Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 15-19 maja.

Gamedust: Jako wydawca gry „Best Forklift Operator” wyznaczył datę jej premiery na platformie Nintendo Switch na 25 maja br., podała spółka. Od 22 maja do momentu premiery gra będzie dostępna w przedsprzedaży (pre – order).

Big Cheese Studio: Zarząd zarekomendował wypłatę ponad 11 mln zł dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2022, co daje 2,67 zł na jedną akcję, podała spółka. To jak dotąd największa dywidenda w historii spółki, wynosząca 65% zysku netto, liczącego w ub. roku 16,7 mln zł (wzrost r/r o 34%).

Bloober Team: Światowa premiera gry „Layers of Fear” w wersji cyfrowej na komputery Apple Mac została wyznaczona na 15 czerwca 2023 r., podał Bloober Team. Wcześniej w tym tygodniu spółka informowała, że światowa premiera gry w wersji cyfrowej na platformy PlayStation 5, PC oraz Xbox Series X|S została wyznaczona także na 15 czerwca.

Cl Games: Rozpoczął przedsprzedaż gry „Lords of the Fallen” w trzech edycjach: podstawowej, deluxe (cyfrowa i fizyczna) i kolekcjonerskiej. Producentem Lords of The Fallen jest – należące do CI Games – studio Hexworks, podała spółka.

Big Cheese Studio: Ma na obecną chwilę informacje od partnerów, że „Cooking Simulator” wejdzie do Chin na przełomie maja i czerwca br. Obecnie studio pracuje nad trzema tytułami: „Underdose”, „Cooking Simulator 2” oraz „Pizza Empire”, poinformował CEO spółki Łukasz Dębski. Najważniejsza dla studia jest wysoka jakość gier przed premierą i od tego uzależnione są ostateczne terminy, podkreślił. W najbliższych miesiącach „Underdose” i „Cooking Simulator 2” dostaną strony na Steam, a wszystkie tytuły zostaną pokazane na Gamescom.

Gaming Factory: Premiera „Electrician Simulator: Smart Devices DLC” została ustalona na 31 maja 2023 r. w wersji na PC, a cena gry – na 5,99 USD, podał Gaming Factory. Twórcy pracują nad portem tytułu, który wraz z dodatkiem pojawi się na konsolach na przełomie 2023/2024 r.

Pyramid Games: Szacunkowa ilość sprzedanych egzemplarzy gry „Occupy Mars: The Game’ wyprodukowanej przez Pyramid Games na platformach Steam, EPIC i GOG wyniosła 26 000 szt, podała spółka w raporcie sprzedażowym.

Cl Games: Podjął decyzję o ustaleniu daty globalnej premiery gry „Lords of the Fallen” na 13 października 2023 r., podała spółka.

Ten Square Games: Rada nadzorcza powołała Andrzeja Ilczuka na prezesa od 23 maja br, podała spółka. Powołanie Ilczuka do pełnienia funkcji prezesa związane jest ze złożoną przez Macieja Zużałka rezygnacją z pełnienia funkcji w zarządzie. Ilczuk pełnił dotychczas funkcję członka zarządu spółki począwszy od 21 stycznia 2021 r.

Render Cube: Odnotował 0,3 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

The Dust: Kończy prace nad strategią rozwoju do 2028 roku, która ma być zaprezentowana 23 maja, poinformował prezes Jakub Wolff.

Vivid Games: Otrzymał informację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), zgodnie z którą, pomimo zawarcia 6 lutego 2023 umowy o dofinansowanie, spółka nie otrzyma wspomnianego dofinansowania z uwagi na wyniki kontroli przeprowadzanej w NCBR, podała spółka. Umowa dotyczy realizacji projektu technologicznego „Prototyp platformy do automatyzacji generowania, rozgrywania i wyznaczania stopnia trudności poziomów blast, oparty o AI i Machine Learning”, w ramach programu Szybka Ścieżka.

Bloober Team: Światowa premiera gry „Layers of Fear” w wersji cyfrowej na platformy PlayStation 5, PC oraz Xbox Series X|S została wyznaczona na 15 czerwca 2023 r., podał Bloober Team. „W ocenie emitenta, sprzedaż gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe emitenta za rok 2023 i kolejne okresy” – czytamy w komunikacie.

Forever Entertainment: Odnotowało 1,25 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

One More Level: Odnotował 2,37 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Pyramid Games: Sprzedaż „Occupy Mars: The Game” do zakończenia pierwszego weekendu od premiery early access w serwisie Steam wyniosła 20 000 sztuk gry i 1500 sztuk DLC „Supporter Pack”, podało Pyramid Games, które jest twórcą oraz właścicielem praw majątkowych do gry. Recenzje gry w serwisie Steam są w 73% pozytywne (wśród wszystkich graczy).

