Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 9-13 października.

Image Power: Prywatny fundusz inwestycyjny AMM Management zainwestował w akcje Image Power i przekroczył próg 5% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Podkreśliła, że to trzecia ujawniona pozycja funduszu w giełdowym gamedevie.

Play2Chill: Podpisało umowę z chińską spółką Hong Kong Plaisir Games Co Limited na finansowanie i wydanie gry „Aztecs: The Last Sun”, podała spółka. Kwota umowy opiewa na 600 tys. euro i przewiduje równy podział zysków ze sprzedaży gry pomiędzy producenta i wydawcę – po uzyskaniu zwrotu inwestycji. Premiera tytułu planowana jest w 2024 roku.

Klabater: Ustalił premierę gry „Strategic Mind: Spirit of Liberty” na platformach konsolowych PlayStation (PS4 i PS5) i Xbox (One, X/S) na 26 października 2023 roku, podała spółka.

Big Cheese Studio: Jakub Rafał zrezygnował z funkcji prezesa zarządu i udziału w zarządzie z dniem 13 października 2023 roku, podała spółka. Jakub Rafał nie wskazał powodów rezygnacji.

11 bit studios: Globalna data premiery gry „The Thaumaturge” w wersji na platformę PC została wyznaczona na 5 grudnia 2023 r, zaś premiera wersji konsolowej gry na platformy XBOX Series X/S i PlayStation 5 planowana jest na początku 2024 r, podało 11 bit studios. Producentem „The Thaumaturge” jest Fool’s Theory, a 11 bit studios jest wydawcą gry. „The Thaumaturge” będzie dostępny w dniu premiery w wersji cyfrowej na platformach Steam, Epic Games Store i GOG.

Bloober Team: Feardemic – spółka zależna Bloober Team – zawarła z duńskim deweloperem Professional Villains umowę na wydanie gry „Anglerfish” na platformy Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation 5, podał Bloober Team. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty premiery gry, która planowana jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

Gaming Factory: Ustalił datę premiery na Steam pełnej wersji gry pt. „Booze Masters: Freezing Moonshine” na 9 listopada br., podała spółka. Cena jednostkowa gry wynosi 14,99 USD.

Cherrypick Games: Zawarło umowę z Google LLC, której przedmiotem jest udostępnienie wybranych gier z portfolio spółki w programie Google Play Pass, podało Cherrypick. Zgodnie z umową prawa do gier pozostaną przy spółce.

Games Operators: Zawarł umowę sprzedaży praw dotyczących gry „Medic: Pacific War” na rzecz Hypnotic Ants za 540 tys. zł, a także zawarł aneks do umowy wydawniczej dotyczącej gry, zawartej z Plug In Digital (PID) 27 lipca 2022. Środki od PID oraz Hypnotic Ants przewyższają nakłady poniesione przez spółkę na produkcję gry, podała spółka.

Forever Entertainment: Nastąpiła aktualizacja harmonogramu premier gier Forever Entertainment, w wyniku której zmianie uległy deklarowane terminy premier następujących gier: „Professional Fishing”, „Green Hell”, „Aircraft Carrier Survival”, „VIRUS: The Outbreak”, „Sparkle 2 EVO”, „Criminal Expert”, dla których planowany termin premier zmienił się z III kwartału 2023 r. na IV kwartał 2023 r., podała spółka. Dodatkowo, dla gier: „House Flipper City” oraz „Uboat”, termin premier został zmieniony z III kwartału 2023 r. na I kwartał 2024 r.

7Levels: Ustalił cenę emisyjną akcji serii E na 8 zł za sztukę, a rada nadzorcza zatwierdziła ustaloną przez zarząd cenę, podała spółka. Wcześniej informowała, że emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie dodatkowego finansowego wsparcia, które umożliwi utrzymanie produkcji gry w świecie MonsterVerse na najwyższym możliwym poziomie, niezależnie od decyzji dotyczącej wydawcy, a 7Levels prowadzi jednocześnie intensywne rozmowy z potencjalnymi wydawcami.

Gamivo: Spółka, która łączy w swojej działalności e-commerce oraz gaming, rozpoczęła kolejną akcję promocyjną z siecią sklepów Żabka. Punkty lojalnościowe zgromadzone w aplikacji mobilnej Żappka, czyli tzw. żappsy, można wymieniać na zniżki. Dzięki temu gry na platformie dostępne będą do 20% taniej.

Play2Chill: PlayWay, P2C, członkowie zarządu P2C oraz pozostali udziałowcy zostali pozwani, a w akcie oskarżenia pojawiają się zarzuty o przestępstwo przywłaszczenia akcji w trakcie przekształcenia spółki w spółkę akcyjną, podał PB. P2C, PW i wszyscy pozostali udziałowcy spółki odrzucają te oskarżenia.

Xbox: Gra „Forza Motorsport” jest dostępna na: Xbox Game Pass, konsole Xbox Series X|S, komputery PC z Windows oraz Steam, a także w Cloud Gaming (Beta).

RedDeer.Games: Ogłosił datę wydania tytułu indie – „Garden Buddies” na Nintendo Switch i Steam na 20 października.

Zakazane: Polskie studio gier w ramach inwestycji typu pre-seed zdobyło 1 mln USD od The Games Fund na przyspieszenie rozwoju ich debiutanckiej gry osadzonej na Dzikim Zachodzie.

Artifex Mundi: Planowane wdrożenie metagry „Unsolved” rozpocznie się w I poł. 2024 (zmiana ekonomiki, poprawa LTV, content, feature). „Unsolved” ma pojawić się na kolejnych platformach PC w 2024 r. W planach wprowadzenie wewnętrznego sklepu direct-to-customer. Start kampanii marketingowej nowej gry RPG w II poł. 2024.

Sony Interactive Entertainment: Zaprezentował nowe modele konsol PlayStation 5, które trafią do sprzedaży jeszcze w tym roku. Nowy model PlayStation 5 będzie dostępny od listopada w Stanach Zjednoczonych oraz krajach mających dostęp do usługi PlayStation Direct. Następnie konsola trafi na kolejne rynki w nadchodzących miesiącach.

RedDeer.Games: Ogłosił 3 listopada jako datę wydania nowego tytułu – „One Night: Burlesque” na konsolach Nintendo Switch i Steam.

PCF Group: Zawarł umowy kredytowe z Pekao do maksymalnej kwoty 30 mln zł oraz do maksymalnej kwoty 4,4 mln euro z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z produkcją gier na zlecenie.

CI Games: W piątek w sprzedaży pojawiła się gra „Lords of the Fallen”. Rano ocena na OpenCritic 75/100 agregowała 42 recenzje branżowe. Patch w D1 będzie dostępny dla wersji PC i PS5. Obecnie spółka pracuje nad patch na konsole Xbox Series S/X, który będzie udostępniony w najbliższych dniach.

Big Cheese Studio: NWZ 8 listopada ma decydować w sprawie zmian w radzie nadzorczej.

Źródło: ISBnews