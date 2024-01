Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 15-19 stycznia.

No Gravity Games: Zawarł umowy wydawnicze z FMV Interactive dotyczące wydania gier „Vegas Tales” i „Truth” na platformie Nintendo Switch przez No Gravity Games, podała spółka. Przewidywane daty wydania obu gier nie zostały jeszcze ustalone.

Varsav Game Studios: Zamierza opublikować w I półroczu br. stronę na Steam oraz trailer oficjalnie zapowiadający grę „Barkour”, poinformował ISBtech CEO Łukasz Rosiński. Pokłada ogromne nadzieje w dalszym rozwoju gry „Everdream Valley” oraz studia Mooneaters, w którym Varsav Game Studios jest inwestorem.

Render Cube: Łączna sprzedaż brutto gry „Medieval Dynasty” przekroczyła 1,75 mln sprzedanych egzemplarzy na 31 grudnia 2023 r., podała spółka na podstawie informacji od wydawcy oraz raportów od platform dystrybucji. Jednocześnie spółka podała, że według stanu na 16 stycznia br. lista graczy oczekujących na zakup gry (wishlista) na platformie Steam wynosi 1,42 mln. Aktualnie gra posiada 90% (z 36 417) bardzo pozytywnych recenzji na platformie Steam, podano także.

VRFabric: Podpisał umowę z MobileFabric, której przedmiotem jest określenie współpracy pomiędzy spółkami przy produkcji, portowaniu i wydaniu dwóch gier VRFabric: „Gardenia VR” oraz „My Demon Wife VR” na urządzenia Apple Vision Pro z systemem visionOS w sklepie AppStore, podała spółka. Wynagrodzenie należne VRFabric wynosi 50% zysku ze sprzedaży produktów, gdzie zysk rozumiany jest jako przychód ze sprzedaży produktów pomniejszony o koszt marketingu.

One More Level: W 2024 r. spodziewam się kolejnych zwolnień, ale również konsolidacji branży. Duże firmy dalej będą szukały okazji na przejęcia, powiedział ISBtech Szymon Bryła, CEO One More Level.

One More Level: „Jeszcze nie okrzepła rekordowa transakcja Microsoftu, ale możemy spodziewać się kolejnych ruchów ze strony zielonego giganta i kontr z obozu Sony. W Polsce głośno było o zakupach chińskiego Tencenta. I choć mowa tu o fuzjach dużych z olbrzymimi, osłabione studia niezależne czy AA mogą być przedmiotem kolejnych akwizycji. Ocena tych transakcji nie jest jednoznaczna i powinna być rozpatrywana indywidualnie, ale możemy spodziewać się, że po tłustym 2023 roku na ten moment rok 2024 r. wydaje się mniej intensywny wydawniczo. Mimo tego producenci powinni przygotować się na wzmożoną konkurencję i redukcje na rynku pracy” – wskazał CEO spółki Szymon Bryła.

11 bit studios: Pokazał gameplay trailer gry „Frostpunk 2”. Studio ogłosiło także, że produkcja będzie dostępna od pierwszego dnia w ramach abonamentu PC Game Pass.

Kool2Play: Marcin Marzęcki zmniejszył zaangażowanie z 18,99% do 14,13% kapitału i głosów.

CreativeForge Games: Sprzedał prawie 15,9 tys. sztuk gry „Beer Factory” w wersji na PC. Koszty produkcji i marketingu gry zwróciły się w 100%.

T-Bull: Liczba pobrań gier w grudniu 2023 roku na poziomie 8,3 mln.

ManyDev Studio: Marcin Wenus zrezygnował z pełnienia funkcji członka RN.

ZTE: Wprowadził na rynek gamingowy smartfon nubia RedMagic 8S Pro, który jest już dostępny w Polsce.

Alior Bank: W 2024 r. planuje rozszerzyć działania w sektorze gamingowym i jeszcze mocniej uczestniczyć w rozwoju polskiej sceny sportów elektronicznych. W tym celu nawiązał współpracę z organizacją esportową Devils.one, która wesprze bank między innymi w realizacji eventów i turniejów, a także promowaniu kobiecego esportu.

Xbox: Podczas wydarzenia Developer_Direct 2024 pokazano cztery nadchodzące tytuły: „Indiana Jones”, „Avowed”, „Ara: History Untold” oraz „Senua’s Saga: Hellblade II”. Ponadto odbyło się Diablo IV Developer Update Livestream i The Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal.

RedDeer.Games: Udostępnił kalendarz nDay na Nintendo Switch. Z kolei gra „Project Downfall” na konsole Nintendo Switch, Xbox One i Xbox Series X|S będzie dostępna 2 lutego.

Gameparic: Ogłosił playtesty gry „Hollow Survivors”.

Big Cheese Studio: W wyniku kontroli ZUS może zapłacić ok. 484,6 tys. zł.

Drago Entertainment: Koszty produkcji gry „Food Truck Simulator” zwróciły się w ciągu 54 godzin od momentu premiery Koszt produkcji wyniósł 950 tys. zł.

Huuuge: Big Bets Oü, podmiot związany z Antonem Gauffin, kupił 10,1 tys. akcji po 26,75-26,89 zł/sztuka.

