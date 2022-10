Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 3-7 października br.

Longterm Games: Longterm Games ustalił datę premiery gry „Space Tail: Every Journey Leads Home” w wersji na PC (na platformach Steam i GOG) oraz na konsole Nintendo Switch na 3 listopada 2022 r., podała spółka.

BoomBit: Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 24,19 mln zł we wrześniu 2022 r. co oznacza wzrost o 6% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 22,6 mln.

Longterm Games: Longterm Games, który w poniedziałek zadebiutuje na NewConnect, jeszcze w tym roku udostępni premierowo swoją pierwszą grę – „Space Tail: Every Journey Leads Home” na Steam, GOG i Nintendo Switch, poinformował prezes Albert Rokicki. W I kw. przyszłego roku spółka planuje wypuszczenie tytułu na konsole. Ponadto firma zapowiedziała, że chce w przyszłości wypłacać dywidendę.

PlayWay: PlayWay zaoferuje do sprzedaży nie więcej niż 2 810 000 akcji SimFabric, stanowiących 44,96% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce, podał PlayWay.

Ten Square Games: Ten Square Games (TSG) osiągnął 137,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. 2021 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wcześniej spółka podawała, że jej przychody w III kw. 2021 r. wyniosły 158,9 mln zł.

Gamedust: Gamedust zakończył emisję 12,25 mln akcji po cenie emisyjnej 0,2 zł każda, co wyznacza łączną wartość emisji na 2,45 mln zł, podała spółka. Dzięki pozyskanym środkom firma zapewniła finansowanie obecnych projektów wydawniczych, a także zwiększyła możliwości rozwojowe. Poza realizacją obecnych projektów spółka zakłada rozszerzenie portfolio działań biznesowych i zwiększenie potencjału zyskowności w kolejnych okresach.

CD Projekt: CD Projekt ma gotową technologię do rozwoju trybu multiplayer, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt: CD Projekt przygotowuje program motywacyjny, inspirowany przykładami z USA, który ma na celu lojalizację i stałą motywację pracowników nim objętych, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt: CD Projekt chce zwiększyć roczne tempo rekrutacji w obliczu ambitnych planów produkcyjnych zapowiedzianych w aktualizacji strategii, poinformował wiceprezes ds. finansowych Adam Nielubowicz.

CD Projekt: CD Projekt pozostaje wierny samodzielnemu finansowaniu swoich produkcji, poinformował wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

CD Projekt: CD Projekt uważa, że dzięki przygotowaniu swoich technologii pod silnik Unreal 5 będzie w stanie docelowo zrealizować „strumieniowy development” gier sagi Polaris w okresie sześcioletnim, licząc od premiery 1. części, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt: CD Projekt zakłada, że większość przyszłych projektów będzie miała tryb multiplayer, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt: CD Projekt pracuje nad technologiami pod silnik Unreal 5 do pierwszej części sagi wiedźmińskiej Polaris, co razem z produkcją gry powinno zabrać więcej niż 3 lata, planowane dla kolejnych odsłon sagi, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt: CD Projekt „wkrótce” ujawni więcej informacji o projekcie Canis Majoris ze świata Wiedźmina, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt: CD Projekt finiszuje z pracami nad nowym programem motywacyjnym, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz.

CD Projekt: Projekt Hadar – nowe uniwersum CD Projektu – jest we wczesnej fazie tworzenia jego podstaw, poinformował członek zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu Michał Nowakowski. Studio nie tworzy jeszcze gry w tym uniwersum.

CD Projekt: CD Projekt rozpocznie prace nad projektem Orion z uniwersum „Cyberpunk 2077” po wydaniu rozszerzenia do tej gry pod tytułem „Phantom Liberty”, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt: CD Projekt zdecydował o uruchomieniu od 5 października skupu akcji, który obejmie do 100 mln walorów spółki i zlecił przeprowadzenie buy-backu firmie inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski, podała spółka. CD Projekt chce przeznaczyć na skup akcji, który potrwa do 28 października, łącznie do 100 mln zł.

CD Projekt: Marcin Iwiński złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ds. międzynarodowych CD Projektu ze skutkiem na 31 grudnia 2022 roku, podał CD Projekt.

CD Projekt: W aktualizacji strategii CD Projekt przewiduje m.in. realizowanie trzech „unikalnych, silnych i trwałych” franczyz. Planuje kontynuację wykorzystywania uniwersum „Wiedźmina” (3 projekty) i Cyberpunka 2077″ (1 projekt) oraz nowe, oryginalne IP – „Projekt Hadar”, podała spółka. Zarząd zapowiedział także otwarcie nowego studia w Ameryce Północnej, dodanie multiplayera do większości przyszłych projektów oraz dalszą ekspansję franczyz w stronę filmu i telewizji.

Bloober Team: Bloober Team i Platige Image zawarły umowę współpracy w zakresie przygotowania i koprodukcji serialu opartego na grze krakowskiego studia pt. „The Medium”, podały spółki. Prace zespołu prowadzone będą pod nadzorem kreatywnym Tomasza Bagińskiego i Piotra Babieno.

