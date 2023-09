Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 25-29 września.

CI Games: Planuje, że prezentacja planu premier i roadmapy m.in. dla dalszego rozwoju „Lords of the Fallen” po nadchodzącej premierze i kolejnych tytułów, w tym szczególnie „Project Survive” będą zasadniczą częścią aktualizacji strategii w IV kw., poinformował prezes Marek Tymiński.

Big Cheese Studio: Odnotowało 2,54 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2023 r. wobec 7,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Gaming Factory: Odnotowało 0,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 0,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

CI Games: Liczy, że „Lords of The Fallen” będzie największą – lub drugą – premierą października pod kątem sprzedaży na Steam, poinformował prezes Marek Tymiński. Pierwsze dane o sprzedaży gry, której premiera wypada 13 X, zostaną zaprezentowane do końca października, dodał.

CI Games: Odnotowało 3,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 13,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bloober Team: Zgodnie z zapowiedziami złożył wniosek o zatwierdzenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w celu przeniesienia akcji z NewConnect na rynek główny GPW. Techniczne przejście, bez emisji nowych akcji, ma odbyć się jeszcze w tym roku, podała spółka.

Frozen Way: Zmienił datę premiery gry „Builder Simulator” na konsole PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One S z 2 października na 9 października 2023 r., podała spółka. Decyzja o przesunięciu daty premiery gry na konsole została podyktowana pojawieniem się korzystniejszego terminu wydawniczego, który ma wyższy potencjał sprzedażowy.

Draw Distance: Zawarł z Paradox Interactive AB umowę dotyczącą udzielenia odpłatnej licencji na produkcję i dystrybucję kolejnej gry bazującej na IP „Vampire: The Masquerade”, podała spółka. Draw Distance planuje premierę gry w I połowie 2024 r., na PC oraz konsolach.

Vivid Games: Podtrzymuje założenia roadmapy zaprezentowanej w strategii rozwoju z I półrocza, wynika z wypowiedzi prezesa producenta gier mobilnych Piotra Gamracego.

7Levels: Przeprowadzi emisję akcji serii E, mającą na celu pozyskanie dodatkowego finansowego wsparcia, które umożliwi utrzymanie produkcji gry w świecie MonsterVerse na najwyższym możliwym poziomie, niezależnie od decyzji dotyczącej wydawcy, podała spółka. Decyzja o emisji akcji została podjęta w odpowiedzi na wyzwania związane z rozwojem projektu oraz możliwością stworzenia jeszcze bardziej imponującej gry.

SimFabric: Podpisał umowę z partnerem wydawniczym dotyczącą określenia współpracy przy dystrybucji wszystkich gier spółki na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4/PS5 i Xbox One i Xbox Series X|S na terytorium Azji, w tym w szczególności: Chiny, Hong Kong, Japonia, Korea Południowa, Singapur, Indonezja, Tajwan, podała spółka.

Bloober Team: Played with Fire, spółka zależna Bloober Team, zawarła umowę wydawniczą z wydawcą Perpetual Europe Ltd na wydanie gry PWF „Mixture”, której premiera planowana jest na przełom 2023/2024, na platformę PlayStation VR2, zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej, podała spółka. Umowa została zawarta na okres 5 lat.

3R Games: Odnotowało 76 tys. zł straty netto w I poł. 2023 r. (wobec 449 tys. zł straty netto rok wcześniej), przy przychodach netto ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 1 928 tys. zł (wobec 1 tys. zł rok wcześniej), podała spółka, powołując się na wstępne dane. Znormalizowany zysk netto (zysk netto oczyszczony z wpływu niegotówkowych kosztów programu motywacyjnego) wyniósł 1 287 tys. zł w I poł. 2023 r. (wobec 449 tys. zł straty w I poł. 2022 r.).

BoomBit: W ciągu bieżącego półrocza oraz przyszłego roku planuje zaprezentować ok. 10 nowych gier, z czego 2 to wewnętrzne projekty spółki, poinformowali przedstawiciele spółki.

The Dust: Podpisał aneks do umowy wydawniczej z Kalypso Media Group dotyczącej produkowanej przez The Dust gry „The Inquisitor”, w którym ustalono datę premiery gry na I kw. 2024 r., podał The Dust. Wcześniej zapowiadano ten tytuł na IV kw. 2023 r. W aneksie jednocześnie zmniejszono wartość kontraktu do 2,205 mln euro z 2,425 mln euro.

Klabater: Podpisał z umowę MindThunk na porting i wydanie tytułu 'Ctrl Alt Ego’ na platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X|S, Switch, podała spółka. Umowa została zawarta na okres 5 lat począwszy od daty wydania adaptacji gry.

Gamivo: W ramach skupu własnych akcji kupił 50 tys. akcji stanowiących 2,48% udziałów, podała spółka. W ramach zaproszenia do sprzedaży akcji złożono oferty na sprzedaż 882 569 akcji, stopa redukcji wyniosła 94,33%. W wyniku przeprowadzanego skupu akcji własnych Gamivo posiada 100 000 akcji spółki, stanowiących 4,96% udziału w kapitale.

