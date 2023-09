Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 18-22 września 2023 roku.

Creepy Jar: Na obecną chwilę nie widzi ryzyka dla planowanego wprowadzenia gry „Chimera” w early access w II półroczu 2024 r., poinformował prezes Krzysztof Kwiatek. Kampania marketingowa gry, oparta w głównej mierze o gameplay, ruszy w przyszłym roku.

Kool2Play: Podpisał ze spółką Drageus Games (wydawca) umowę, na mocy której ustalono zasady wzajemnej współpracy w zakresie portowania i wydania gry „Uragun” na platformach konsolowych, tj.: PlayStation 4 i 5, Xbox One/Series S i X, Nintendo Switch, podał Kool2Play. Premiera gry na platformach konsolowych planowana jest na rok 2024.

PCF Group: Projekt VR pod nazwą kodową „Dolphin” został bezterminowo wstrzymany przez wydawcę z USA, podał PCF Group. W efekcie negocjacje w przedmiocie zawarcia przez spółkę umowy produkcyjnej w kwestii projektu również zostały wstrzymane.

PCF Group: Odnotowało 8,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 9,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

CD Projekt: Aktualizacja 2.0 dla gry „Cyberpunk 2077” jest już dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S, podał CD Projekt.

Creepy Jar: Łączna wartość nakładów poniesionych na produkcję gry „Chimera” wyniosła 11,6 mln zł do 30 czerwca 2023 r., z czego 4,5 mln zł zostało poniesionych w I półroczu 2023 r., podał Creepy Jar.

Creepy Jar: Odnotował 12,8 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2023 r. wobec 18,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Forever Entertainment: Ustalił datę startu preorderu gry pt. „Front Mission 2: Remake” na konsolę Nintendo Switch na 28 września 2023 r., czyli na tydzień przed premierą tego tytułu, podała spółka. Cena gry została wcześniej ustalona na 34,99 euro/USD.

Artifex Mundi: Odnotowało 9,83 mln zł zysku netto w I poł. 2023 r. wobec 6,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Plot Twist: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) określił 26 września br. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki Plot Twist, podała Giełda.

Starward Industries: Po premierze swojej debiutanckiej produkcji „The Invincible” opartej na powieści Stanisława Lema (6 listopada br.) będzie równolegle pracować nad dwoma nowymi tytułami. Jeden z nich ma być większy od „Niezwyciężonego” i osadzony w atompunkowym uniwersum, podała spółka.

BoomBit: Miał 128,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży; 5,63 mln zł zysku EBITDA i 7,08 mln zł zysku netto w I poł. 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W ujęciu jednostkowym zysk netto sięgnął wstępnie 11,95 mln zł. Publikacja ostatecznych wyników nastąpi 25 września.

Drago entertainment: Planuje wydać nowy płatny dodatek do „Gas Station Simulator”, zatytułowany „Gas Station Simulator – Tidal Wave DLC”, w I kw. 2024 r., podała spółka. Ponadto spółka zaimplementowała do „Gas Station Simulator” bezpłatne rozszerzenie w postaci „Employee Update”.

Huuuge: Rada dyrektorów podjęła uchwałę o powołaniu Wojciecha Wronowskiego, który sprawował dotychczas funkcję dyrektora ds. działalności operacyjnej (nie będąc jednak członkiem kadry kierowniczej), i włączeniu do kadry kierowniczej jako dyrektora generalnego (CEO), podała spółka. Anton Gauffin ustąpił z funkcji prezesa oraz dyrektora generalnego (CEO) i został powołany na stanowisko przewodniczącego rady dyrektorów, pozostając jednocześnie dyrektorem wykonawczym spółki, podało Huuuge.

Dark Point Games: 28 września studio ogłosi oficjalną datę premiery gry „Achilles: Legends Untold” w wersji 1.0. Od 25 września cena gry wzrośnie z 19,99 USD do 24,99 USD. Zmiana ta jest odpowiedzią na znaczne zwiększenie zawartości i stałe aktualizacje dostarczane w okresie wczesnego dostępu.

Frozen Way: Ma umowę na portowanie gry „Hairdresser Simulation” Wykonawca otrzyma od spółki wynagrodzenie podstawowe za wykonanie portów gry na konsole w kwocie 110 tys. zł oraz wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 25 tys. zł po osiągnięciu w ciągu roku od wydania gry na konsole każdego z progów wartościowych wynoszących odpowiednio 399,8 tys. USD i 799,6 tys. USD przychodów brutto.

Blum Entertainment: Gra „Builders of Greece: Prologue” udostępniona na Steam.

