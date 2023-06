Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 26-30 czerwca.

Branża: Podczas gdy przez wielkie studia gamingowe oraz sektor mobilny przetoczyła się fala zwolnień, mniejsze firmy gamingowe nie widzą oznak spowolnienia w branży i wręcz szukają specjalistów, wypowiedzi z wypowiedzi menedżerów dla ISBtech.

Gamivo: Akcjonariusze uzyskali uprawnienia do otrzymania akcji gratisowych, podała spółka. Celuje we wprowadzenie tych akcji do obrotu jeszcze w tym roku.

VR Factory Games: Uzyskała po 19 dniach od premiery gry Bartender VR Simulator dedykowanej na urządzenia Oculus Quest szacunkowe przychody ze sprzedaży w wysokości pozwalającej na spłatę kosztów produkcji. Ponadto spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad wersją gry Bartender VR Simulator na nową generację okularów VR od PlayStation, podała spółka.

Ice Code Games: Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych pozytywnie rozpatrzyło wniosek Ice Code Games złożony w ramach Programu Wsparcia Gier Wideo, a tym samym zakwalifikowało do otrzymania dofinansowania zgłoszony przez spółkę projekt pt. „Stworzenie prototypu gry o nazwie kodowej Project A”, podała spółka. Projekt realizowany będzie do 31 października 2023 r., a jego wartość szacowana jest na 522 tys. zł, przy czym 76% tej kwoty będzie pochodzić z otrzymanego dofinansowania. Zarząd spółki wskazał, iż projekt będzie polegał na stworzeniu prototypu nowej gry taktycznej/strategicznej.

Big Cheese Studio: Akcjonariusze zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendę 11,04 mln zł, co oznacza wypłatę 2,67 zł na akcję, podała spółka. Na kapitał zapasowy przeznaczono kwotę 5,7 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca, zaś termin wypłaty dywidendy na 12 lipca 2023 roku.

CI Games: Akcjonariusze zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości ubiegłorocznego zysku w kwocie 7,14 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

VRFabric: Rozszerza strategię rozwoju o produkcję gier własnych, łączących świat sportu ze światem wirtualnej rzeczywistości i aktywności ruchowej graczy, podała spółka. W ramach rozszerzonej strategii powstaną dwie gry własne o roboczej nazwie: „Tennis VR” oraz „Sport Shooting VR”.

11 bit studios: Podpisało umowę z Microsoft Corporation, której przedmiotem jest udostępnienie wybranych gier z portfolio spółki w programie Game Pass prowadzonym przez Microsoft Corporation, podała spółka. Zgodnie z umową prawa do gier pozostaną przy spółce.

3R Games: Akcjonariusze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego ubiegłorocznego zysku w kwocie 0,8 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

VRFabric: Pierwsze notowanie na rynku New Connect odbyło się w czwartek, 29 czerwca br., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. VRFabric jest 360. spółką notowaną na NewConnect oraz 6. debiutem na tym rynku w 2023 roku.

Fallen Leaf: Jest przygotowany do debiutu na NewConnect, który przewiduje na przełom 2023/2024 roku, poinformował prezes Piotr Kurkowski. Debiutancka gra spółki „Fort Solis” zadebiutuje na PlayStation 5, PC i Mac 22 sierpnia.

Image Power: Ustalił datę premiery pełnej wersji gry „Offroad Mechanic Simulator” w wersji na PC na platformie sprzedażowej Steam na 24 lipca 2023 r., podała spółka. Cena jednostkowa gry wynosi 19,99 USD.

Far From Home: Podtrzymuje swoje plany dotyczące debiutu na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. W zaledwie trzeciej dobie od premiery gry „Forever Skies”, autorstwa dewelopera, sprzedała się w ponad 50 tys. egzemplarzy.

Silk Road Games: Spółka z grupy PlayWay wprowadzi do Chin trzy produkcje z Polski – „Cooking Simulator PC” (od Big Cheese Studio), „Ultimate Fishing Simulator PC” (od Ultimate Games) oraz „House Flipper PC” (od Frozen District), podała spółka. Planowo sprzedaż ruszy jeszcze w II kwartale br.

Games Operators: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2022 rok w łącznej kwocie 3 299 556 zł, co daje 0,6 zł na jedną akcję, podała spółka. Na kapitał zapasowy przeznaczono kwotę 40 978,56 zł. Dywidendą objętych zostało 5 499 260 akcji spółki. Dzień dywidendy ustalono na 3 lipca 2023 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2023 roku.

Bloober Team: Horror psychologiczny „The Medium” zadebiutował na Nintendo Switch za pośrednictwem usługi w chmurze 29 czerwca. Z okazji premiery „The Medium – Cloud Version” gra jest dostępna z 15% zniżką – oferta obowiązuje do 6 lipca. „The Medium” to innowacyjne i przerażające doświadczenie z gatunku horror. Ukazał się w 2021 roku jako trzecioosobowy horror psychologiczny. W celu rozwiązywania zagadek gracz porusza się w nim między dwoma światami: rzeczywistym i alternatywnym.

Klabater: „Moonshine Inc.” – produkcja własna spółki – zadebiutowała 27 czerwca w osobnych wersjach na Xbox One, Xbox Serii X|S oraz PlayStation 4 oraz 5. Wszystkie dodatki i tryby został zaadaptowane do wersji konsolowej gry. Zostaną wprowadzone oczekiwane przez społeczność Misje Policyjne oraz Tryb Piaskownicy. Dostosowany został także interfejs, żeby ułatwić sterowanie i zarządzanie – dzięki trybowi precyzyjnemu. Produkcja w wersji na PC pojawiła się 1 grudnia 2022 r.

Movie Games: Zawarło z Madmind Studio umowę, w której udziela developerowi niewyłącznej licencji na produkcję do trzech gier z gatunku horror w stworzonym przez Movie Games uniwersum.

Yeyuna: Studio ogłosiło grę „Chinese Empire: Prologue”.

Gamedust: Rozpoczął prace nad nową grą z planem premiery na przełomie 2024/2025.

Movie Games: Wraz z „Star Drifters” ogłosił sandbox mode w grze „Brewpub Simulator”.

Pixel Trapps: Pokazała trailer gry „Highway Patrol Simulator”.

Starward Industries: Gra „The Invincible” uzyskała ponad 100 tys. zapisów na Steam Global Wishlist w ostatnim miesiącu.

Gameparic: Gra „Farm Manager World” została zapowiedziana na Steam.

Klabater: Wraz ze Starni Games ogłosił grę „Strategic Mind: Fight for Dominance” na Xbox.

RedDeer.Games: Ogłosił, że w tym roku na platformy Steam i Nintendo Switch trafi wspólny projekt finansowany przez Bacord Games „Maki: Paw of Fury”.

Immersion Games: Po niedawnej premierze na należącej do właściciela TikToka platformie Pico, spółka ogłasza start pierwszego sezonu swojej gry VR – „Divine Duel”. Całość nosi tytuł „Kosmiczni Gladiatorzy”, a zabawa potrwa do 1 września. Notowane na rynku NewConnect warszawskie studio VR w kolejnych miesiącach planuje kolejne aktualizacje swojego najnowszego projektu.

Red Square Games: „SlavicPunk: Oldtimer” zadebiutowała w wersji na komputery stacjonarne. Spółka, która ma zadebiutować na NewConnect, zapowiada, że jeszcze w tym roku planuje wersję gry na konsole.

Źródło: ISBnews