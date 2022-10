Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 24-28 października br.

Carbon Studio: Zdecydował o rozszerzeniu działalności w zakresie wprowadzenia do oferty usług Quality Assurance, które zapewniają jakość w całym procesie wytwarzania oprogramowania (QA), podała spółka. Spółka zapewni testy gier i aplikacji VR pod nazwą brandu Quality Mine.

CD Projekt: CD Projekt Red ogłosił, że trwają prace nad nową wersją pierwszej części „Wiedźmina”. Za projektem stoi studio Fool’s Theory.

Drago entertainment: Podpisał z Gamedust list intencyjny rozpoczynający negocjacje w zakresie przeniesienia przez Gamedust portu gry „Gas Station Simulator” do świata wirtualnej rzeczywistości (VR), podały spółki.

Forever Entertainment: Odnotował 1,7 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zysk operacyjny wyniósł 2,21 mln zł wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej.

CD Projekt: Nabył 125 290 akcji własnych na rachunek spółki, po średniej cenie 120,97 zł za akcję, w dniach od 20 października do 24 października 2022 roku, podała spółka. Wobec wykorzystania środków przeznaczonych na skup akcji własnych program skupu akcji własnych zakończono, podano także.

CI Games: Proces przeglądu opcji strategicznych CI Games, uwzględniający pozyskanie inwestora, nabrał tempa po starcie kampanii gry „The Lords of the Fallen”, poinformował prezes Marek Tymiński. Timing dla dual listingu widzi w 2023 roku.

CI Games: Planuje w zaktualizowanej strategii rozwoju do 2027 r. m.in. nowe IP – „Projekt Scorpio” oraz wydawanie 1-3 tytułów rocznie przez spółkę zależną United Label, podało CI Games. Celem planowanych zmian jest poprawa wyników finansowych począwszy od 2023 r.

Drago entertainment: Po 72 godzinach od wydania „Gas Station Simulator” na konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch sprzedaż przekroczyła łącznie 13 tys. sztuk, podało Drago entertainment, powołując się na informacje od wydawcy – MD Games.

Drago entertainment: Złożyło wypowiedzenie ramowej umowy o ścisłej współpracy zawartej 26 października 2021 r. ze spółką Movie Games VR, podało Drago entertainment. Spółka poszukuje nowego partnera do współpracy w zakresie portowania gier na urządzenia dedykowane wirtualnej rzeczywistości.

SimFabric: Data premiery gry „Quantum Storm” na konsole Nintendo Switch została ustalona na 18 listopada 2022 r. Cena gry będzie wynosić 3,99 euro za sztukę. SimFabric był odpowiedzialny za produkcję, portowanie i wydanie gry, jest również właścicielem praw majątkowych do niej. Gra planowana jest również do wydania na konsole PS4 i PS5 w sklepie PlayStation Store oraz Xbox One i XBox series X/S w sklepie Microsoft Store.

Forestlight Games: Gra „Party Maker” na PC została wydany w 12 wersjach językowych. Gracze będą odpowiedzialni za każdy aspekt planowanych przez siebie wydarzeń: lokalizację, wystrój oraz atrakcje towarzyszące. Spółka planuje przygotowanie kolejnych portów tytułu na PS, XBOX, SWITCH, mobile i VR.

T-Mobile: Zwiększa dostęp do setek wysokiej jakości gier za sprawą nowości w ofercie – konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S z subskrypcją gamingową Xbox All Access.

BTC Studios: Widzi największy potencjał dla przyszłości spółki w projektach „House Secrets”, „Chrobry” oraz działalności XI4G jako software house. Spółka zamierza skupić się na rozwijaniu XI4G i systematycznym zwiększaniu jego możliwości wydawniczych, a także kontynuacji współpracy z NACON i CGS w zakresie najbardziej perspektywicznych projektów. „Obecnie chcemy przede wszystkim dać inwestorom mocne poczucie podstaw do dalszego rozwoju. Największym assetem biznesowym jest dla nas zespół XI4G, jego portfolio i możliwości. Oczywiście, kontakty biznesowe BTC Studios i doświadczenia na rynku kapitałowym są niezwykle cenne. Również współpraca z NACON i CGS to dobry horyzont i trampolina dla naszych obecnych priorytetów. Skupiamy się jednak na doświadczeniu XI4G i jego możliwościach wydawniczych. Tutaj upatrujemy największych szans i perspektyw rozwoju. Mamy projekty o znaczącym potencjale przychodowym i je będziemy realizować w pierwszej kolejności. Z naszej perspektywy gaming ma się bardzo dobrze, potrzeby nowych tytułów i sprzedaż urządzeń mobilnych wciąż rośnie. Perspektywy rozwojowe były i są w związku z tym optymistyczne” – powiedział prezes BTC Studios Jarosław Modrzejewski.

Longterm Games: Gra „Space Tail: Every Journey Leads Home” zadebiutuje 3 listopada na Nintendo Switch.

Źródło: ISBnews