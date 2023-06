Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 12-16 czerwca.

CI Games: Planuje wysłanie gry „Lords of The Fallen” do certyfikacji w lipcu, poinformował ISBtech prezes Marek Tymiński.

Gamedust: Podpisał umowę z Drago entertainment na wykonanie przez Gamedust prototypu adaptacji gry „Gas Station Simulator” w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), podała spółka. Pod koniec ub.r. Drago entertainment informowało o przekroczeniu progu 1 mln sztuk sprzedanych egzemplarzy gry „Gas Station Simulator” w wersji PC, a także na konsolach Xbox, PlayStation, Nintendo oraz uwzględniając płatny dodatek DLC.

Carbon Studio: Zmieniło nazwę gry „Dreamo VR” na „Mindset”, uznając, że pierwotny tytuł brzmiał zbyt podobnie do innego tytułu dostępnego na platformach VR oraz wyznaczył termin jej premiery na 29 czerwca 2023 r. Gra będzie dostępna na platformie Meta Quest Store, a jej cena detaliczna ustalona została na 9,99 USD.

Ten Square Games: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 52,31 mln zł z zysku netto za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 7,2 zł na akcję. Pozostałe 2,94 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy wyznaczono na 21 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 28 czerwca 2023 roku. Liczba akcji uprawnionych do dywidendy wynosi 7 264 822 sztuki.

Bloober Team: Akcjonariusze wyrazili zgodę na przeniesienie notowania akcji na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała spółka.

11 bit studios: Celuje z datą premier gier „Frostpunk 2” i „Alters” na I poł. 2024 r., poinformowali przedstawiciele spółki. „The Invincible”, „The Thaumaturge” i „Frostpunk Mobile” mają trafić na rynek w II półroczu bieżącego roku. Łączny budżet produkcyjny wewnętrznych projektów spółki („Frostpunk 2”, „Alters”, „P8”) to ok. 150 mln zł.

Movie Games: Goat Gamez – założone przez Movie Games i Roberta Lewandowskiego – zawarło umowę z „renomowanym europejskim wydawcą” na produkcję, marketing i porting gry „Sports: Renovations”, podało Movie Games. Szczegóły dotyczące wydawcy i współpracy zostaną podane na specjalnie przygotowywanym przez partnera wydarzeniu.

Ultimate Games: Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: w podziale zysku uczestniczą wszystkie akcje spółki, tj. 5 230 000; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,5 zł; łączna kwota dywidendy wynosi 2,62 mln zł; dzień dywidendy ustala się na 19 czerwca 2023 roku; termin wypłaty dywidendy ustala się na 30 czerwca 2023 roku, podała spółka.

The Dust: Game Island, z Grupy The Dust, rozmawia z domami maklerskimi w sprawie wejścia na NewConnect, poinformował ISBtech prezes Michał Ojrzynski.

Gamedust: Planuje wydać w następnym roku cztery tytuły, w tym jeden własny, poinformował prezes Paweł Flieger. W kolejnych latach chce zwiększyć liczbę rocznych produkcji do pięciu projektów.

Weird Fish: Globalny publisher 505 Games wykupił prawa do IP „Oddyssey: Your Space, Your Way” od Weird Fish i planuje rozwój gry, która od kwietnia jest dostępna w sprzedaży na PC w formule early access, podał Weird Fish. Za środki pozyskane z transakcji studio rozpocznie nowy projekt, o którym więcej szczegółów planuje przedstawić w ciągu najbliższych tygodni. Spółka podtrzymuje plany debiutu na NewConnect.

Render Cube: Wraz z Toplitz Productions Gmbh z siedzibą w Oberhaching podjął decyzję o rozpoczęciu 12 czerwca 2023 r. przedpremierowych działań marketingowych dla trybu Co-Op (tryb rozgrywki wieloosobowej) do gry „Medieval Dynasty”, podała spółka. Premiera trybu Co-Op do gry na platformach PC, Xbox Series X/S oraz PS5 planowana jest na 2023 r., podano także.

