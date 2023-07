Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 17-21 lipca.

Road Studio: Zwołało na 16 sierpnia br. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w związku z propozycją programu motywacyjnego, który miałby być przeznaczony dla kluczowych pracowników zespołu, podała spółka. Zgodnie z założeniami program motywacyjny będzie realizowany poprzez nabycie akcji, wyemitowanych na podstawie uchwały emisyjnej, przez prezesa zarządu spółki, który rozdystrybuuje je następnie na rzecz osób uprawnionych, po wartości nominalnej akcji.

CI Games: Dokonał przydziału 60 imiennych, niezabezpieczonych obligacji serii F, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L, o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej wynoszącej 100 000 euro za sztukę i o łącznej wartości nominalnej 6 mln euro, podała spółka. Obligacje zostały opłacone przez inwestora, tym samym emisja obligacji doszła do skutku. Obligacje są oprocentowane według stałej rocznej stopy 8%. Emisja obligacji nie miała charakteru oferty publicznej.

Big Cheese Studio: Ustaliło datę premiery gry „Cooking Simulator” na rynku chińskim na 25 lipca 2023 roku, podała spółka. Cena gry została ustalona na 128 juanów chińskich czyli ok 70 zł.

BTC Studios: Podpisało z BoomBit umowę produkcyjno-wydawniczą, której przedmiotem jest stworzenie przez BTC Studios kolejnej z planowanej serii gry mobilnej typu „Hidden Object”, której BoomBit będzie wydawcą, podał BTC Studios.

SimFabric: Podpisał z Robot Cache umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy przy wydaniu 6 gier z portfolio spółki na komputery PC w sklepie cyfrowym Robot Cache, podała spółka.

One More Level: Zawarło z 505 Games aneks do umowy na produkcję gry „Ghostrunner 2”, zawartej 14 maja 2021 r., zgodnie z którym One More Level będzie świadczyć wsparcie popremierowe dla gry w okresie od jej premiery do października 2024 r., podała spółka.

Ovid Works: Zawarł umowę wydawniczą z Untold Tales (wydawca) w zakresie ustalenia zasad rozpowszechniania gry „Metamorphosis” na platformach sprzedażowych Nintendo Switch i Steam, podała spółka. Umowa stanowi, że wydawca, za 25% udziału w przychodach netto ze sprzedaży gry na platformie Steam oraz za 40% udziału netto w przychodach ze sprzedaży gry na platformie Nintendo Switch, będzie prowadził działania wydawnicze mające na celu zwiększenie sprzedaży gry.

Klabater: Gra „Strategic Mind: Fight for Dominance” zadebiutowała na platformach Xbox One i Xbox Series X|S. Spółka jest również w trakcie prac nad następną grą z serii – „Strategic Mind: Spirit of Liberty”, która zostanie wydana na konsolach Xbox i PlayStation. Jest to piąta odsłona serii gier strategicznych „Strategic Mind”, które są oparte na historycznych wydarzeniach z czasów II wojny światowej.

RedDeer.Games: Wydał grę kooperacyjną „D-Corp”; tytuł jest dostępny globalnie w sklepie Nintendo eShop. Gra jest połączeniem gatunków gier logicznych z mechanikami tower defense i zbierania zasobów.

ECC Games: W czerwcu 2023 roku łączna liczba instalacji gry „Car Mechanic Simulator Racing” od momentu rozpoczęcia sprzedaży, na urządzeniach z systemem Android przekroczyła próg 1 mln instalacji. W czerwcu 2023 roku liczba instalacji gry wzrosła o 13% m/m, liczba dziennych aktywnych graczy wzrosła o 16%, co przełożyło się na 5-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży. W lipcu 2023 roku utrzymuje się trend wzrostu liczby instalacji i wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim miesiącu.

EpicVR: Spółka udostępniła graczom najnowszy trailer „Builder Simulator VR”. W zwiastunie znalazło się wiele mechanik i scen z gry, które nie były dostępne w poprzednim wydaniu zwiastuna. Tytuł pozwoli użytkownikom wcielić się w rolę budowlańców projektujących i stawiających od podstaw domy i obiekty przemysłowe.

No Gravity Games: Premiera gry „Punch a Bunch” na platformie Nintendo Switch została ustalona na 20 lipca br.

Road Studio: Produkcja gry „Alaskan Road Truckers” weszła w etap bety. Oznacza to, że planowana zawartość premierowej wersji gry jest kompletna, a obecnie prace skupiają się na optymalizacji, usuwaniu błędów i szlifowaniu wizualnym oraz mechanicznym rozgrywki. Premiera gry planowana jest niezmiennie na jesień 2023, na PC, Xbox Series oraz PlayStation 5.

Drago entertainment: Agio Smart Money FIZ, zarządzany przez Pawła Sugalskiego, zwiększył udział w akcjonariacie i obecnie fundusz reprezentowany przez AgioFunds jest właścicielem 108 572 akcji, co stanowi ponad 10% w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie Drago entertainemnt jest na dynamicznym etapie rozwoju. Studio intensywnie rozbudowuje swoje kompetencje wydawnicze, równolegle szykując się do premiery swojego największego autorskiego tytułu – „Winter Survival” (EA). Ponadto spółka zbliża się do przełomowego momentu przeniesienia notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie.

Xbox: Ogłosił nową subskrypcję Game Pass Core – ewolucję Xbox Live Gold, która zacznie obowiązywać od 14 września 2023 roku. Członkowie Game Pass Core będą mieli dostęp do rozgrywki multiplayer oraz ekskluzywnych ofert i rabatów, a wszystko to za 29 zł miesięcznie lub 249 zł rocznie.