T-Bull: Liczba pobrań gier w sierpniu 2023 roku na poziomie 8,3 mln

CD Projekt: W środę skończyło się embargo na recenzje dodatku „CP 2077” „Phantom Liberty”, który zadebiutuje 26 września.

11bit studios: Daty premier gier własnych „Frostpunk 2” i „Alters” podtrzymane na I półrocze 2024. Premiera „Frostpunk 2” na konsole ma być znacznie szybciej niż w przypadku pierwszej części. Budżet „Frostpunk 2”, „Alters” i „P8” wynosi 150 mln zł. „Frostpunk 2” i „P8” mają jednakowy budżet, nieco większy od „Alters”. „Projekt 8” ma trafić na rynek przed końcem 2025 r. Premiera potrzebna do zrealizowania celów programu motywacyjnego (skumulowane wyniki 2021-25: przychody 656 mln zł, a zysk przed opodatkowaniem 328 mln zł. Z kolei całkowity budżet segmentu publishing ok. 50 mln zł.

Big Cheese Studio: Ma ok. 15 miesięcy opóźnienia „Cooking Simulator 2”. Niebawem plan wyboru nowego prezesa. PlayWay nie ma planów sprzedaży swojego pakietu spółki.

PlayWay: „House Flipper 2” ma ustaloną premierę na 14 grudnia; „Thief Simulator 2” – na 4 października; „Holstin” – projekt z potencjałem i szybko rosnącą wishlistą; „SWAT” – niezły potencjał, wysokie zainteresowanie w Chinach; „ExeKiller” – premiera zapewne w 2025 r. Gry mobilne: „House Flipper”, „Uboat”, nowy „Car Mechanic” (w ok. 70% gotowy).

PlayWay: Obecnie w rankingu Steam Global Wishlist jest ponad 200 pozycji z grupy. Liczba oczekiwanych debiutów spółek z grupy w okolicach „niskich” kilkunastu podmiotów.

PlayWay: Chciałby mieć więcej dochodowych spółek w grupie, nawet kosztem zmniejszenia ich liczby ogólnej. Według prezesa, jeżeli grupa zeszłaby z 84 spółek obecnie na 70, a 45 generowałoby zyski, to byłby satysfakcjonujący cel.

Game Hunters: Według prezesa PlayWay, spółka powinna debiutować na giełdzie.

Ten Square Games: Prowadzi bardzo wstępne rozeznanie, czy ponowne wejście na rynek chiński jest dla spółki obecnie opłacalne.

Bloober Team: Chce przenieść akcje na GPW jeszcze w tym roku. Dokument będzie złożony do GPW i KNF w najbliższych tygodniach. Poziom sprzedaży gry „Layers of Fear” zbliża się do progu zwrotu kosztów produkcji. Budżet gry łącznie z marketingiem to ok. 10 mln zł.

Starward Industries: „The Invincible”, który ma zadebiutować 6 listopada, ma obecnie 45. miejsce na Steam Global Wishlist. Budżet całego projektu łącznie z marketingiem ok. 10-12 mln zł. Planowany debiut akcji spółki na rynku głównym GPW w I połowie października 2023.

CI Games: Pracuje nad przedpremierową aktualizacją „Lords of the Fallen”. Gra może liczyć na wsparcie technologiczne po premierze. Kolejny znaczący projekt to „Project Survive”.

Asus Republic of Gamers (ROG): Ogłosił nowość w postaci przenośnej konsoli ROG Ally z procesorem AMD Ryzen Z1, która wzbogaca linię ROG Ally o bardziej przystępny cenowo wariant. Nowy model zapewnia doskonałą wydajność w grach komputerowych – oprócz nowego procesora posiada tę samą obudowę, ekran, pamięć masową i system chłodzenia co mocniejszy wariant ROG Ally wyposażony w procesor Z1 Extreme.

RedDeer.Games: Ogłosił poszerzenie swojej działalności o kolejną platformę – PlayStation. Jedna z pierwszych produkcji studia gra „Cyber Protocol” jest dostępna dla graczy konsoli PS.

Gaming Factory: 9 października, podczas Steam Next Fest, oficjalnie zaprezentuje wersję demonstracyjną „Japanese Drift Master”. Największy dotychczasowy projekt w historii polskiego producenta i wydawcy od początku wzbudza duże zainteresowanie i oczekiwania. Wishlista tytułu przekroczyła 150 tys. zapisów, a materiały z gry osiągają łącznie milionowe zasięgi. Premiera „Japanese Drift Master” na PC planowana jest w 2024 r.

Źródło: ISBnews