Creepy Jar: Ogłosił swoją najnowszą produkcję „Chimera” na PC Gaming Show, podała spółka. Zapowiedziała, że będzie dzielić się szczegółami dotyczącymi najnowszej produkcji w najbliższych miesiącach.

CD Projekt: Data premiery dodatku „Cyberpunk 2077 – Phantom Libery” została wyznaczona na 26 września, podała spółka na swoim profilu na Twitterze. CD Projekt zapowiadał wcześniej, że kampania marketingowa dodatku „Cyberpunk 2077 – Phantom Libery” rozpocznie się w czerwcu br. We wrześniu ub.r. CD Projekt podał, że planuje wypuszczenie rozszerzenia do gry „Cyberpunk 2077” pod tytułem „Phantom Liberty” w 2023 r.

Varsav Game Studios: Data premiery gry „Everdream Valley” tworzonej przez spółkę zależną od Emitenta – Mooneaters – na platformie Nintendo Switch została wyznaczona na 23 czerwca 2023 roku.

All in! Games: Spółka zawarła umowę lock-up, w ramach której Łukasz Nowak złożył zobowiązanie dotyczące ustanowienia ograniczania w rozporządzaniu 375 000 akcji spółki serii G do 26 czerwca 2023 r.

Vivid Games: Przychody ze sprzedaży za maj br. spodziewane są na poziomie 2,09 mln zł. Wynik brutto na poziomie 0,18 mln zł, wynik netto na poziomie 0,18 mln zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki na koniec maja 2023 wynosił 1,28 mln zł, przy wykorzystaniu 1,25 mln zł z posiadanej linii kredytowej.

Xbox: Podczas pokazu Xbox Games Showcase I Starfield Direct, Xbox zaprezentował swój najbardziej ambitny line-up gier w historii. Prezentacja obejmowała 27 gier. Wszystkie trafią na konsole Xbox – od tytułów nowej generacji i nigdy wcześniej nie widzianych ekskluzywów, jak „Clockwork Revolution” i „South of Midnight”, a także nowe odsłony z serii „Fable”, „Forza Motorsport” i „Avowed”. Gracze mogli również zapoznać się z nową zawartością „Starfield”, a także gry RPG od Bethesda Game Studios. Po ujawnieniu jej, Xbox ogłosił, że bezprzewodowy tematyczny kontroler i zestaw słuchawkowy Starfield Limited Edition trafia właśnie do sprzedaży. Xbox ogłosił również nowy produkt w swoim portfolio konsol: Xbox Series S – 1TB w kolorze Carbon Black, który trafi do sprzedaży 1 września.

Xbox: W ostatnim kwartale odnotowano 46% wzrost liczby osób grających na PC używając PC Game Pass w porównaniu do poprzedniego roku. Rozszerzono subskrypcję PC Game Pass na 46 kolejnych rynków, zwiększając jej łączną liczbę do 86. Członkowie Game Pass będą mogli wkrótce streamować wybrane gry z biblioteki za pośrednictwem NVIDIA GeForce NOW. Umożliwi to odtwarzanie katalogu PC Game Pass na dowolnym urządzeniu, na którym dostępna jest usługa GeForce NOW (PC, w tym Mac, Chromebook, urządzenia mobilne, telewizory i nie tylko). Xbox przekroczył 500 mln unikalnych użytkowników w tytułach first party. Gry 1P mają ponad 150 mln aktywnych graczy miesięcznie.

Xbox: Nadchodzący 4 sezon „Halo Infinite” zatytułowany „Infection” zadebiutuje 20 czerwca.

PlayWay: Grywalne demo gry „Unholy” jest dostępne na Steam. Premiera planowana jest na 20 lipca.

RedDeer.Games: Gra „Cave of Past Sorrows: jest dostępna globalnie, na konsolach Nintendo Switch.

RedDeer.Games: Ogłosił współpracę przy premierze gry „Garden Buddies”, która trafi na konsole Nintendo Switch oraz platformę Steam.

Źródło: ISBnews