Big Cheese Studio: Zaprezentuje „Cooking Simulator” w chińskiej wersji na wydarzeniu China Joy w Szanghaju, które odbędzie się dniach 28-31 lipca – poinformowano na Twitterze dedykowanemu grze. Wystartowała również strona gry na chińskiej platformie Steam. Spółka informowała w maju, że premiera „Cooking Simulator” na rynku chińskim może odbyć się w II kwartale.

T-Bull: Liczba pobrań gier w czerwcu 2023 roku na poziomie 5,5 mln sztuk.

CD Projekt: Udostępnił patch 4.04 do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” na wszystkich platformach, w tym Xbox, PlayStation, PC i Nintendo Switch, podała spółka na serwisie poświęconym grze. Wprowadza on do wersji gry na Nintendo Switch niektóre aktualizacje zawartości z patcha 4.0 oraz poprawki z kolejnych łatek, które były dostępne na innych platformach. Obejmują one między innymi poprawki błędów, dostosowania rozgrywki i zmiany jakości życia, a także dodatkową zawartość inspirowaną serialem Wiedźmin Netfliksa. Aktualizacja zawiera również poprawki dla wszystkich platform.

Sony Interactive Entertainment: Wystartowała „Letnia Wyprzedaż”, która obejmuje rabaty nawet do 75%. Na liście tytułów objętych promocją są m.in.: Dziedzictwo Hogwartu na PS5 z 20% zniżki, Elden Ring na PS4&PS5 z 30% zniżki, FIFA 23 Edycja Ultimate na PS4&PS5 z 60% zniżki, Dead Island 2 na PS4&PS5 z 25% zniżki.

Gaming: W 2021 roku w Polsce działało około 470 producentów i wydawców gier. To, zdaniem analityków EMIS, szczególnie obiecujący obszar polskiej branży IT. Z przychodami na poziomie 500 mln euro zajmuje on 23. miejsce na świecie, według raportu „Poland IT Sector 2023/2024″. Każdego roku w Polsce produkowanych jest około 500 gier. Liczba firm zajmujących się grami mobilnymi czy świadczących takie usługi jak cyfrowa animacja 3D rośnie. Dziesiątki akceleratorów i inkubatorów startupów w całej Polsce wspierają rozwój branży, która także dzięki temu odnotowuje wzrost zatrudnienia ponad 24% w stosunku r/r.

Globalny gaming: Z ponad 6 mld USD wartości transakcji w II kwartale odnotowano dużą aktywność w zakresie fuzji i przejęć, począwszy od przejęcia przez Savvy Gaming Scopely w celu wejścia na rynek gier mobilnych / przestrzeni wydawniczej, a SEGA ogłosiła przejęcie Rovio. Sony, Keyword Studios, Focus Entertainment i Team 17 również były aktywne w II kw, podaje w raporcie Drake Star. Wartość transakcji fuzji i przejęć znacznie wzrosła w II kw. w porównaniu z I kw. W drugim kwartale ogłoszono 196 prywatnych transakcji finansowania o wartości 700 mln USD, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z I kwartałem. Ponad 80% finansowania dotyczyło spółek na wczesnym etapie rozwoju. Niektóre z godnych uwagi podwyżek to Everdome (50 mln USD), Anzu.io (48 mln USD), Mythical Games (37 mln USD) i Nodwin Gaming (28 mln USD). Inwestycje w blockchain odnotowały wzrost w drugim kwartale (52 transakcje w porównaniu do 42 w pierwszym kwartale), podczas gdy urządzenia mobilne i PC / konsole pozostały najważniejszymi kategoriami BITKRAFT był liderem tabeli ligowej VC w pierwszej połowie roku, a za nim uplasowali się Andreessen Horowitz, Griffin Gaming, Makers Fund i Play Ventures. Drake Star wskazuje, że III kw. rozpoczął się pozytywnie od zamknięcia transakcji Savvy Gaming / Scopely, orzeczenia amerykańskiego sądu na korzyść transakcji Microsoft / Activision oraz przejęcia platformy gier edukacyjnych Kahoot przez Goldman Sachs wraz z General Atlantic i Lego za 1,7 mld USD. „Spodziewamy się stałego wzrostu aktywności w zakresie fuzji i przejęć w drugiej połowie roku. Savvy Gaming jest nadal bardzo aktywny w zakresie przejęć, a także inwestycji mniejszościowych w spółki publiczne (np. EA). Savvy może przejąć dużego wydawcę gier na PC/konsole i spodziewamy się, że Scopely będzie bardzo aktywne. Embracer prawdopodobnie pozbędzie się niektórych swoich studiów studia, jednocześnie przejmując inne” – podaje Drake Star. Ponieważ rynki publiczne nadal się ożywiają, kilka spółek z branży gier, które są gotowe do wejścia na giełdę i zaczęło ponownie rozważać IPO. Jednocześnie rośnie zainteresowanie firm PE przejęciami spółek z branży gier notowanych na giełdzie. Playtika jest podobno jednym z takich kandydatów. Podczas gdy w ubiegłym roku fundusze gamingowe / blockchain pozyskały dużą pulę kapitału, w tym roku inwestorzy byli ostrożni w tym roku. Spodziewamy się dużej liczby rund na wczesnym etapie i znacznie mniejszej liczby rund na późniejszych etapach. Sztuczna inteligencja i narzędzia nadal są gorącymi segmentami, podsumowuje Drake Star.

Eneida Games: Spółka wcześniej znana jako Hydra Games, ogłosiła zakończenie emisji akcji serii E. W wyniku emisji sprzedano łącznie 50 056 akcji po cenie 13 zł za jedną akcję. Dzięki temu, spółka zdobyła ponad 650 tys. zł. Środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na bieżącą działalność spółki oraz sfinansowanie dwóch wcześniej zapowiedzianych projektów.

Źródło: ISBnews