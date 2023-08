Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 31 lipca-4 sierpnia.

BTC Studios: W ramach nowej strategii, skupi się na działalności deweloperskiej na rynku mobile gaming oraz rozwoju i produkcji własnych i posiadanych tytułów oraz technologii, podała spółka. W III kw. 2023 r. BTC Studios zamierza wznowić produkcję własnego tytułu „Cooking Travelers”, którego premiera i pierwsze testy rynkowe planowane są na I kw. 2024 r. Ponadto chce zaoferować rozwiązania social metaversum dla B2B.

Image Power: Rozpoczął produkcję nowej gry pt. „Offroad Survival” na PC, podała spółka. Dystrybucja gry planowana jest na platformie Steam, na której zostanie dziś zaprezentowany trailer gry.

Games Operators: Rozwiązał umowę wydawniczą z Maximum Games dotyczącą gry „Yet Another Fantasy Title”, podała spółka. W wyniku rozwiązania umowy spółka zatrzyma całość praw do gry oraz wszelkie płatności za zrealizowane etapy gry. Płatności otrzymane oraz należne od Maximum Games zostają w spółce i nie będą podlegały zwrotowi.

Ultimate Games: Odnotował 2,5 mln zł jednostkowego zysku netto i 3 mln zł zysku EBIT w I poł. 2023 r. przy 11,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Środki pieniężne na koniec okresu, tj. 30 czerwca br., wyniosły 7,3 mln zł.

CD Projekt, Xbox: Gra „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty” od CD Projekt Red zostanie zaprezentowana w strefie Xbox na targach gamescom, podał Xbox.

Cherrypick Games: Firma Apple, jako współwydawca gry „Kingdoms: Merge & Build” ustaliła datę jej premiery na 18 sierpnia 2023 r., podało Cherrypick Games. Produkcja studia wejdzie do usługi Apple Arcade jako tytuł ekskluzywny; dziś Apple zaczyna promocję tytułu i uruchamia zapisy pre-order.

Gaming Factory: Liczba zapisów na karcie Steam największego projektu spółki – gry „Japanese Drift Master” przekroczyła 150 tys. Premiera wersji demo gry została zaplanowana jesienią br. „Japanese Drift Master” w formule early access zostanie wydany na przełomie 2023/2024 roku, wcześniej zaplanowano rozbudowaną kampanię promocyjną, podała spółka. Gaming Factory po raz pierwszy zaprezentowało tytuł pod koniec kwietnia br.

Games Operators: Zawarł z Noobz from Poland umowę o współpracy w zakresie preprodukcji gry o roboczym tytule „Total Tank World”, podała spółka.

All In! Games: Zawarł porozumienie z Untold w sprawie przekazania praw wydawniczych do gry „Tools Up!”

QubicGames: Spółka zależna Untold Tales zawarła umowę wydawniczą z Purple Ray Studio na wydanie gry o nazwie „Boti: Byteland Overlocked” na PC oraz konsole. Planowany termin wydania gry na Steam to III kwartał 2023 roku.

Playtika: Spółka z segmentu gier social casino i casualowych gier mobilnych ma zapłacić od 89,4 do 165 mln USD za przejęcie portfolio gier Youda Games od firmy Azerion. Cena przejęcia waha się od początkowego wynagrodzenia gotówkowego w wysokości 89,4 mln USD, a także premii opartej na wynikach, która może podnieść całkowitą cenę do 165 mln USD.

11bit studios: Premiery gier z wydawnictwa „The Invincible” (producent Starward Industries) oraz „The Thaumaturge” (producent Fool’s Theory) planowane są w tym roku. W planach na ten rok jest również wydanie mobilnej wersji gry „Frostpunk”. W I kw. 2024 debiut ma mieć „Projekt N”, a w I półroczu 2024 „Frostpunk 2” i „The Alters”. Gry będą prezentowane na Gamescom na zamkniętych pokazach.

Purple Ray Studio: Podpisało umowę na wydanie pierwszej swojej dużej gry z Untold Tales, spółki zależnej QubicGames. „Boti: Byteland Overclocked” pojawi się jeszcze w tym roku na platformie Steam w wersji na PC, a na najpopularniejszych konsolach w II kwartale przyszłego roku. Ponadto spółka, w ramach projektu Epic MegaGrants, otrzymała od jednego z największych wydawców na świecie dotację w wysokości 15 tys. USD.

Eneida Games: Studio podpisało umowę z LA FAMILIA na koprodukcję gry wideo o roboczym tytule „Ada: Tainted Soil”. Ta współpraca stanowi kolejny etap ich partnerskich działań, ponieważ LA FAMILIA będzie także odpowiedzialna za stworzenie wcześniej zapowiadanej gry „Kanashimi: Path of Samurai”.