ConsoleWay: Zadebiutował na NewConnect. Console Way portuje coraz większe i trudniejsze tytuły, co przekłada się na korzystniejsze warunki finansowe. Spółka ma zaplanowanych sporo premier portów gier na 2024 r. W I/II kw. 2024 pojawi się: „The Tenants” (wszystkie konsole), „Hairdresser Simulator” (PS5, Xbox Series), „Builder Simulator” (Nintendo Switch), „Creature Lab” (PS5, Xbox Series), „Mr. Prepper: Animal Farm DLC” (wszystkie konsole), „WW2 Rebuilder” (PS5, Xbox Series), „Offroad Mechanic Simulator” (PS5, Xbox Series). W III/IV kw. pojawi się natomiast port „Honeycomb” (PS5, Xbox Series) i wersja demonstracyjna „Crown of Greed”.

CD Projekt: Dodatek do Cyberpunk 2077 – „Phantom Liberty” – uzyskał nominację do nagrody w kategorii role-playing game of the year na 27. D.I.C.E. Awards.

Esport: Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa oraz dyrektor zarządzający w ESL Gaming Polska Aleksander Szlachetko podpisali umowę przedłużającą współpracę w ramach Intel Extreme Masters Katowice 2024, które odbędzie się w dniach 9-11 lutego. Intel Extreme Masters w katowickim Spodku to jedenastoletnia tradycja, która po raz kolejny zostaje podtrzymana i sprowadzi do stolicy Śląska dziesiątki tysiący fanów, chcących zobaczyć nie tylko esportową rywalizację na najwyższym poziomie, ale również skorzystać z licznych atrakcji oferowanych przez partnerów w ramach bezpłatnej strefy IEM Expo.

Drago Entertainment: Chce w tym roku osiągnąć przychody w segmentach gier symulacyjnych oraz survival. W segmencie symulatorów zaplanowane są premiery nowych DLC do „Gas Station Simulator”, a w segmencie survival premiera „Winter Survival”. Tegoroczne cele studia, oprócz premier konsolowych wydanych wcześniej gier PC, obejmują wydanie 4 tytułów na PC. Premiera gry „Winter Survival” będzie miała miejsce 28 lutego w formie Early Access. Realizacja strategii dotyczy również wydania dodatków do „Gas Station Simulator” na Xbox – w połowie stycznia ukazały się 2 z 4 zaplanowanych dodatków w Microsoft Store – „Airstrip DLC” i „Car Wash Update”. W końcowej fazie przygotowań są również wersje na PlayStation i Nintendo Switch, zarówno „Food Truck Simulator”, jak i wszystkich wydanych dodatków do „Gas Station Simulator”.

Kool2Play: W ofercie spółki złożono zapisy na 126,4 tys. akcji serii J.

CI Games: „Dla zachowania stabilności biznesowej CI Games podjęło trudną, ale niezbędną decyzję o wdrożeniu ukierunkowanej rundy zwolnień, która dotknie ok. 10% pracowników w całej firmie. […] Wprowadzane są dalsze optymalizacje biznesowe zarówno w pipeline tytułów i w procesach organizacji” – napisał prezes Marek Tymiński na portalu X.

CD Projekt: Główny zespół studia w Bostonie rozpoczął oficjalne prace nad następną grą „Cyberpunk2077” pod roboczą nazwą Orion, podali menedżerowie studia na platformie X.

11 bit studios: Liczba zatrudnionych w studiu przekroczyła 250 osób. Gra „This War of Mine” sprzedała się łącznie w ponad 9 mln kopii, w tym tylko w ubr. sprzedaż przekroczyła 0,5 mln sztuk, podała spółka na LinkedIn.

Audioteka: „Gaming na giełdzie” to pierwszy wyprodukowany przez Audiotekę audiobook przeczytany przez sztuczną inteligencję. Producenci Audioteki wybrali książkę autorstwa Pawła Sugalskiego, ponieważ zawiera wiele danych i technicznych pojęć, których czytanie stanowi obecnie wyzwanie dla AI. Realizacja projektu „Gaming na giełdzie” zajęła dwukrotnie więcej czasu niż tradycyjne nagranie. Wynikało to z konieczności bardziej szczegółowego opracowania i przygotowania tekstu niż przy standardowej produkcji. Produkcja jest już dostępna dla użytkowników Audioteka Klub.

Santander Bank Polska: Wprowadził nową funkcjonalność w aplikacji mobilnej. Od teraz użytkownicy mogą kupować doładowania do wybranych platform, które oferują gry, filmy, muzykę i aplikacje biurowe. Dzięki nowej funkcji Gry i multimedia klienci mogą wygodnie kupić kody cyfrowe do wykorzystania na platformach Nintendo, Google Play, Roblox, Xbox, Minecraft, Spotify, Player, Canal+, CDA, MS Office. Lista dostępnych kodów będzie rozszerzana.

Incuvo: „Bulletstorm VR” oficjalnie wystartował na Meta Quest, PSVR2 i SteamVR, podał People Can Fly na LinkedIn.

Źródło: ISBnews