Frozen Way: Gra „House Flipper – Pets DLC” pomyślnie przeszła proces certyfikacji na konsole Nintendo Switch, w związku z czym spółka wyznaczyła termin jej premiery na Switch na 30 maja 2023 r. Cena za egzemplarz gry w wersji na Switch wyniesie 14,99 USD.

Damedust: Miał 3,36 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, przy 0,38 mln zł przychodów netto i zrównanych z nimi wobec 0,59 mln zł rok wcześniej. „Przychodowo bazowaliśmy w I kwartale 2023 roku na sprzedaży gier, jakie wyprodukowaliśmy jeszcze przed wejściem na giełdę. Z drugiej strony, intensywnie pracowaliśmy nad nową grą własną 'Yupitergrad 2: The LostStation’ oraz projektami wydawniczymi: 'Sunrise GP’, 'Best Forklift Operator’ oraz 'Rooms of Realities’. Ich premiery zostały zaplanowane na II kwartał 2023 roku, dlatego też miniony kwartał był już ostatnim okresem z cyklu produkcyjnego, w którym sprzedaż bazowała tylko i wyłącznie na już istniejących produktach. Spodziewamy się znaczącego wpływu nowych gier na osiąganą skalę przychodów” – skomentował prezes Paweł Flieger.

Klabater: Wypracował ponad 990 tys. zł przychodów netto w I kwartale br. (wzrost o 25% r/r). Na wypracowany wynik znaczny wpływ miały rosnące przychody ze sprzedaży gier konsolowych, a także premiery nowych gier, w których Klabater odpowiadał za porting. Sprzedaż na platformach konsolowych odpowiadała za 81 proc. przychodów spółki. Studio do końca br. zamierza wydać jeszcze 7 produkcji i rozszerzyć portfolio tytułów.

Drago entertainment: Osiągnęło w I kwartale br. 0,6 mln zł zysku EBIT, co oznacza wzrost o 39% r/r. Zysk netto wyniósł 0,4 mln zł, zaś przychody netto ze sprzedaży osiągnęły ponad 3,5 mln zł, rosnąc o 56% r/r. Na wypracowane wyniki wpływ miała sprzedaż autorskich tytułów studia, zwłaszcza stabilna monetyzacja hitu „Gas Station Simulator”.

Carbon Studio: Wypracowało 1,9 mln zł jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży w I kwartale 2023 r., co oznacza 2-krotny wzrost r/r. Jednocześnie zysk netto był 4-krotnie wyższy r/r i wyniósł 0,9 mln zł. Z kolei wskaźnik EBITDA wyniósł ponad 1,2 mln zł. Wpływ na wyniki spółki miała m.in. rosnąca sprzedaż autorskich produkcji, w tym gier z flagowej serii „The Wizards” oraz największego projektu studia – „Warhammer Age of Sigmar” w wersji na Meta Quest i PC VR. Zarząd chcąc utrzymać osiągniętą dynamikę wzrostu, na bieżąco rozwija swoje portfolio. Najnowszą propozycją jest Crimen – „Mercenary Tales”. Gra trafi na Meta Quest 2 oraz Pico 25 maja br.

3R Games: Zawarł z PlayWay (właściciel praw autorskich) oraz Take It Studio! (wykonawca portu) trójstronną umowę, której przedmiotem jest wykonanie portu, certyfikacja i publikacja gry „Thief Simulator VR: Greenview Street” na platformę Playstation VR2. 3R Games zobowiązał się do pokrycia kosztów wykonania portu do kwoty 300 tys. zł netto.

Black Rose Projects: Zawarł umowę Kruger & Flint Productions na wykonanie prac polegających na realizacji portu do gry komputerowej pod roboczym tytułem „Bloodhound!”, której Kruger & Flint Productions jest właścicielem praw majątkowych. Umowa przewiduje wykonania portu gry na urządzenia kompatybilne z konsolą Xbox Series X i S oraz PlayStation 4 i 5.

Kool2Play: W I kw. 2022 roku grupa wygenerowała skonsolidowany zysk w wysokości 1,2 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły natomiast 1,5 mln zł. Obecnie priorytetem grupy są prace nad drugim tytułem studia Kool2Play o kodowej nazwie „Project X: Friendship”. Spółka inwestuje również intensywnie w rozwój technologii AI i GPT, która w przyszłości obniży koszty produkcji gier oraz zwiększy konkurencyjność grupy kapitałowej za sprawą możliwości uatrakcyjnienia rozgrywki.

