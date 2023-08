Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 7-11 sierpnia.

Frozen Way: Wyznaczył datę premiery gry „Builder Simulator” na konsole PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One S na 2 października 2023 r., podała spółka. Frozen Way jest uprawniony do 100% zysku netto ze sprzedaży gry. Cena za egzemplarz w wersji na konsole wyniesie 24,99 USD.

PCF Group: Zarząd zdecydował, że złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 2 510 904 akcje serii G, po cenie 40,2 zł (jednakowej w ofercie skierowanej do Krafton Inc, jak i dla pozostałych inwestorów), podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie łącznie 100,9 mln zł.

Gaming Factory: Zaprezentował grę VR pt. „Realm Protector” i zapowiedział premierę na platformie Meta Quest 2 na bieżący rok. Tytuł jest na zaawansowanym etapie produkcji, podała spółka.

Gamivo: Opublikowało zaproszenie do składania ofert sprzedaży 50 tys. akcji własnych, które reprezentują ok. 2,48% kapitału zakładowego, po cenie 100 zł za sztukę. Podmiotem pośredniczącym jest Trigon Dom Maklerski.

Bloober Team: Nabył 53,27% udziałów spółki Played With Fire z siedzibą w Krakowie, podał Bloober.

Vivid Games: Wyniki sprzedaży jednego z kluczowych tytułów spółki – „Eroblast” na Nintendo Switch za pierwsze dwa tygodnie napawają optymizmem, ocenił product owner „Eroblast” Łukasz Kamiński. Wersje tej gry na iOS i Androida otrzymały w lipcu tłumaczenie na hiszpański.

Gamivo: Zarząd ustanowił regulamin programu skupu akcji własnych, który przewiduje, że spółka nabędzie maksymalnie 403 tys. akcji własnych, co stanowi nie więcej 20% akcji w kapitale zakładowym, za łączną maksymalną kwotę 15 mln zł, podała spółka. Cena, za którą spółka będzie nabywać akcje własne nie może być niższa niż 20 zł i wyższa niż 200 zł za sztukę. Gamivo może nabywać akcje własne w oparciu o uchwałę nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 23 maja 2023 r. do 23 maja 2026 r.

PCF Group: Nadzwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji maksymalnie 2 510 904 akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w prawa poboru, wynika z uchwał walnego.

Klabater: Wzrost przychodów z gier portingowych w II kw. br. (o 256% r/r) pokazuje, że przyjęta strategia rozwoju Klabatera jest właściwa, ocenia członek zarządu spółki Robert Wesołowski.

Immersion Games: Gra „Divine Duel” jest dostępna w chińskim PICO Store. Wcześniej, 15 czerwca, gra produkcji spółki zadebiutowała w międzynarodowym sklepie tego samego producenta z Azji. Warszawskie studio obecnie pracuje nad wersją „Divine Duel” na PC VR oraz dodaniem nowej zawartości. „Divine Duel” został wydany w Chinach w wersji płatnej, w cenie 50 Juanów chińskich (ok. 28 zł). Jest to pojedynkowa gra VR w formule free-to-play.

RedDeer.Games: Ogłosił, że „Project Downfall”, stworzony przez MGP Studios i Solid9, trafi na konsole Nintendo Switch. Ta ekstremalna wizja alternatywnej przyszłości będzie dostępna dla konsolowych graczy w tym roku.

Artifex Mundi: Szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów rozpoznawane jako kwoty pomniejszone o prowizje zatrzymane przez platformy, wynosiły łącznie 7,68 mln zł w lipcu, zaś poniesione koszty akwizycji nowych graczy (UAC) w przedmiotowym okresie osiągnęły poziom 4,6 mln zł.

Fallen Leaf: Studio zaprezentowało najnowszy zwiastun gry „Fort Solis” oraz poinformowało, że gra osiągnęła „złoty status”.

RedDeer.Games: Autorska gra „Cat’s Cosmic Atlas” jest główną atrakcją Purr Purr Festival. Premiera gry odbędzie się 18 sierpnia na konsoli Nintendo Switch i platformie Steam.

Two Horizons: Cztery miesiące po premierze swojej gry „Hotel Renovator” na platformie PC studio wydało kolejny dodatek rozszerzający oraz aktualizację umożliwiającą integrację z systemem mod.io pozwalającą graczom dodawanie do gry własnych projektów mebli i dodatków. Zespół produkcyjny Two Horizons wraz z wydawcą Focus Entertainment podjęli decyzję o wydaniu bezpłatnej aktualizacji, dzięki której możliwa jest integracja z systemem mod.io. Umożliwia ona graczom dodawanie do gry własnych unikalnych projektów elementów wyposażenia. Treści generowane przez użytkowników (User Generated Content – UGC) to trend branży gamingowej, do którego Grupa podchodzi z dużą uwagą. Wprowadzanie przez graczy własnych modeli mebli i dodatków (tzw. modów) daje nieskończone możliwości aranżacji i personalizacji hotelowych wnętrz. Pobudzenie kreatywności graczy jest jednym z głównych filarów produkowanego przez spółkę tytułu.

Games Incubator: „Ship Graveyard Simulator 2” zostanie udostępniony 16 sierpnia.

CreativeForge Games: Darmowe playtesty gry „Colonize” odbędą się od 15 do 31 sierpnia. Rozpoczęły się playtesty gry „Builders of Greece: Prologue”, której data wydania jest przewidziana na III kw. 2023. CreativeForge Games jest wydawcą, za produkcję odpowiedzialni są BLUM Entertainment i Strategy Labs.

Movie Games: Pokaże ulepszone demo gry „Beyond Sunset” na Gamescom.

ReadyCode.io: Startup zajmujący się rozwiązaniem do modowania gier komputerowych pozyskał dodatkowe 400 tys. euro w ramach ostatniej rundy, prowadzonej przez fundusz ffVC Tech & Gaming. Wcześniej firma zebrała dofinansowanie ze strony SpeedUp Venture Capital Group.

Boombit: Wprowadził do obrotu giełdowego 40 tys. akcji serii F.

Eneida Games: Dawna Hydra Games opublikowała na platformie Steam trailer w całości pokazujący realną rozgrywkę z gry. „ADA: Tainted Soil” to jeden z trzech zapowiadanych projektów pod nową nazwą i nowymi sterami spółki. Premiera tytułu na PC i konsole planowana jest na drugą połowę 2024 r. lub pierwszą połowę 2025 r.

Źródło: ISBnews