Plot Twist: Plot Twist zakończył subskrypcję prywatną, w ramach której do spółki trafiło 2,8 mln zł. Ponad 30-stu inwestorów nabyło łącznie 1 176 470 akcji serii E, podała spółka. Producent gier wideo podtrzymuje plan debiutu na rynku NewConnect w I kw. 2023 r. Wycena krakowskiego studia w ofercie wyniosła 31 mln zł.

PCF Group: People Can Fly U.S., LLC – spółka zależna PCF Group – PCF Group oraz wydawca Take-Two Interactive Software, Inc. zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy produkcyjno-wydawniczej dotyczącej produkcji tytułu „Project Dagger” zawartej 21 lipca 2020 r., na podstawie której wydawca uzyskał wyłączne prawo do finansowania i wydania tytułu, podało PCF Group.

3R Games: Odnotowało 0,25 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2022 r. wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,28 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 0,25 mln zł rok wcześniej.

Games Operators: Odnotował 1,34 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 0,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,42 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 2,26 mln zł rok wcześniej.

T-Bull: Odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 22,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług sięgnęły 4,12 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 3,31 mln zł rok wcześniej.

SimFabric: Odnotował 0,31 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,43 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 2,46 mln zł rok wcześniej.

All in! Games: Odnotowało 12,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 5,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,4 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 11,86 mln zł rok wcześniej.

PlayWay: Odnotował 36,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 25,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 45,79 mln zł wobec 31,06 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody sięgnęły 66,56 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 51,3 mln zł rok wcześniej.

Iron Wolf Studio: Gra „Destroyer: The U-Boat Hunter” w wersji na PC miała premierę w formule early access na platformie Steam 28 września br. Do podstawowej gry został wydany również dodatek pt. „Destroyer: The U-Boat Hunter – Supporter Pack” (DLC). Cena gry wynosi 29 USD, zaś DLC – 9,99 USD. Wydawcą jest Daedalic Entertainment z siedzibą w Hamburgu. „Na dzień publikacji niniejszego komunikatu całościowe koszty gry nie zostały zwrócone, niemniej spółka kontynuuje prace nad udoskonaleniem gry oraz wprowadza implementację poprawek do pełnej wersji gry, której data premiery planowana jest w pierwszym kwartale 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Klabater: Warszawskie studio pracuje obecnie nad najnowszą produkcją Moonshine Inc. Spółka na PGA przedpremierowo pokazała grę Moonshine Inc. Według zapewnień Michała Gembickeigo, członka zarządu Klabater SA, gra zgromadziła ponad 36 tys. zapisów na wishlist i blisko 3,5 tys. obserwujących na Steam.

Render Cube: Spółka na PGA zaprezentowała swój flagowy tytuł Medieval Dynasty. Gra dotychczas sprzedała się w nakładzie ponad 1 mln kopii. Studio zapewnia, że Medieval Dynasty wkrótce otrzyma edycję specjalną, a na 2023 jest zaplanowana premiera dodatkowego trybu kooperacyjnego.

Plot Twist: Twórca nagrodzonego już The Last Case of Benedict Fox po raz pierwszy prezentował demo gry w specjalnej strefie PGA.

Ice Code Games: Podczas imprezy towarzyszącej PGA – Game Industry Conference Mateusz Pilski, CTO Ice Code Games, prezentował rozwiązania mające na celu automatyzację żmudnych i czasochłonnych zadań podczas realizacji projektu informatycznego.

Ironbird Creations: Spółka z grupy kapitałowej All in! Games, przyznała, że obecnie pracuje nad Phantom Hellcat, który wzbudził spore zainteresowanie podczas Gamescom 2022. Udział w targach PGA to część strategii firmy i okazja do poszukiwania nowych talentów.

Xbox: Na Poznań Game Arena przygotował strefę, gdzie pokazał: trzy przedpremierowe produkcje: Lies of P, The Last Case of Benedict Fox oraz A Plague Tale: Requiem. Tytuły udostępniono na laptopach ACER Predator Orion 3000 oraz MSI (Crosshair, Raider, Stealth, Vector), zasiadając przy gamingowych biurkach od Elite SEMI PR0. Można było też sprawdzić się w: Age of Empires 4, Grounded, Minecraft, As Dusk Falls i Halo Infinite. W sekcji Bethesdy na konsolach Xbox Series X i S będą dyspozycji: Deathloop, Fallout czy Redfall. Z okazji 25. urodzin serii Fallout dostępna jest ekspozycja rzeczywistych rozmiarów modeli broni i elementów z gry.

Xbox: Wspólnie z Rockstar Energy Drink przygotowali akcję, w której do wygrania są konsole Xbox Series S, zestawy słuchawkowe Xbox Stereo Headset oraz miesięczne dostępy do biblioteki Xbox Game Pass Ultimate. Wystarczy kupić puszkę z limitowanej edycji Rockstar Halo Infinite, aby odebrać darmowy miesięczny dostęp do subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate. Co więcej, zakup ów puszka stanowi przepustkę do wzięcia udziału w konkursie – do wygrania konsola Xbox Series S lub Xbox Stereo Headset. Aktywacja potrwa do końca roku.

Źródło: ISBnews