Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 3-7 kwietnia.

Incuvo: Podpisało list towarzyszący do umowy z Creepy Jar, na podstawie którego aspółka stworzy tryb kooperacyjny oraz trzy dodatki (DLC) pod tytułem „Spirits of Amazonia” do gry „Green Hell VR”, na platformę VR Meta Quest 2 (na platformie dystrybucyjnej Meta Oculus Store), podała spółka.

PlayWay: Na podstawie przeprowadzonych w grupie kapitałowej wewnętrznych analiz w przedmiocie utraty na wartości aktywów zaangażowanych w podmioty zależne i stowarzyszone zidentyfikował aktywa, których wartość jest niższa od wartości prezentowanej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i w związku z tym podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących w wysokości 3 123 068,24 zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz 4 456 424,71 zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podała spółka.

Grupa BoomBit: Przychody z gier wyniosły 22,4 mln zł w marcu 2023 r. co oznacza wzrost o 15,4% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 17 mln.

4Knights: Spółka zależna od The Dust zawarła z dużym międzynarodowym wydawcą umowę wydawniczą dotyczącą projektu o nazwie kodowej Curb Project, podał The Dust. Wydawca może potencjalnie sfinansować grę, której premiera planowana jest na 2025 r.

Ten Square Games: Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach (bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie) grupy kapitałowej w I kwartale 2023 roku wyniosły 123,3 mln zł, podała spółka. W szacunkowej kwocie płatności 72,2 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę „Fishing Clash” (wyłączając przychody licencyjne z Chin), co stanowi ok. 59% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 32,2 mln zł (26%) odnosi się do płatności w grze „Hunting Clash”.

3R Games: Gra „Thief Simulator: Greenview Street VR”, wydana na platformę Meta (Oculus) Quest 2, osiągnęła od premiery (7 lipca ub.r.) do końca marca br. sprzedaż w wysokości 128 308, przy 12 294 zwrotach, co daje sprzedaż netto w wysokości 116 014 egzemplarzy, podało 3R Games. Wartość sprzedaży brutto to 2,18 mln USD, a netto, przypadająca na spółkę – 1,14 mln USD (przy czym w br. – 256 848 USD).

T-Bull: Udostępnił grę „Empires & Kingdoms: Conquest!”, podała spółka. Premiera miała miejsce w sklepie Google Play (system Android). Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych.

Drago entertainment: Zawarł umowę z Codebusters Studio na wydanie gry „American Airport Simulator”, podała spółka.

Render Cube: Data premiery gry „Medieval Dynasty” na konsole poprzedniej generacji, tj. Xbox One i PS4 została ustalona na 20 kwietnia 2023 roku, podał Render Cube. Premiera gry „Medieval Dynasty” w wersji na konsole Xbox series S/X oraz PS5 odbyła się w październiku 2022 r., zaś na PC – w 2021 r. (early access – w 2020 r.). Spółka zapowiadała, że ten flagowy tytuł będzie jej „longsellerem”.

Artifex Mundi: Oczekuje dynamicznego wzrostu przychodów z gry „Unsolved” oraz znormalizowanego zysku operacyjnego (EBIT) w tym roku, poinformował CEO Artifex Mundi Przemysław Błaszczyk.

Plot Twist: Producent zaprezentował nowy gameplay The Last Case of Benedict Fox na Official Xbox Twitch Stream. Spółka konsekwentnie notuje rosnące zainteresowanie swoją produkcją. Premiera gry zaplanowana jest na 27 kwietnia. Tytuł ukaże się na platformach Xbox Series X|S, Xbox One i PC. Wydawcą gry jest Rogue Games.

Huuuge: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w I kwartale 2023 roku wyniosły 71,4mln USD (8% mniej kw/kw i 15% mniej r/r).

Techland: Gra „Dying Light Enhanced Edition” będzie dostepna za darmo w limitowanym okresie czasu na Epic Games Store.

ECC Games: Łączna liczba instalacji gry „Car Mechanic Simulator Racing” wynosi 965 tys. sztuk.

Play2Chill: Data premiery gry „Bugvasion TD” na platformie Nintendo Switch ustalona na dzień 14 kwietnia 2023 roku Cena regularna gry została ustalona na kwotę 9,99 USD, a w pierwszych dniach premierowych będzie można ją nabyć z 25% promocją.

PlayWay: Offroad Mechanic Simulator: First Job (prologue), a także Thief Simulator: Luxury Houses (DLC) zostały udostępnione.

RedDeer.Games: Ogłosił kwietniowe premiery rozpoczynającego się nowego wydarzenia – Indie Spring Spree. W tym miesiącu zostały zapowiedziane takie premiery jak – Catgotchi Virtual Pet, Mixx Island: Remix Plus, Carbage i The Companion. Wydawca zapowiedział ponadto nowe wydarzenie dla graczy korzystających z platformy Steam: Games of Poland, który zrzesza polskich twórców – od największych gier AAA, po niezależne projekty. Wydarzenie będzie trwało od 1 maja do 8 maja. Jednocześnie gra „Catgotchi: Virtual Pet” jest dostępne na konsolach Nintendo Switch.

Xbox: Wraz ze zbliżającym się Dniem Ziemi przypadającym w tym roku na 22 kwietnia, zaprezentował nową odsłonę swojego kontrolera o nazwie Remix Special Edition. Jest on już dostępny w preorderze za pośrednictwem Microsoft Store w sugerowanej cenie detalicznej 399 zł. Edycja będzie sprzedawana w zestawie z akumulatorem i pojawi się w otwartej sprzedaży od 18 kwietnia.

Carbon Studio: Rozpoczęła się kampania marketingowa gry „Crimen-Mercenary Tales” Planowana data premiery gry to maj 2023 rok.

Ubisoft Entertainment: Dziennikarze Bloomberga otrzymali oświadczenie od firmy, z którego wynika, że firma wycofuje się z kilku europejskich państw. Wśród zamykanych oddziałów znajduje się Ubisoft Polska. Cięcia mają być następstwem rozczarowujących wyników finansowych, podała Polygamia.

Gameparic: Udostępnił grę NecroCity now na Steam w Early Access.

Feardemic: Gra „Buddy Simulator 1984″ została udostępniona na Xbox i PlayStation.

Źródło: ISBnews