Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 8-12 maja.

Simteract: Planuje premierę gry „Taxi Life: A City Driving Simulator” na końcówkę tego roku, zaś w okolicach targów Gamescom w Kolonii (odbywających się 23-27 sierpnia) chce rozpocząć „intensywną część” kampanii marketingowej, poinformował prezes Marcin Jaśkiewicz.

Gaming Factory: Liczba zapisów na karcie Steam największego projektu Gaming Factory – gry „Japanese Drift Master” – przekroczyła 30 tys. w ciągu dwóch tygodni od jego ogłoszenia, podała spółka. Tytuł jest na zaawansowanym etapie, a jego premiera w formule early access na PC nastąpi na przełomie 2023/2024 r. i poprzedzi ją rozbudowana kampania marketingowa.

Ultimate Games: Rada nadzorcza 11 maja 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania do zarządu spółki na kolejną kadencję dotychczasowego członka zarządu – Mateusza Zawadzkiego – i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa zarządu, podała spółka.

Starward Industries: Publikacja demo debiutanckiej produkcji Starward Industries – „The Invincible” przyczyniła się do awansu gry na 56. miejsce na Steam Global Wishlist, podała spółka. Studio podtrzymało datę premiery w 2023 roku na PC i konsole obecnej generacji (PS5 i Xbox Series S|X).

Creepy Jar: Miał 9,3 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. (wzrost o 44% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBIT wyniósł w I kw. br. 8,6 mln zł (wzrost o 29% r/r), przy 12 mln zł przychodów (wzrost o 9% r/r).

CD Projekt: Zakończył prace nad zdefiniowaniem nowych ram Projektu Sirius tworzonego przez studio The Molasses Flood, podała spółka. W wyniku tego w księgach spółki: (a) częściowo – w kwocie 21,5 mln zł – odwrócony zostanie odpis aktualizujący wartość poniesionych w 2022 r. nakładów na prace rozwojowe związane z projektem, który wyniósł pierwotnie 33,4 mln zł i obciążył wynik finansowy spółki i grupy za rok 2022; (b) spisana zostanie wartość części nakładów poniesionych na prace rozwojowe związane z projektem w I kwartale 2023 r. – w kwocie 2,7 mln zł.

Platige Image: Zawarło z Ubisoft Entertainment Sweden AB umowę ramową o świadczenie usług produkcyjnych (ang. master services agreement) i otrzymało w ramach umowy ramowej pierwsze zamówienie na wykonanie utworu audiowizualnego, podała spółka. Wartość prac zleconych w ramach zamówienia stanowi równowartość 5% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Platige Image za rok 2022 (wg kursu USD z dnia dzisiejszego). Termin realizacji prac został uzgodniony na I półrocze br.

Draw Distance: Zatwierdził prototyp nowej gry o nazwie kodowej „Atlas” i skierował ją do dalszej produkcji; premiera gry planowana jest wstępnie na 2025 r. i zakłada możliwość rozszerzenia jej o odpłatne, popremierowe dodatki, podała spółka. Będzie to gra akcji – w rzucie izometrycznym – osadzona w tematyce kryminalnej.

Games Operators: Zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 3 299 556 zł z zysku netto za 2022 r. w kwocie 3 340 534,56 zł na dywidendę, tj. wypłatę 0,6 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku, czyli 40 978,56 zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.

Ultimate Games: Odnotował szacunkowo 1,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. przy przychodach całkowitych wynoszących 6,27 mln zł, podała spółka.

CD Projekt: Akcjonariusze zdecydują 6 czerwca br. o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia i związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego, podała spółka. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 500 mln zł.

Vivid Games: Przygotowuje walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze będą głosować nad upoważnieniem zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Spółka nie planuje emisji akcji w najbliższych miesiącach, ale chce zachować elastyczność, poinformował prezes Vivid Games Piotr Gamracy.

Plot Twist: Producent „The Last Case of Benedict Fox” odzyskał wszystkie koszty produkcji zainwestowane w grę, podała spółka. Budżet projektu opiewał na 6 mln zł. Tytuł trafił do sprzedaży 27 kwietnia br. na platformach XboX oraz PC.

