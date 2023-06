Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 5-9 czerwca.

Movie Games: W związku z podpisaniem umowy z Surefire.Games na wydanie „Brewpub Simulator” na rynku chińskojęzycznym Movie Games przełożyło planowaną premierę gry na platformie Steam na 21 lipca (z 12 czerwca 2023 r.), aby umożliwić partnerowi przygotowanie szerzej zakrojonych działań marketingowych. Chęć przełożenia premiery zgłosił również deweloper Star Drifters, argumentując, że dzięki temu zyska czas, aby udostępnić influencerom i mediom dopracowaną wersję recenzencką gry przed premierą. Połączenie powyższych działań pozwoli lepiej zmonetyzować grę, podało Movie Games.

3R Games: Gra „Thief Simulator: Greenview Street VR”, wydana na platformę Meta (Oculus) Quest 2, osiągnęła od premiery (7 lipca ub.r.) do końca maja br. sprzedaż w wysokości 148 059, przy 13 756 zwrotach, co daje sprzedaż netto w wysokości 134 303 egzemplarzy, podało 3R Games. Wartość sprzedaży brutto to 2,52 mln USD, a netto, przypadająca na spółkę – 1,28 mln USD (przy czym w br. – 402 tys. USD).

Gamedust: Gra „Rooms of Realities” od Bluekey i Gamedust trafi na rynek 13 czerwca, poinformował Gamedust. W pierwszej kolejności pojawi się na platformach Steam i Meta, umożliwiając wieloosobową rozrywkę użytkownikom Meta Quest, Meta Quest 2, Oculus Rift, Oculus Rift S, HTC Vive and Valve Index.

CD Projekt: Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy w wysokości 99,91 mln zł, tj. w kwocie 1 zł na każdą uczestniczącą w dywidendzie akcję, podała spółka. Ponadto akcjonariusze upoważnili zarząd do nabywania akcji własnych za kwotę do 500 mln zł.

VRFabric: Spółka zależna SimFabric podpisała z koncernem Apple umowę dotyczącą współpracy przy produkcji dwóch gier na urządzenia Apple Vision Pro, w tym również korzystania z usług sieciowych Apple oraz technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, podała spółka.

BoomBit: Odnotował w maju przychody ze sprzedaży w wysokości 21,24 mln zł; koszt prowizji platform wyniósł 2,39 mln zł, a koszt user acquisition – 11,74 mln zł.

QubicGames: Zgodnie z podpisanymi wcześniej umowami z właścicielem marki popularnych quizów i krótkich filmików z ciekawostkami, firmą TheSoul Publishing z siedzibą w Limassol (Cypr) zostaną wydane gry „Bright Side Riddles & Puzzles” (w III kwartale br.) oraz „Bright Side Quizzes” (w IV kwartale br.). Gry powstaną w oparciu o licencjonowane materiały partnera i będą wydane w pierwszej kolejności na konsole Nintendo, Microsoft, Sony, komputery PC, a następnie także na urządzenia mobilne (iOS, Android).

QubicGames: Podpisał aneks do umowy ramowej zawartej z Crazy Labs Ltd., zawartej w marcu 2022 r. Umowa została rozszerzona o pięć nowych tytułów: „Foot Clinic”, „Acrylic Nails!”, „DIY Paper Doll”, „Drawing Carnival” oraz „Astro Miner” i przewiduje ich dostosowanie oraz wydanie na platformy: Nintendo Switch, Steam Deck, Sony PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Microsoft Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Microsoft Store (PC) i Steam (PC). Premiery wszystkich wymienionych powyżej gier na konsoli Nintendo Switch planowane są nie później niż 15 października 2023 roku.

Bloober Team: Podczas Apple – Worldwide Developers Conference (WWDC23) polskie studio, jako partner Apple, zaprezentował dwa tytuły zmierzające na platformy z systemem MAC OS.

EA Sports: Przedłużył wyłączne partnerstwo z CONMEBOL. Wieloletnie przedłużenie partnerstwa sprawi, że EA SPORTS pozostanie wyłącznym partnerem CONMEBOL w zakresie sportowych gier wideo i obejmie dodatkowe wsparcie dla oddolnych inicjatyw piłkarskich oraz sponsoring rozgrywek klubowych CONMEBOL.

Afterburn: Gra Railbound, stworzona przez łódzkie studio deweloperskie, znalazła się w gronie zwycięzców Apple Design Awards 2023 w kategorii Interakcje. Laureatów poznaliśmy podczas konferencji WWDC23. Afterburn to jedyne studio z Polski wśród finalistów z całego świata.

Insert Stonks: Jedna z pierwszych na świecie firm budujących zaawansowaną infrastrukturę do monetyzacji gier wykorzystującą rozwiązania web3, nawiązał współpracę z firmą Soundpickr, która stworzyła i zarządza największą bazą danych muzyki web3 oferując standard muzyczny, który rozwiązuje problemy związane z opłatami licencyjnymi i wykorzystaniem muzyki w nowym dziedzictwie muzycznym. Dzięki tej współpracy gracze korzystający z platformy Insert Stonks będą mieli dostęp do nowego i innowacyjnego sposobu wykorzystania technologii blockchain w streamingach muzycznych. Usługa ta będzie dostępna na Insert Stonks w przeciągu kilku tygodni.

All In! Games: Podpisało z Qubic Games list intencyjny, na podstawie którego strony rozpoczęły negocjacje zmierzające do zawarcia porozumienia obejmującego zbycie przez spółkę wszelkich przysługujących jej praw wydawniczych do gry „Tools Up!” na rzecz Qubic Games lub innej spółki należącej do grupy kapitałowej Qubic Games, podały spółki w osobnych komunikatach.



Źródło: ISBnews