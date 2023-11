Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 20-24 listopada.

One More Level: Całkowity przychód One More Level z tytułu realizacji umowy z 505 Games w zakresie stworzenia podstawowej wersji gry „Ghostrunner 2” wyniesie, według wstępnych szacunków 24,4 mln zł, a zysk brutto na projekcie, rozumiany jako różnica przychodów oraz kosztów związanych z jego realizacją, przekroczy 7,7 mln zł, podała spółka.

Creepy Jar: Jest zadowolony z postępów prac nad „Chimerą” i podtrzymuje plan zaoferowania gry w early access (EA) w II poł. 2024 r., poinformował zarząd. Jeszcze w tym roku spółka planuje działania marketingowe.

Creepy Jar: Odnotował 6,31 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 10,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Huuuge: Po rozliczeniu skupu akcji o wartości 150 mln USD, Huuuge „nie wyklucza” przeprowadzenia buy-backu także w 2024 r., poinformowali przedstawiciele zarządu. Więcej informacji na ten temat chcą przekazać w I kw. 2024 r.

Huuuge: Oczekuje utrzymania przychodów w IV kw. br. przynajmniej na poziomie z III kw. 2023 r., zaś w całym 2023 r. – na poziomie nieco niższym niż rok wcześniej, poinformowali przedstawiciele zarządu.

Huuuge: Odnotowało 18,66 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 15,3 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Incuvo: Zdecydowało o wydaniu pierwszej części dodatku do gry „Green Hell VR” pod tytułem „Spirits of Amazonia” (SOA 1) na platformach sprzętowych Meta Quest 2 i PlayStation VR2 oraz o wyznaczeniu daty premiery SOA 1 na tych platformach na 30 listopada 2023 r., podała spółka.

STS: Nawiązał współpracę z Dimoco Payments na polskim rynku w zakresie płatności mobilnych w sektorze iGaming, poinformował prezes Mateusz Juroszek.

Vivid Games: Odnotował 0,37 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 2,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

CD Projekt: Udostępni grę „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition” na Xbox Series X|S, PlayStation 5 i PC w dniu 5 grudnia, podała spółka.

Ten Square Games: Skupia się na pracy nad swoimi produktami (m.in. retargeting i utrzymanie graczy, nowe elementy i optymalizacja istniejących w grach) i nie planuje nowych projektów w najbliższym czasie, poinformował CEO Ten Square Games Andrzej Ilczuk.

Image Power: Rozpoczął przyjmowanie zapisów na akcje serii F. Oferta publiczna obejmuje do 274 100 nowych akcji, podała spółka. Zapisy rozpoczęły się 21 listopada 2023 r. i potrwają do 12 grudnia 2023 r. Cena emisyjna wynosi 10 zł za akcję. Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć między innymi na kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek produkcji „Haunted House Renovator”.

PlayWay: Liczy na przyszłoroczne IPO spółek GameBoom i SimRail, a także – w drugiej kolejności – Madnetic i Dreamway, poinformował prezes Krzysztof Kostowski.

PlayWay: Wstępny kierunek dla daty premiery gry „Robin Hood – Sherwood Builders” to połowa stycznia 2024 roku, poinformował prezes PlayWay Krzysztof Kostowski.

Immersion Games: Rozpoczęło drugi sezon w „Divine Duel” – pojedynkowej grze VR wydanej 1 marca br. Spółka, przy okazji premiery nowego sezonu, zdecydowała się również zmienić model płatności tytułu z free-to-play na premium. Pojedynczy egzemplarz gry w wersji cyfrowej można już nabyć w cenie 9,99 USD. W najnowszej aktualizacji gry VR warszawskiego studia, pojawił się m.in. nowy grywalny bohater i darmowa przepustka bojowa.

Carbon Studio: Ogłosiło datę premiery „Crimen – Mercenary Tales” na goglach yVR2 – na 24 listopada br. Produkcja dostępna była dotąd na Pico i Meta Quest.

Detalion Games: Spółka produkująca gry wideo z grupy kapitałowej Movie Games będzie kontynuowała projekt „Rookie”. Jest to produkcja klasy AA z gatunku RPG, realizowana dotychczas przez Image Games.