Play2Chill: Wypracował ponad 838 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży (wzrost o ponad 300% r/r). Początek 2023 roku upłynął głównie pod znakiem pracy nad aktualnymi projektami z port­folio spółki – m.in. „Aztecs The Last Sun” i „Rally Mechanic Simulator”. E tym roku warszawski developer zaprezentuje wersje demo dwóch nowych gier.

Gamivo: Spółka w I kwartale wygenerowała 56,3 mln zł obrotu i rekordowe 12,4 mln zł przychodu. Z kolei zysk netto wzrósł o 124% r/r i wyniósł historyczne 3,5 mln zł. Rekordową wartość osiągnął także wskaźnik EBITDA w wysokości 4,3 mln zł (wzrost o 82% r/r). Wpływ na wyniki miały zarówno głośne nowości, w tym szczególnie udana premiera Hogwarts Legacy, jak i szereg podejmowanych przez spółkę działań skupiających się na automatyzacji i skalowaniu biznesu.

CD Projekt: Ze studia The Molasses Flood odeszło ponad 20 osób, a 8 osób z Red. Zmiany w zespole pracującym nad projektem Sirius są konsekwencją zdefiniowania nowych ram projektu.

Apple: W tym tygodniu App Store w Polsce obchodził święto lokalnych twórców gier. W Polsce od uznanych na całym świecie producentów takich jak CD Projekt po twórców popularnych gier niezależnych (indie games). Specjalnie na potrzeby kampanii twórcy gier, takich jak Fishing Clash, Gwent, The Wolf, #DRIVE czy Questland stworzyli wydarzenia i funkcjonalności, które były dostępne dla klientów Apple. Kampania i wybrane gry pojawiły się w zakładkach Today i Games w App Store w Polsce, a także w innych krajach i rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii, UE, LATAM i na Bliskim Wschodzie.

Microsoft: Komisja Europejska wydała zgodę w sprawie przejęcia Activision Blizzard. Wartość transakcji to ok. 68,7 mld USD. Microsoftu zobowiązał się, że przez najbliższe 10 lat nie będzie mógł uczynić gier Activision Blizzard ekskluzywnymi dla swojej platformy. Główne franczyzy Activion Blizzard: „Call of Duty”, „Crash Bandicoot”, „Spyro”, „Warcraft”, „StarCraft”, „Diablo”, „Overwatch”, „Candy Crush”.

T-Bull: Liczba pobrań gier w kwietniu 2023 roku na poziomie 5,5 mln.

Ultimate Games: 13 czerwca walne zgromadzenie zdecyduje w sprawie wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy ma być ustalony na 19 czerwca, a termin wypłaty na 30 czerwca.

The Farm 51: Studio wypracowało 3,6 mln zł zysku operacyjnego oraz prawie 4,4 mln zł zysku netto. Rok temu było to odpowiednio 0,7 mln zł oraz 0,8 mln zł. Przychody urosły do ponad 6 mln zł z 3,3 mln zł.

Atomic Jelly: Zmienił datę premiery gry „Space Mechanic Simulator” 3 sierpnia z 31 maja wcześniej.

Feardemic: Gra „Nightmare Reaper” została udostępniona na wszystkie konsole.

Xbox: Osiągnął nowe kamienie milowe: Milion misji ukończonych w ramach Xbox Accessibility Ambassador Explorer Path. Jest to grywalizacja, która pozwala ambasadorom Xbox dowiedzieć się więcej o funkcjach dostępności, ale również testować te, które dopiero zostaną wdrożone. Nowe wytyczne dodane do Microsoft Game Accessibility Testing Service (MGATS) – usługi koncentrującej się na pomaganiu programistom w dodawaniu funkcji dostępności do ich gier. Program MGATS został uruchomiony w 2021 roku, aby pomóc wydawcom i programistom w walidacji dostępności ich gier i otrzymywaniu informacji zwrotnych od graczy z niepełnosprawnościami. Xbox ujawnił, że zarejestrowanych zostało ponad 13 000 godzin testów w ramach programu MGATS. Wszystko to w celu uczynienia gier bardziej zabawnymi i dostępnymi dla wszystkich.

Image Power: Zarząd podjął uchwałę w sprawie odwołania oferty publicznej akcji serii F Spółka planowała emisję do 150 tys. akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Frenzy: Dom produkcyjny odpowiedzialny m.in. za tworzenie programów telewizyjnych dla kanału Polsat Games oraz międzynarodowe projekty esportowe, poszerza zakres swoich kompetencji, aby móc skutecznie odpowiadać na rosnące wyzwania rynkowe. Nowy kierunek zakłada ewolucję w agencję gamingową z własnym domem produkcyjnym specjalizującą się w produkcji wideo najwyżej jakości, transmisjach online oraz szeroko rozumianych działaniach z obszaru marketingu, komunikacji i kreacji.

Źródło: ISBnews