawiana jest „na zupełnie inny styl i sposób pracy”.

„To nie jest łatwe, to nie jest coś, co możemy zrobić z tygodnia na tydzień, ale widzimy pierwsze pozytywne efekty. Widzimy, jak skalujemy 'Wings of Heroes’, rekordowe wydatki marketingowe, rekordowe revenue. To wszystko daje nam kolejny wiatr w żagle. Nowy tytuł 'Trophy Hunter’ to jest gigantyczny sukces. 'Real Combat Simulator’ – udało nam się wystartować kolejną grę ze stajni Rortosa. To jest także kolejna dobra wiadomość. Mamy nowy prototyp, który jutro bądź w przyszłym tygodniu będzie obecny już na rynku. Jako spółka postawiliśmy sobie [za] cel podniesienie przychodów grupy i w dwóch z trzech segmentów już widzimy duże poprawy” – podkreślił Ilczuk.

Zaznaczył jednocześnie, że spółka musi pracować nad tym, żeby w każdym z segmentów co kwartał mieć poprawę wyników i wzrost przychodów.

„Jesteśmy dużo bliżej, niż byliśmy jeszcze dwa lata temu, rok temu” – podsumował CEO TSG.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Źródło: ISBnews