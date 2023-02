Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 13-17 lutego br.

Bloober Team: Premiera gry „Remorse: The List” z gatunku survival-horror, opracowanej przez Feardemic, spółkę zależną Bloober Team, na konsole Xbox oraz Nintendo Switch będzie mieć miejsce 23 lutego br., podała spółka.

Bloober Team: Gra „The Medium” zostanie wydana na komputery Apple MAC w III kwartale 2023 r., podał Bloober Team.

Image Power: Zawarł z PlayWay umowę, które przewiduje wynagrodzenie dla Image Power za prace związane z grą „Haunted House Renovator”, podała spółka.

Gamivo: Tar Heel Capital Pathfinder zwiększył zaangażowanie w kapitale Gamivo o 1 pkt proc. i obecnie posiada 68,48% akcji spółki. Zarządzający Tar Heel Capital Pathfinder uważają, że obecne wyceny spółek działających w dynamicznych branżach jak e-commerce i gaming są na bardzo atrakcyjnym poziomie.

Moonlit: Powołany w grudniu ub.r. prezes Moonlit Jakub Rozenek rozpoczął restrukturyzację spółki, a pierwsze przychody za prace na zlecenie spółka zamierza otrzymać od Creative Forge Games w I kwartale 2023, podała spółka.

Huuuge: Ogłosił zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych oraz plan przeprowadzenia skupu akcji do 150 mln USD, podała spółka.

Gamedust: Jest optymistycznie nastawiony do oczekiwanych wyników sprzedażowych gier „Yupitergrad 2: The Lost Station” oraz „Rooms of Realities”, których premiery zaplanowano na w II kwartał, poinformował CEO Paweł Flieger.

Render Cube: Odnotowało 4,44 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Drago entertainment: Odnotował ponad 2 mln zł zysku netto i 13 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów w 2022 r., podała spółka.

Kool2Play: Zapowiedział premierę pełnej wersji swojego autorskiego tytułu „Uragun” na Steam na 30 marca, podała spółka.

Longterm Games: Przyjęło strategię rozwoju na lata 2023-2024, która zakłada produkcję gier współfinansowanych przez zewnętrznych wydawców i inwestycje nadwyżek finansowych w startupy z branży gamedev, podała spółka.

Klabater: Ustalił datę premiery gry „Strategic Mind: Spectre of Communism” na PlayStation i Xbox na 9 marca br., podała spółka.

Prime Bit Games: Podpisał umowę z Untitled Interactive na prace programistyczne przy tworzeniu prototypu gry „Primal Carnage: The Apocalypse” na komputery PC, w oparciu o silnik Unreal 5, podała spółka.

Image Power: Zarząd podjął decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 150 tys. akcji serii F w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Black Rose Projects: Opracował projekt badawczy, który otrzymał 3,6 mln zł finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W efekcie, spółka opracuje unikalne narzędzie służące do obróbki tzw. assetów do gier. Produkt przeznaczony jest dla twórców gier, a prace nad nim rozpoczęły się już w styczniu.

Play2Chill: Wypracował ponad 785 tys. zł przychodów ze sprzedaży netto wypracował w IV kw. ub.r., co oznacza wzrost o ponad 161% r/r. Narastająco od początku 2022 r. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły ponad 2 mln zł, co oznacza wzrost o 115% r/r.

Carbon Studio: Deweloper gier i technologii VR, wypracował w 2022 roku prawie 4,7 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży gier, co dało stabilny wynik r/r. Zysk netto w tym czasie wyniósł 920 tys. zł. W samym IV kwartale ub. roku jednostkowe przychody netto ze sprzedaży wyniosły prawie 1,2 mln zł. Za zadowalające wyniki, odpowiada niesłabnąca sprzedaż autorskich projektów studia. Niedawno sprzedaż serii „The Wizards” przekroczyła próg 350 tys. kopii.

11bit studios, Starward Industries: Na IGN Fest w piątek wieczorem pokaże gry „The Invincible” i „The Alters”.

Gameparic: „Miniland Adventure: Prologue” pojawi się 8 marca.

Microsoft: Aktualizacja 1.20 do „Minecrafta” przyniosła kilka interesujących nowości, w tym: funkcje archeologii i nowy biom o nazwie Cherry Blossom.

People Can Fly: Satoko Jenkins została chief financial officer.

RedDeer.Games: Gra „Mosaic Chronicles Deluxe” wchodzi na platformę Nintendo Switch.

Savvy Games Group: Grupa inwestycyjna angażuje 265 mln USD w chińską firmę esportową VSPO.

Źródło: ISBnews