Sonka: Zaktualizowała harmonogram premier gier, z którego wynika m.in., że wersja gry „Farm Tycoon” na konsole Xbox One, Xbox Series S oraz Xbox Series X została już skończona, a submisja planowana jest na maj, podała spółka. Wersja gry na konsole Playstation 4 oraz Playstation 5, według wewnętrznych planów spółki, zostanie wysłana do submisji firmy Sony do końca czerwca.

CD Projekt: Zarząd zarekomendował przeznaczenie 99,91 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą część zysku netto w wysokości 241,16 mln zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

BoomBit: Przychody z gier Grupy wyniosły 23,43 mln zł w kwietniu 2023 r. co oznacza wzrost o 4,4% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 17,5 mln.

Gamivo: Nawiązało współpracę z Coca-Colą. Potrwa do końca lipca. Obecnie akcja promocyjna dostępna jest w Słowenii i Chorwacji. Tamtejsi klienci mogą wymienić punkty zbierane w aplikacji Coca-Coli na kody zniżkowe do wykorzystania na platformie Gamivo.

Cherrypick Games: Wybrał nagradzaną międzynarodową agencję ÜberStrategist do prowadzenia działań marketingowych i PR związanych z promocją niezapowiedzianej gry, której premiera zaplanowana jest na 2023 rok.

No Gravity Games: Zawarło umowę wydawniczą z Michałem Boruchem dla gry „Catlord”. Przedmiotem umowy jest wydanie przez No Gravity Games gry na platformie Nintendo Switch i PC. Przewidywana data wydania gry została wstępnie ustalona na drugą połowę 2023 roku.

Pixel Crow Games: Zawarł list intencyjny z Jaime Gine Dominguez, pełniącym funkcję CEO Amber Studio. Przedmiotem listu intencyjnego jest rozpoczęcie negocjacji w zakresie dokonania inwestycji przez inwestora środków finansowych, które docelowo mają zostać przeznaczone przez spółkę na realizację nowego projektu.

Cherrypick Games: Zawarł z Electronic Gaming Incubator Company (Nine66) siedzibą w Riyadh, Arabia Saudyjska umowę wydawniczą na 3 lata, na mocy której spółka zobowiązała się do stworzenia odpłatnie jednej gry w wersji na mobilne platformy dystrybucyjne Android i iOS oraz prowadzenia ich aktualizacji. Umowa uprawnia wydawcę do wydania gry na całym świecie.

SimFabric: Podpisał z Nuuvem Inc. z siedzibą w Miami w USA umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy przy dystrybuowaniu 4 gier z portfolio SimFabric na komputery PC w sklepie cyfrowym Nuuvem, w tym również o możliwość korzystania z narzędzi dystrybucyjnych i marketingowych Nuuvem. Planowane jest rozszerzenie umowy o kolejne tytuły.

GameHunters: Udostępnił premierę darmowego „Gunsmith Simulator: Prologue”.

Movie Games: Gra „Sports: Renovations” od dewelopera Goat Gamez, której wydawcą jest Movie Games, otworzyła zapisy na playtesty na Steam.

3R Games: Sprzedał 125,6 tys. sztuk gry „Thief Simulator: Greenview Street VR”. Wartość netto sprzedaży przypadająca na spółkę to 346,7 tys. USD.

Pyramid Games: Gra „Occupy Mars” zadebiutowała w trybie early access w cenie bazowej 24,99 USD ze zniżką 15%. W pierwszym dniu wystawiono 147 recenzji –-

Republic of Gamers (ROG): Ogłosił wprowadzenie na rynek ROG Ally – konsoli przenośnej z systemem Windows 11, napędzanej przez procesor AMD Ryzen Z1 Extreme. „Dzięki solidnemu wsparciu i współpracy z partnerami z branży ROG Ally ma szansę stać się najlepszym przenośnym urządzeniem dla graczy na rynku. Urządzenie dostępne będzie w sprzedaży na całym świecie 13 czerwca 2023 roku, zamówienia przedpremierowe w Polsce ruszają już wkrótce” – wskazuje ROG.

RedDeer.Games: Gra „The Blind Prophet” pojawi się 26 maja w Nintendo eShop. Gra „For A Vast Future” została udostępniona na Nintendo Switch.

VR Factory: Zapowiedziało, że gra „Horror Bar VR” pojawi się na Meta Quest 2 i Meta Quest Pro pod koniec I połowy 2023 roku.

Źródło: ISBnews