Plot Twist: Podjął wspólnie z wydawcą Rogue Games Inc (USA) decyzję o rozpoczęciu działań marketingowych w zakresie wprowadzenia do sprzedaży na platformie PlayStation gry „The Last Case of Benedict Fox” w wersji dedykowanej na konsole PS4 i PS5, podała spółka. Plot Twist szacuje, że premiera gry w sklepie PlayStation odbędzie się w IV kwartale 2023 r., przy czym dokładna data premiery zostanie ustalona w porozumieniu z wydawcą.

CD Projekt: Po udostępnieniu „Phantom Liberty” jednoczesna liczba graczy „Cyberpunk 2077” przekroczyła na Steam nawet 247 tys., czyli najwyżej od premiery. Ok. 90% recenzji dodatku była pozytywna w pierwszych dniach od premiery. 5 października spółka podsumuje premierę „Cyberpunk 2077: Widmo Wolności”.

Boombit: Jedna z 7 nowych umów wydawniczych mogłaby zadebiutować w soft-launch w IV kw. Kolejne dwie gry w I półroczu 2024. Aktualizacja Hunt Royale (największa w historii gry) planowana w listopadzie. W 2024 planowana dywidenda. Spółka w przyszłości chce wejść na rynek gier na PC i konsole.

PCF Group: Od III kw. pełny wpływ przychodów z Projekt Maverick (umowa wydawnicza z Microsoft). W następnym roku oczekiwany pełny team dedykowany do Maverick. Marża brutto na Maverick zbliżona do historycznych poziomów, ale krótkoterminowo zmienna ze względu na różny headcount, czy rozliczenie milestones. Data premiery Bulletstorm VR podtrzymana na 14 grudnia. Następny rok ma być ważny dla projektów Bifrost i Vicrtoria. Oczekiwany koniec pre-produkcji.

Klabater: Podpisał umowę wydawniczą gry „Ctrl Alt Ego” na platformy Sony PlayStation 4/5, Microsoft Xbox One /X|S oraz Nintendo Switch. Umowa została zawarta na okres 5 lat począwszy od daty wydania adaptacji gry.

Simfabric: Podpisał umowę z partnerem wydawniczym w sprawie współpracy przy dystrybucji gier MobileFabric na urządzenia mobilne na terytorium Azji, w tym w szczególności: Chin, Hong Kongu, Japonii, Korei Południowej, Singapuru, Indonezji i Tajwanu. Pierwsze zamówienie dotyczy 100 tys. sztuk nakładu za łączną kwot 250tys. USD.

T-Bull: Dopuszczenie i wprowadzenie 26,3 tys. akcji serii G, 93 tys. akcji serii I oraz 66 tys. akcji serii J z dniem 29 września.

GGBay: Spółka należąca do Ekipa Holding, podjęła decyzję o uruchomieniu akceleratora dla twórców gier mobilnych, pod nazwą Holonation. GGBay przeznaczył na finansowanie Holonation 500 tys. zł, jednocześnie procedując dodatkowe możliwości zwiększenia skali finansowania projektów we współpracy z podmiotem zewnętrznym, który zawnioskował o środki unijne z programu Startup Booster Poland – Smart UP.

VR Factory Games: Rozpoczyna beta testy swojego najnowszego tytułu Workshop Simulator VR na platformie Meta Quest 2. Premiera produkcji, w której gracze spróbują swoich sił w majsterkowaniu ma nastąpić do końca 2023 roku. Workshop Simulator VR to unikalny symulator prowadzenia własnego warsztatu renowacji wyjątkowych przedmiotów. Już w przyszłym tygodniu podczas Game Industry Conference w Poznaniu VR Factory Games będzie promować swoje tytuły, w tym Workshop Simulator VR.

PlayWay: Gra „Thief Simulator 2” będzie dostępna na Steam od 4 października.

Dark Point Games: Gra „Achilles: Legends Untold” opuści fazę wczesnego dostępu i zostanie wydana w pełnej wersji 2 listopada 2023 roku. Gra będzie dostępna na platformach Steam i Epic Games Store. Równocześnie tego samego dnia gra zadebiutuje na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Cena produkcji to 24,99 USD na wszystkich platformach.

The Dust: Studio wraz z wydawcą Kalypso Media Group właśnie ogłosili wydanie wersji demonstracyjnej swojej nadchodzącej produkcji „The Inquisitor”, której premiera planowana jest w I kwartale 2024 r. Demo gry jest już dostępne na platformie Steam i będzie można w nie grać do końca trwania Steam Next Fest, czyli do 16 października.

CI Games: Gra „Lords of The Fallen” przekroczyła 1 mln na wishlist Steam, podał na X prezes Marek Tymiński.

Sony Interactive Entertainment: Przedstawiło październikową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 oraz Weird West.

Feardemic: Gra „Afterdream” została udostępniona na Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox i Steam.

Draw Distance: Rozszerza współpracę z Plug In Digital, w ramach której powstanie trzecia gra na licencji „Vampire: The Masquerade”, a cała trylogia trafi również na platformy mobilne. Francuska firma stanie się również wydawcą wszystkich trzech gier.

Epic Games: Zapowiedziane zwolnienia obejmują ok. 16% załogi, czyli ok. 900 osób.

Frozen Way: Przesunięcie terminu premiery gry „Builder Simulator” z dnia 2 na 9 października 2023 roku.