Games Box: W pierwszych 9 miesiącach 2023 r. wypracował 679 tys. zł przychodów netto wobec 362 tys. zł rok wcześniej. Strata netto za ten okres br. wyniosła 5 tys. zł w porównaniu ze stratą w kwocie 149 tys. zł rok wcześniej. Przychody spółki pochodzą głównie ze sprzedaży mniejszych gier, m.in. „Ships Simulator” (platforma XBOX, wkrótce (Play Station) oraz „Bus Driver Simulator Countryside” (platforma Nintendo).

Plot Twist: Dom Maklerski INC pozytywnie ocenia ostatnie wydarzenia w spółce. „Zawarcie porozumienia z dotychczasowym wydawcą 'The Last Case of Benedict Fox’ (TLCoBF) bez konsekwencji finansowych dla Plot Twist to istotny element generujący potencjalne większe zyski w przyszłości. W naszej ocenie współpraca z wydawcą była niesatysfakcjonująca, o czym świadczą wyniki za trzeci kwartał 2023 roku. Co ważne, zgodnie z zawartym porozumieniem, wszystkie przychody ze sprzedaży 'TLCoBF’ – po 1 stycznia 2024 roku – będą trafiały do Plot Twist. Oznacza to, że przesunięcie premiery produkcji na PlayStation oraz wydanie dużej aktualizacji na PC i Xbox w pierwszym kwartale 2024 roku jest w pełni uzasadnione i korzystne dla firmy” – napisał broker w raporcie analitycznym. Zaznaczył jednocześnie, że działania własne w zakresie promocji „TLCoBF” będą pochłaniać większe nakłady po stronie spółki. „Po raporcie za trzeci kwartał 2023 r. widzimy także, że spółka przyspieszyła prace koncepcyjne nad dwiema nowymi grami, co pozwala nam zaktualizować harmonogram premier założony w modelu” – dodał analityk DM INC Albert Trąpczyński.

Render Cube: Na platformie Steam gra „Medieval Dynasty” jest dostępna w zestawach promocyjnych wspólnie z „Crusader Kings III”, „House Flipper” oraz „Timberborn”. Grę będzie można nabyć także w promocyjnej cenie w ramach Steam Autumn Sale. Największa produkcja Render Cube pojawi się też na innych festiwalach – WePlay2023, czy Indie Live Expo. Obecnie spółka szykuje się do premiery trybu Co-Op „Medieval Dynasty”. Sprzedaż tej aktualizacji rozpocznie się na platformie Steam 7 grudnia. W najbliższych planach Render Cube jest zmiana rynku notowań. Dotychczas sprzedaż „Medieval Dynasty” przekroczyła 1,5 mln kopii.

CD Projekt: Gry „Wiedźmin: Edycja Rozszerzona” i „Wiedźmin 2: Zabójcy królów”, po aktualizacji, będą kompatybilne z komputerami Mac z układami scalonymi – Apple M1, M2 oraz macOS Ventura, podała spółka.

RedDeer.Games: Gra „Uzzuzzu My Pet: Golf Dash” będzie dostępna w Nintendo eShop od 1 grudnia.

Ultimate Games: Prezes zarządu kupił 3 tys. akcji po 10,80-11,40 zł sztuka.

Artifex Mundi: Warsaw Equity ASI, podmiot związany z członkiem RN, kupił 200 tys. akcji po 16,50 zł sztuka. Zarząd dalej widzi znaczny potencjał wzrostu „Unsolved”, także przed planowanym wdrożeniem nowej metagry (2024). W 2024 r. planowane rozpoczęcie wdrażania metagry (content, eventy, liveops, modele monetyzacji). Proces może potrwać ok. 2 lat. W kolejnym roku premiera gry na Steam oraz pozostałych platformach PC. W II półroczu 2024 planowany reveal nowej gry RPG i rozpoczęcie działań marketingowych.

Ten Square Games: Zdecydował o utworzeniu odpisów aktualizujących w kwocie 9,4 mln euro dotyczących rozpoznawanej na bilansie wartości firmy wynikającej z nabycia spółki Rortos S.r.l. Ponadto zarząd spółki wystąpił z wnioskiem do WZA w dniu 19 grudnia o zgodę na przeprowadzenie skupu max. 1 396 960 akcji własnych za maksymalnie 115 mln zł.

Starward Industries: Udostępnił hotfix 1.0.2 dla gry „The Invincible” na Steam i GOG.

Pixel Trapps: Playtesty gry „Shelter of Exiles” mają się odbyć w grudniu, a pokaz demo założony jest na luty 2024.

Źródło: ISBnews